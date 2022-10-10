Повелитель селфи и создания контента. Новый телефон Huawei nova 10

Иногда я ловлю себя на том, что листаю фотографии в Instagram, как в фотоальбоме, и когда приезжаю к родственникам, то вытаскиваю из кармана телефон и показываю фотографии — вот я приготовила суп, а вот мы были в Оленьем саду, а вот фотографии с дня рождения. А после того, как я неделю провела со смартфоном Huawei nova 10 pro, количество картинок выросло вдвое — грех не пользоваться такой хорошей камерой! Потому что это не просто телефон для текстовых сообщений, звонков и просмотра электронной почты, а настоящий "Роллс-Ройс" для создания контента.

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Первое знакомство и удивительный дизайн

Первая положительная оценка случилась уже на этапе вынимания телефона из коробки — корпус не идеально гладкий, он кажется немного матовым, поэтом телефон наверняка не будет соскальзывать со стола и на нем будут не так видны отпечатки пальцев, ура! Надо признать, что телефон наощупь очень приятный. Потом последовала визуальная оценка: телефон звездно-серебристый, одновременно стильный и элегантный. Это достигается благодаря сочетанию серебра и золота, а если подвигать телефоном в разные стороны, то свет отражается в нем, как в калейдоскопе. Несомненно, это телефон подойдет уверенным в себе людям, которые будут воспринимать его как роскошный аксессуар, потому что этот дизайн нельзя не заметить.

Foto: Publicitātes foto

Изюминка этого телефона кроется в дизайне его камер. Производитель поясняет, что в дизайне переплетена орбита планеты и звезды. Если присмотреться к камерам, то что-то космическое в них действительно есть. Экран довольно большой (6,78 дюйма), но сам телефон очень тонкий — всего 7,88 мм (для сравнения — nova 10 на миллиметр тоньше). Дисплей очень яркий, а его края словно загибаются наружу, хочется сравнить его с infinity pools, которые все наверняка не раз видели в Instagram. Хорошая новость — изогнутость экрана не мешает работе телефона. Когда вы берете его в ладонь, края экрана не реагируют ни на этот захват, ни на прикосновения пальцев.

Сказочные фотографии грибов и селфи

Когда просыпаешься и видишь в зеркале, что сегодня будет "день хороших волос", то нужно начать утро с селфи. Правда, телефон сразу же предложил схитрить и включить beauty-фильтр, но я осмелилась обойтись без него. Глядя на сделанный снимок, я была очень удивлена — кажется невероятным, что он был сделан с помощью фронтальной камеры (и что я действительно хорошо выгляжу сегодня утром). Это потому, что в телефон встроены целых две фронтальных камеры. Одна из них — 60-мегапиксельная широкоугольная камера, на которую можно сделать совместные фотографии с друзьями или запечатлеть себя в каком-нибудь прекрасном уголке на природе. Другая — 8-мегапиксельная камера close-up. Довольно забавно — кому может понадобиться максимально приближать глаз или губу? Но и на этот вопрос есть ответ. Создатели цифрового контента могут хвалить камеру close-up часами, потому что, она невероятно полезна, например, создателям видео по макияжу. Еще одна интересная функция — это запись двух видео на фронтальную камеру: крупный план будет сниматься одной камерой, а совместный план — другой.

Надо отметить мощность камеры при съемке в темное время суток. Картинка выходит четкая и ясная: поскольку зима в Латвии длится почти полгода, эта функция очень важна! Я убедилась на собственном опыте, что в сумеречном лесу боровики на фотографиях выглядели просто великолепно. Здесь обязательно нужно выделить яркий дисплей: фотографии, которые вы сделали, захочется пересматривать снова и снова. Просмотр фильмов и сериалов тоже радует — цвета выразительные и звук тоже на уровне.

Foto: Privātais arhīvs

Этот Huawei создан будто бы именно для того, чтобы снимать видеоблоги, потому что при съемке видео фокус сам реагирует на объект спереди. Создатели телефона подумали о решении некоторых набивших оскомину проблем. Знаете этот момент, когда во время съемки никак не получается заставить камеру перефокусироваться с одного объекта на другой? Huawei nova 10 pro снял это проклятие: объектив автоматически переключает фокус между объектами. Вы даже можете выбрать функцию, чтобы камера отслеживала конкретного человека в движущемся кадре, например, во время спортивной игры или на уроке танцев. Даже если на несколько секунд человек выйдет из кадра — ничего страшного, камера его узнает.

Когда вы открываете камеру и выбираете раздел "влог" или "видеоблог", вам предлагаются различные форматы для записи видео. Например: запись передней и задней камерами одновременно, двумя задними (одно видео будет приближено), двумя передними. Всего 8 разных режимов. Кроме того, есть функция создания историй, с помощью которой можно снимать короткие клипы и наслаждаться результатом, потому что телефон сам предлагает музыку и динамические переходы между кадрами — хоп, и Instagram reel готов!

Турбо-зарядка, приложения, ежедневное использование

Со всеми такое случалось: батарея телефона почти разряжена, а вам надо спешить. Поэтому вы кладете в сумку зарядку и потом "охотитесь" на розетки у друзей или в кафе. Huawei Supercharge Turbo — это что-то небывалое, честное слово. В этом режиме телефон может зарядиться от 0% до 100% в течение 20 минут. Заряжая его впервые этой зарядкой, я стояла рядом и смотрела, как быстро увеличивается процент заряда. Шнур зарядного устройства и адаптер входят в комплект. Надо признать, адаптер не очень маленький и легкий, но он того стоит. А вот сам телефон легкий, как пушинка, так как весит всего 191 грамм.

Foto: Publicitātes foto

Отвечая на вопрос о приложениях – да, продукты Google не установлены на телефон по умолчанию и Google Play Store недоступен. Вместо этого есть Huawei App Gallery. Когда я искала там WhatsApp, меня перенаправило в интернет-браузер, где автоматически был найден файл APK. Перед установкой файла телефон nova 10 pro сообщил, что проверил файл на наличие вирусов, а затем автоматически выполнил установку приложения. Установка Gmail и Facebook была не такой молниеносной, как обычно, но все необходимые приложения были установлены в течение нескольких минут.

Huawei nova 10 pro доступна по предзаказу с 3 октября по 16 октября, причем каждый покупатель получит в подарок беспроводную гарнитуру Huawei Freebuds 4. В продаже телефон появится 17 октября. Цена Huawei nova 10 pro – от 699 евро.