Праздничным елкам и микропластику не место в бытовой канализации

В рижскую бытовую канализационную сеть часто попадают предметы и вещества, которые не должны в ней оказаться, и это угрожает городской канализации. Рижане должны думать о своих повседневных привычках и том, как они используют бытовую канализацию – что смывают в унитаз, выбрасывают в уличные шахты или передвижные туалеты, а что попадает в бытовые канализационные коллекторы.

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В канализации — елки, полотенца, шторы и шины

С первой волной отходов, выбрасываемых в бытовую канализацию, обычно сталкиваются канализационные насосные станции, куда попадают самые немыслимые вещи, которые часто забивают их и создают риски загрязнения окружающей среды. "Пластиковые пленки, гигиенические товары, колготки, одежда, тканевые полотенца и даже шторы — все это иногда встречается в бытовой канализации", — говорит руководитель Службы насосных станций канализационной сети ООО Rīgas ūdens Каспарс Биркханс. Однажды в канализации нашли даже елку!

Эта находка удивила много повидавших и опытных специалистов — на 15 линии канализационной насосной станции в Иманте, во всасывающем трубопроводе была обнаружена покрышка Continental R17. "Очевидно, она была брошена в какой-то бытовой канализационный коллектор, но давление в системе втянуло ее в трубы и направило к насосной станции. К счастью, мы вовремя заметили, что в трубопроводах внезапно начало падать давление, и обнаружили инородное тело в системе до того, как оно успело нанести ущерб насосам. В противном случае последствия были бы очень печальными", — отмечает Каспарс Биркханс.

Дополнительная нагрузка для очистных сооружений

Содержимое бытовой канализации рижан в конце концов попадает на станцию биологической очистки Daugavgrīva, где также обнаруживаются различные мелкие предметы домашнего обихода, которых там не должно быть. С крупными загрязнениями (диаметром более 3,5 мм) справляются механические решетки станции, затем к работе приступают пескоструйщики с дополнительной аэрацией для более эффективного отделения минералов. Более мелкие бытовые отходы для очистных сооружений могут стать проблемой. Некоторое время назад это были палочки для чистки ушей, которые проходили через механические решетки, но биологически активный ил не может перерабатывать эти пластмассовые изделия, поэтому их перевозили на полигон для твердых бытовых отходов в Гетлини, где им самое место.

После запрета на использование палочек для чистки ушей они перестали появляться на очистных сооружениях, но привычки использования канализации по-прежнему представляют опасность для городской системы. Случаются и курьезы: на очистных сооружениях находят мобильные телефоны, ложки, ключи, предметы одежды и даже зубные протезы.

Влажные салфетки и кухонные полотенца могут засорить канализацию

Каждый должен знать, что есть такие отходы, которым не место в бытовой канализации (например, лекарства), но есть такие отходы, которые могут вызвать проблемы, но люди об этом даже не подозревают, — прежде всего, проблемы для собственной канализационной системы квартиры или дома. Засорение канализационных труб чаще всего вызывается небрежным отношением при использовании унитаза вместо мусорного ведра.

Например, туалетная бумага легко растворяется при контакте с водой, а кухонное полотенце и бумажные полотенца для вытирания рук хорошо впитывают влагу, но не растворяются — большое количество таких полотенец в канализации обязательно вызовет проблемы для его пользователя, поскольку грязная вода больше не будет стекать. Влажные салфетки пропитаны специальной жидкостью и изготовлены из специального материала, который медленно разлагается и не перерабатывается в канализационной системе, образуя засоры или даже застревая на каком-то этапе.

Несмотря на то, что есть определенные вещи и вещества, которые нельзя смывать в унитаз, их все равно продолжают туда выбрасывать и выливать. К отходам, которые не должны попадать в канализационную систему, относятся гигиенические тампоны и пакеты, влажные салфетки, ватные диски и палочки, зубная нить и тому подобные вещи, которые не растворяются в воде.

