Портфель Тимура Турлова: акции генерального директора Freedom Holding

Коррекция рынка ценных бумаг, происходящая в последние месяцы, вступает в завершающую фазу. Это дает инвесторам уникальную возможность покупать акции, которые значительно потеряли в стоимости, но при этом сохранили фундаментальные предпосылки для дальнейшего роста и развития — говорит генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Tимур Турлов собрал портфель из 12 компаний, за каждой из которых стоит потенциально интересная инвестиционная идея. Ожидаемый период инвестирования составляет от шести месяцев до трех лет, ожидаемая доходность портфеля — 81 %.

Ниже приведены компании в портфеле Тимура Турлова.

Snowflake Inc. (SNOW)



Тикер: SNOW.US

Рыночная стоимость: 45 миллиардов долларов США

Целевая цена: 310 долларов США

Потенциал роста: 119 %

Snowflake Inc. предоставляет облачную платформу, которая объединяет данные в единый источник, чтобы иметь возможность получать ценные бизнес-инсайты, создавать приложения, управлять информацией и делиться ею. Snowflake остается одной из самых быстрорастущих компаний на рынке. В последние годы Snowflake постоянно удваивала свой доход, ожидаемый рост дохода в 2022 году составляет 94 %–96 %.

Crowdstrike Holdings Inc.



Тикер: CRWD.US

Рыночная стоимость: 35 миллиардов долларов США

Целевая цена: 271 доллар США

Потенциал роста: 82 %

Crowdstrike Holdings Inc. разрабатывает программное обеспечение для информационной защиты и занимает лидирующую позицию в своей области на рынке стоимостью в 55 миллионов долларов. Crowdstrike предлагает облачные решения для обеспечения безопасности конечных точек на своей платформе Falcon. Услуги предоставляются на основе подписки с использованием модели SaaS. Crowdstrike продолжает успешно работать, превосходя рыночные ожидания. В четвертом квартале доход компании вырос на 62,7 % в годовом исчислении, или до 431 миллионов долларов, и средняя рентабельность (ARR) достигла рекордных 217 миллионов долларов. В 2023 финансовом году компания ожидает доход в размере 2,13–2,16 миллиарда долларов.

Datadog Inc.



Тикер: DDOG.US

Рыночная стоимость: 32 миллиарда долларов США

Целевая цена: 169 долларов США

Потенциал роста: 67 %

Datadog Inc. управляет платформой мониторинга и аналитики для разработчиков программного обеспечения и ИТ-отделов. Компания продемонстрировала высокие показатели в первом квартале и прогнозирует высокие результаты на 2022 год. В четвертом квартале доход Datadog в годовом исчислении вырос на 83 % до 363 миллионов долларов, чему способствовало расширение партнерства компании с Amazon Web Services. По состоянию на 31 марта 2022 года у Datadog было 2250 клиентов с постоянным годовым доходом в 100 000 долларов и выше, что на 60 % больше, чем в прошлом году.

Zscaler Inc.



Тикер: ZS.US

Рыночная стоимость: 21 миллиард долларов США

Целевая цена: 320 долларов США

Потенциал роста: 120 %

Zscaler Inc. является провайдером облачных услуг инфобезопасности с темпом роста более 60 %. Доход компании во втором квартале вырос на 62,8 % в годовом исчислении до 255,56 миллиона долларов, превысив ожидания на 13,69 миллиона долларов. В 2022 финансовом году компания прогнозирует доход в пределах 1,045–1,05 миллиарда долларов против ожиданий в 1,01 миллиарда долларов, а также прибыль на акцию (EPS) в диапазоне 0,54–0,56 доллара.

Enphase Energy Inc.



Тикер: ENPH.US

Рыночная стоимость: 20 миллиардов долларов США

Целевая цена: 226 долларов США

Потенциал роста: 56 %

Enphase Energy Inc. является поставщиком энергосистем для солнечной энергетики. Это прибыльная компания с высокой рентабельностью и продуктами, превосходящими продукцию конкурентов. Enphase поставляет микроинверторы, которые повышают безопасность и производительность систем солнечной энергетики. Enphase сообщила, что в первом квартале прибыль на акцию (EPS) составила 0,79 доллара, превысив рыночные ожидания на 0,10 доллара, а доход вырос на 46 % процентов за квартал до рекордных 441 миллионов долларов. Прогноз дохода на текущий квартал составляет 490–520 миллионов долларов.

ZoomInfo Technologies Inc.



