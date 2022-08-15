Почти треть людей не убирают мусор после отдыха на природе

26% латвийцев не убирают за собой мусор после отдыха на природе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркой минеральной воды "Мангали". В рамках проекта "За чистые реки!" эксперты Всемирного фонда природы подчеркивают, что отходы в природе не только создают неприятный ландшафт, но также могут стать смертельной ловушкой для живых существ.

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"Одной из самых заметных проблем в природе является растущее количество отходов жизнедеятельности людей. Особенно это заметно после выходных, когда люди проводят больше времени на природе. Прежде чем отправиться на природу, мы призываем людей подумать об упаковке продуктов, которые они берут с собой, и обратить внимание на то, что можно не брать с собой, чтобы не было желания избавиться от этого на полпути. Мы также призываем взять с собой пустую упаковку и выбросить ее в большие контейнеры для мусора. Это важно, потому что из-за труднодоступности размещение и содержание небольших контейнеров для отходов на природных объектах дорого и сложно, поэтому их реже обслуживают, и в целом их становится все меньше", - рассказывает Магда Йентгена, руководитель программы Всемирного фонда природы "Балтийское море и пресная вода".

69% жителей Латвии считают, что есть повод для беспокойства в отношении загрязнения рек, однако жители относительно плохо проинформированы об опасности, которую представляют отходы для водоемов и обитающих в них существ. Более трети населения не знают, что отходы в природе представляют угрозу для водных обитателей и остаются в водоемах на протяжении нескольких десятков лет. Около половины жителей не подозревает, что неубранные отходы попадают в море и могут представлять опасность для отдыхающих (например, разбитые стеклянные бутылки или металлические банки). Кроме того, 64% не знают, что пластиковые отходы распадаются на микроскопические частицы, которые влияют на другие живые организмы. Мусор и загрязнение способствуют зарастанию и деградации водоемов и зон отдыха, а также сокращению популяции рыб, поэтому важно обращать внимание на свое поведение, когда мы проводим время в водоемах и вблизи них.

Природа — это система, в которой каждый элемент играет определенную роль. Отдыхая на природе, важно помнить, что мы должны быть максимально незаметными и неслышимыми. Чтобы не влиять на течение рек и другие природные процессы, мы должны вести себя тихо, ходить по протоптанным тропам, разводить костры только в специально отведенных местах, не загрязнять водоемы ни отходами, ни косметикой, которую мы ежедневно используем на своей коже. Мы также должны быть ответственными, когда берем своих питомцев на прогулку, и всегда убирать за ними. Хозяйственное управление отходами на природных тропах требует больших финансовых и человеческих ресурсов со стороны владельцев земли и управляющих природными объектами. Агентство по защите природы подсчитало, что хозяйственное управление отходами на природных объектах в Латвии обходится в общей сложности 15 000 евро в год. Природные тропы часто недоступны для транспорта. Кроме того, дикие животные подвергаются воздействию отходов в природе — они могут травмироваться, отравиться и погибнуть.

"Очень приятно, что среди нас довольно много сознательных людей, которые не только самостоятельно убирают мусор после пребывания на природе (74%), но и убирают и вывозят мусор, оставленный другими людьми (34%). Эта часть общества вносит значительный вклад в обеспечение того, чтобы мы жили в красивой, чистой и естественной среде. Тем не менее, я бы хотела призвать всех всегда помнить основной принцип отдыха на природе возле наших прекрасных рек, озер, а также на замечательных лесных тропах — заберите все, что вы принесли (или заберите с собой все, что принесли)", — подчеркивает менеджер по маркетингу ООО "Cido Grupa" Илзе Аузиня-Грабеца.

Подробнее о проекте "За чистые реки!": https://partiramupem.lv/