Раковина и унитаз — не место для еды

Наверное, каждый смывал в унитаз старую еду, в том числе не в жидкой форме. К сожалению, различные продукты могут вызвать серьезные проблемы за короткий промежуток времени:

кофейная гуща — причина засорения кухонной мойки № 1, так как она не растворяется в воде, а оседает на стенках труб;

рис и макароны — под воздействием воды эти продукты набухают и образуют масштабные засоры;

яичная скорлупа — ее острые частицы притягивают другую грязь, как магнит, и образуют засорение, способствуя засорению труб;

жиры и масло — они не растворяются в воде, а оседают и "разрастаются" на стенках труб и затвердевают при контакте с холодной водой;

мука — при контакте с водой она образует что-то вроде тума и забивает трубы.

Наполнители для лотков домашних животных также не должны попадать в бытовую канализацию, так как большинство из них не предназначено для смывания в унитаз — при контакте с влагой наполнитель ее впитывает или цементирует, поэтому смывание наполнителя в унитаз может вызвать серьезные засоры в канализационных трубах, и без помощи сантехника будет не обойтись.

Проблемы для соседей и затопление всего дома

ООО Rīgas namu pārvaldnieks предупреждает: использование унитаза для избавления от бытовых отходов или других вещей может иметь серьезные последствия. Например, забьется канализационная труба в самом доме. Если образовался засор, например, между третьим и четвертым этажами, то четвертый этаж может затопить все остальные содержимым канализации. Если засор находится где-то на выходе, ближе к уличной канализации, то обычно под угрозой затопления оказывается первый этаж.

Чтобы не возникало засоров в канализационной системе жилого дома, в унитаз следует смывать только то, для чего он предназначен. Рекомендуется регулярно проводить профилактические работы как в туалете, так и, например, на кухне. Чтобы не столкнуться с засорением труб, в раковинах можно использовать специальное ситечко, которое предотвратит попадание остатков пищи в трубы. В ванной после мытья рекомендуется очищать душ или ванну от скопившихся волос.

О вредных повседневных привычках жителей свидетельствует и содержимое цистерн автомобилей ассенизации, которые опустошаются в пункте сбора канализации Rīgas ūdens на ул. Маркалнес — туда в основном попадает то, что кидают в баки посетители мобильных туалетов. "Забиваются решетки канализации, выходят из строя насосы, засоряется яма для сбора канализации, которая иногда также начинает переливаться — нужно быть очень осторожным, чтобы все это не попало в окружающую среду", — говорит Каспарс Биркханс, призывая жителей задуматься о том, что не стоит все что ни попадя выбрасывать или сливать в канализацию.

Устранение угрозы микропластика своими руками

Руководитель станции биологической очистки Daugavgrīva Марис Звиедрис отмечает, что во многом от нас самих зависит, сможем ли мы в будущем пить чистую воду и купаться в чистом море: "Основная задача станции — очистить сточные воды от азота и фосфора, чтобы предотвратить зарастание Балтийского моря, но что касается микропластика, то наши установки задерживают попадающие в сточные воды частицы размером более 3,5 миллиметров — полиэтиленовые пакеты, гигиенические принадлежности и другие вещи, которые несознательные жители смывают в канализацию. Более мелкие пластиковые частицы обычно попадают в наши фильтры, однако для полной очистки сточных вод от микропластика потребуются новые технологии, что в свою очередь потребует огромных инвестиций. Жителям гораздо проще защитить себя и окружающую среду, сократив ежедневное потребление пластика, сортируя отходы и предотвращая их попадание в бытовую канализацию".

Первичным микропластиком считаются мелкие кусочки, попадающие в окружающую среду, например, в результате стирки синтетической одежды, от косметических и гигиенических средств и даже от износа шин во время езды.

считаются мелкие кусочки, попадающие в окружающую среду, например, в результате стирки синтетической одежды, от косметических и гигиенических средств и даже от износа шин во время езды. Вторичный микропластик возникает, когда более крупные пластиковые предметы, включая бутылки, пакеты, рыболовные снасти, а также окурки, постепенно разлагаются под воздействием солнца, ветра, воды, тепла и холода.

Давайте сортировать мусор и не выбрасывать ненужные вещи в бытовую канализацию, а праздничные елки с осыпавшейся хвоей сдавать в места, указанные управляющими компаниями!