Пожар потушит Panzinal

Жжение в животе и в районе грудной клетки встречается часто и знакомо практически каждому. Боль главным образом возникает после еды, во время сна и в состоянии стресса. Часто изжогу вызывает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка попадает в пищевод, где и возникают воспаление и боль.

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Это заболевание встречается в среднем у 3-4% населения и чаще всего является врожденной анатомической особенностью, когда мышцы нижнего пищеводного сфинктера, расположенные между пищеводом и желудком, не могут препятствовать попаданию кислоты из желудка обратно в пищевод.

Заболевание может возникнуть в любом возрасте. Кроме изжоги, также может быть неприятный вкус во рту, отрыжка, а иногда и тошнота. Чаще всего эти симптомы возникают после плотного приема пищи, но возможны также и на голодный желудок.

При выраженной рефлюксной болезни желудочная кислота, которая попадает в рот, может повредить зубы, вызвать воспаление горла.

Факторы, которые могут вызвать рефлюксную болезнь:

* Отдельные продукты и их составляющие:

животные и растительные жиры;

какао и шоколад;

кофеин (кофе, зеленый и черный чай, другие напитки, содержащие кофеин);

цитрусовые, помидоры, мята (ментол), выраженно кислые продукты и напитки;

газированные напитки;

алкоголь, никотин.

* Привычка принимать пищу редко и большими порциями.

* Изжогу могут вызвать медикаменты — аспирин, некоторые противовоспалительные препараты и препараты от бессонницы.

Лечение

Большинство людей с легкими и редкими симптомами изжоги, не обращаются к врачу и прибегают к самолечению — травяные чаи, сода, снижающие кислотность и нейтрализующие безрецептурные медикаменты.

Нужно соблюдать правильный режим питания. Правильно — в течение дня осуществлять пять приемов пищи. При нерегулярном приеме пищи и переедании напрягается живот, мышцы пищевода перегружаются, и желудочная кислота может вернуться в пищевод. В течение получаса после еды следует находиться в вертикальном положении и воздерживаться от физических нагрузок.

Когда следует обращаться к врачу?

Изжога наступает более двух раз в неделю.

Изжога, появившаяся впервые в жизни, длится более двух недель.

Симптомы изжоги не снимают средства, которые ранее эффективно работали.

Затруднения при глотании, слабость, потеря веса, признаки кровотечения, а также любые другие симптомы серьезной болезни.

Причиной изжоги может быть язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Для этого заболевания характерна тошнота, в некоторых случаях — рвота. Это заболевание может развиваться долго или появиться быстро и неожиданно.

Его могут вызвать эмоциональная или физическая нагрузка и стресс. На сегодняшний день медики обнаружили две основные причины развития язвы желудка — первой является прием нестероидных противовоспалительных средств, второй — бактерия Helicobacter pylori, которая попадает в наш организм из внешней среды. Гастрит — это воспаление слизистой желудка, которое часто сопровождается изжогой и жжением в области желудка. Основной причиной этого заболевания является неправильная и нерегулярная диета.

Следует отметить, что жжение в области груди могут вызвать не только проблемы с желудком. Такие ощущения могут быть признаком проблем с сердцем, таких как стенокардия или инфаркт миокарда — особенно в пожилом возрасте.