Тикер: ZI.US

Рыночная стоимость: 17 миллиардов долларов США

Целевая цена: 74 доллара США

Потенциал роста: 76 %

ZoomInfo Technologies Inc. является разработчиком аналитической платформы для маркетинговых предприятий. Запуск новых продуктов и расширение географии способствуют устойчивому росту дохода ZoomInfo. В первом квартале доход компании вырос на 57,7 % в годовом исчислении до 241,7 миллиона долларов. В феврале 2022 года ZoomInfo запустила новую маркетинговую платформу MarketingOS (ориентированную на клиентов). В этом году компания приобрела также Comparably (брендинг работодателя) и Dogpatch Advisors (прогнозирование сценариев продаж).

Mongodb Inc.



Тикер: MDB.US

Рыночная стоимость: 17 миллиардов долларов США

Целевая цена: 466 долларов США

Потенциал роста: 80 %

MongoDB Inc. является ведущей облачной платформой, занимающейся разработкой и поставкой баз данных общего назначения. MongoDB повышает свои конкурентные преимущества, развивая отношения с AWS и создавая приложения с использованием микросервисной архитектуры. Базы данных MongoDB все чаще используются для сложных транзакций, и это должно увеличить общий целевой рынок компании. Доход MongoDB в четвертном квартале вырос на 55,8 %, доход от подписки вырос на 58 %.

Bill.com Holdings Inc.



Тикер: BILL.US

Рыночная стоимость: 11 миллиардов долларов США

Целевая цена: 241 доллар США

Потенциал роста: 131 %

Bill.com — это поставщик облачного программного обеспечения, которое упрощает и автоматизирует сложные финансовые транзакции для малого и среднего бизнеса. Компания продолжает демонстрировать уверенный рост — до 179,4 % в третьем квартале 2022 финансового года. В конце квартала у компании было 146 600 клиентов и 55,1 миллиарда долларов за обработанные платежи. В четвертом квартале ожидаемый доход от продаж Bill.com составит 182,3–183,3 миллиона долларов против ожиданий в 168,77 миллиона и убыток на акцию 0,13–0,14 доллара против ожиданий 0,15 доллара.

Maravai LifeSiences Inc.



Тикер: MRVI.US

Рыночная стоимость: 8 миллиардов долларов США

Целевая цена: 44 доллара США

Потенциал роста: 45 %

Maravai Lifesciences Inc. действует в сфере естественных наук. Компания производит продукты, которые помогают разрабатывать лекарства, новые вакцины и диагностические средства, поддерживая медицинские исследования в США и по всему миру. Ожидается дальнейший рост основного рынка компании — мировой рынок генной терапии в 2019 году оценивался в 3,8 миллиарда долларов, а к 2024 году, по прогнозам, достигнет 13 миллиардов долларов (среднегодовой темп роста 27,8 %).

Avalara Inc.



Тикер: AVLR.US

Рыночная стоимость: 6 миллиардов долларов США

Целевая цена: 124 доллара США

Потенциал роста: 71 %

Avalara Inc. предоставляет облачные решения по соблюдению налогового законодательства в отношении транзакций по всему миру. Хотя годовой доход Avalara достиг почти 1 миллиарда долларов, компании до сих пор удается увеличивать эту цифру более чем на 30 % в годовом исчислении, что свидетельствует о большом размере ее рынка и новизне ее технологии. Более чем 90 % базового дохода Avalara получает от подписки, и это обеспечивает компании очень стабильный доход.

Shockwave Medical Inc.



Тикер: SWAV.US

Рыночная стоимость: 5 миллиардов долларов США

Целевая цена: 189 долларов США

Потенциал роста: 28 %

Shockwave Medical Inc. разрабатывает и поставляет технологии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Компания демонстрирует трехзначный рост дохода и пересматривает свой прогноз на год. В первом квартале доход компании в годовом исчислении вырос на 193,4 %. В феврале 2021 года Shockwave запустила новый коронарный продукт, который стал драйвером роста дохода.

Taskus Inc.



Тикер: TASK.US

Рыночная стоимость: 2 миллиарда долларов США

Целевая цена: 39 долларов США

Потенциал роста: 98 %

Taskus Inc. предлагает аутсорсинговые цифровые бизнес-услуги быстрорастущим технологическим компаниям для представления, защиты и развития их брендов. Taskus продолжает демонстрировать быстрый рост дохода, который увеличился с 34 % во втором квартале 2020 года до 56,8 % в первом квартале 2022 года. Коэффициент удержания в 2021 году составил 141 %. В то же время компания демонстрирует высокую рентабельность, со средней маржей EBIT 10,1 % в течение последних 11 кварталов.