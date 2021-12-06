Пора учиться, а помогут портативные компьютеры

Наступило время, когда наша повседневная жизнь совершенно изменилась, и большую часть времени мы проводим дома. Многие из нас успешно освоились в этом новом "ковидном" мире, но некоторые совершенно потерялись. Отчаиваться не стоит! Трудные времена идеально подходят для перемен к лучшему, например, можно освоить новый навык или сменить профессию, о которой вы давно мечтали. В этом смысле "удаленка", интернет и портативные компьютеры предоставляют множество возможностей, и денежных в том числе.

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Время пандемии можно использовать эффективно, если преодолеть себя. Зачастую нам мешают элементарная лень и трусость. Учиться никогда не поздно! Конечно же, стоит подумать, сколько пользы принесет нам обучение. Профессия или хобби должны быть востребованы, оплачиваемы и вам крайне интересны. Иначе вы не получите максимум пользы от данного обучения.

Для самых востребованных и высокооплачиваемых на сегодня профессий нужны всего лишь свободное время и портативные компьютеры. Например, веб-разработчик занимается созданием сайтов. Во время локдауна каждый предприниматель понял значение сайта и интернет-магазина для своего бизнеса. Вы можете занять эту нишу. Что касается компьютера, то для веб-разработки самое важное это процессор, а точнее его производительность на ядро, потому что программы, которые используют для создания сайтов, это обычно всякие текстовые редакторы или IDE, а они используют только одно ядро. Вам нужен процессор от 3Гц.

Возросла потребность и в рекламе, поэтому маркетологи и дизайнеры тоже получают множество заказов от старых и новых клиентов. Маркетолог может использовать самые простые портативные компьютеры. А для работы дизайнера, чтобы создавать компьютерную графику, или обрабатывать 3D-сцены, нужен более мощный компьютер с сверхмощной видеокартой. Очень важно наличие правильного монитора, а лучше двух качественных мониторов.

Журналисты, фотографы, художники-иллюстраторы… Все эти и многие другие профессионалы работают дома, используя лишь портативные компьютеры, и стать одним из них также можно "на удаленке". Осталось лишь определиться с выбором новой профессии, и приступить к онлайн-обучению. Благо, практически все учебные заведения предлагают такую возможность.

Возможность работать удаленно или по фрилансу может превратиться в сказку, главное, чтобы профессия приносила вам удовольствие, и в вашем "домашнем" офисе были качественные портативные компьютеры. Задумайтесь только, не нужно соблюдать четкий режим дня, вас не будет докучать постоянное присутствие начальника, вы не будете часами стоять в пробке лишь для того, чтобы приехать и уехать из офиса.

Важно приобрести качественный компьютер, который будет соответствовать требованиям вашей будущей профессии. Компания MDATA предлагает широкий выбор компьютерной техники по очень выгодным ценам, в том числе, и на портативные компьютеры. На сайте магазина можно найти не только новую технику по низким ценам, но и восстановленную технику отличного качества по еще более сниженной цене. За качество можно не волноваться. Любой товар продается с двухлетней гарантией. В общем, возможностей действительно много, и время пандемии можно использовать увлекательно. Главное, это желание изменить свое будущее к лучшему.