Праздники начинаются с 'Zonin Prosecco'

В следующем году легендарная итальянская семья Зонин, которая занимается виноделием в седьмом поколении, отметит 200-летие компании. В сотрудничестве с легендарной итальянской дизайнерской компанией "Pininfarina" в честь дня рождения была создана бутылка просеко особого дизайна.

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"Почти каждый праздник в Италии начинается с просеко. Я всегда открываю бутылку просеко, когда встречаюсь с друзьями. Это свежий и легкий напиток как в начале вечера в качестве аперитива, так и во время еды. Наше просеко это не просто игристое вино, это вино, которое искрится ", — смеется Франческо Зонин, вице-президент ZONIN 1821. Семь поколений назад его прапрадед начал производить вино в провинции Винченцо, в Гамбералле, где виноградные лозы высаживались со времен Древнего Рима и были популярны у самых влиятельных людей в мире того времени, герцогов Венеции и Флоренции. Возможно, именно семье Зонин принадлежит тот факт, что самое популярное игристое вино в мире просеко, а не родственник этого вина из сельской местности французского Шампани — шампанское. "Мы сделали ставку на просеко до того, как он получил сертификат DOC и стал мировой гурманской сенсацией десять лет назад. Мы не сомневались в его качестве, разнообразии и способности почти сразу очаровывать людей, более того, эта роскошь доступная многим ", — говорит Франческо.

Сегодня бизнес-империей семьи Зонин, крупнейшего частного винодела в Италии, управляют три брата: Доменико, Франческо и Микеле. На них лежит довольно непростая задача: не только поддерживать на высоком уровне качество напитков, но и надлежащим образом отметить 200-летие своей семейной компании, которое является довольно эксклюзивным мероприятием, потому что согласитесь: немного тех, у кого можно спросить совета, как это сделать, или нет. ? "Выбрать партнера для заказа дизайна юбилейной бутылки просеко, было непростой задачей. Это должна была быть не обычная бутылка или дизайнерский объект, а физическое воплощение наших ценностей: форма, которая отражала бы наш опыт и будущие идеи, и дизайн, который достоверно сочетал бы историю компании, профессионализм и отношение к нашим клиентам — винным энтузиастам ", так Франческо описывал трудности выбора.

Поэтому вполне естественно, что братья решили сотрудничать с другой легендарной итальянской семьей — Пининфарин, которая получила свою мировую известность благодаря отличному дизайну спортивных автомобилей, таких марок, как Alfa Romeo, Lancia, Fiat и, конечно же, Ferrari. "По мере приближения 200-летия нашей компании для нас большая честь разделить это важное событие с компанией, которая заработала репутацию итальянской продукции в мировом масштабе. И теперь его дополнит дизайн Prosecco Cuvèe 1821 ", — говорит Франческо.

Непосвященному может показаться: что в этом особенного — создать форму бутылки! Но это такой же сложный процесс, как создание культового силуэта кузова автомобиля. Бутылки просеко — это сложная задача, потому что они должны удерживать пузырьки игристого напитка. Это значит, что его стеклянные стенки должны выдерживать высокое давление и транспортировку по всему миру, но они не могут быть слишком тяжелыми, они должны быть элегантными, ведь сам напиток легкий и игристый. Конечно, результат сотрудничества дизайнеров и виноделов не разочаровывает — произведение искусства — это не только напиток в бутылке, но и сама бутылка. Паоли Пининфарин, президент компании, говорит: "Дизайн новой бутылки Cuvèe 1821 — четкая вертикальная линия на стекле — станет культовым и мгновенно узнаваемым элементом. Он отражает исторический путь, по которому компания Зонин исторически шла к достижению высочайшего в мире стандарта просеко ".

О ZONIN 1821

Виноградники семьи Зонин находятся в самых известных винодельческих регионах Италии: Венето, Фриули, Пьемонт, Ломбардия, Сицилия, Апулия и, конечно же, Тоскана. Каждая винодельня оформлена с уважением к местной окружающей среде и традициям, они являются оазисами виноделов, созданными рука об руку с использованием новейших технологий и инноваций. Семья Зонин также владеет виноградниками в Новом Свете: в штате Вирджиния в США и Чили.

Подробнее: www.zoninprosecco.com

О PININFARINA

Компания, названная Пинин, была основана в 1930 году Батистом Фарином с помощью его жены и автомобилиста Винченцо Ланча (основателя Lancia). По специальному разрешению президента Италии в 1961 году Батист официально изменил свою фамилию на Батист Пининфарин. На протяжении 90 лет компания Pininfarina создавала дизайн для таких автомобильных брендов, как Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Ferarri. Многие из этих моделей являются произведениями искусства, хранящимися в музейных собраниях.

Подробнее: pininfarina.it



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