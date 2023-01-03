Празднование 700-летия Вильнюса откроется Фестивалем футуристического света

Долгожданный Вильнюсский фестиваль света возвращается с потрясающими произведениями искусства иллюминации 25-28 января 2023 года. Официально начиная празднование 700-летия, фестиваль завораживает зрителей инсталляциями лучших художников из разных стран мира. Гостей из Латвии ждет специальный розыгрыш — 700 бесплатных автобусных билетов на фестиваль

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Ежегодный Вильнюсский фестиваль света пользуется неизменной популярностью у гостей из Латвии. Поэтому, чтобы продлить послепраздничное настроение, Вильнюс подарит им VIP-подарок — 700 бесплатных билетов на автобус из Риги в Вильнюс на время фестиваля. C 11 по 17 января, организаторы будут раздавать 700 билетов на веб-странице Lux Express всем, кто хочет увидеть завораживающую магию света в Вильнюсе. Те, кто зарегистрируется на получат напоминание об участии в розыгрыше призов.

В этом году фестивальный Вильнюс станет европейской столицей всемирно известных художников и световых инсталляций. Гостям и жителям города предстоит увидеть потрясающие объекты, созданные светом. Например, итальянский художник Кристиан Риццути представит лазерную инсталляцию Amnesia. Это авторская интерпретацией памяти — ее пульса, возрождения и бессмертия.

Как и каждый год, световые инсталляции, креативные решения по освещению архитектурных объектов и цифровой арт будут представлены в самых неожиданных местах города: францисканский монастырь 14 века в Старом городе, барочный костел Святой Екатерины, 326-метровая телебашня, а также потайные городские дворы, площади и парки. Зрители получат уникальную возможность взглянуть на 700-летний, молодой, смелый и яркий Вильнюс ночью.

ОБ АГЕНТСТВЕ GO VILNIUS

Go Vilnius — официальное агентство по туризму и развитию бизнеса города Вильнюса. Агентство предоставляет гостям, инвесторам и предприятиям всю необходимую информацию о столице Литвы.

700-летие ВИЛЬНЮСА

В 2022-2023 годах в Вильнюсе пройдет ряд общегородских культурных, образовательных и художественных мероприятий, посвященных празднованию 700-летия города в 2023 году. До нас дошли письма великого князя литовского Гедеминаса заморским купцам и ремесленникам, датированные 25-го января 1323 г. Поскольку там впервые упомянут Вильнюс, эту дату принято считать официальным днем рождения города. В наступающем году Вильнюс отмечает свое 700-летие. Приглашаем всех на праздничные мероприятия, посвященные истории этого современного и вечно молодого города, который постоянно растет и каждый день изобретает себя заново.