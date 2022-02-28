Предложение не поспевает за спросом: тенденции на рынке недвижимости в Видземе

Пандемия Covid-19 стала причиной для перемен в нашем образе жизни и, в частности, она изменила подход к принятию решения о покупке недвижимого имущества. О тенденциях на рынке недвижимости в Видземе, а также прогнозах на будущее рассказывает председатель правления компании LVKV Янис Биернис.

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Для каждого кризиса характерны свои признаки, и в настоящее время наблюдаются необычные тенденции. Изменения главным образом коснулись Видземе — Валмиеру, Цесис и Смилтене, где наблюдается большой интерес к жилым домам и домам выходного дня. Ими интересуются как жители Видземе, так и рижане.



"Если в 2010 году люди уезжали из Видземе в поисках работы — и в Ригу, и за границу, то сейчас уже несколько лет мы сталкиваемся с кардинальными переменами в спросе на дома выходного дня в Видземе. В течение двух лет все раскупили, а тенденция продолжает расти — сейчас предложение не поспевает за спросом", — рассказывает Биернис.

На это есть несколько причин. Во-первых, ограничения, связанные с Covid-19: "Если раньше можно было свободно путешествовать и использовать отпуск за границей, то сейчас люди вынуждены думать, как отдохнуть внутри страны. Те, кто не может уложиться в цены на недвижимость неподалеку от Риги, начали смотреть в сторону Видземе — неважно, будь это маленькая дача или серьезный деревенский дом, спрос вырос почти в четыре раза. Я думаю, что эта тенденция закрепилась и еще какое-то время продлится, потому что никто не знает, как ковидные ограничения продолжат на нас влиять. В этом смысле мы становимся ближе к Скандинавии, где подобная тенденция была всегда — обычно у семьи помимо постоянного места жительства есть дом выходного дня за городом, куда можно уехать отдохнуть. Это значит, что мы стали более материально обеспеченными и переходим на следующий уровень благосостояния", — поясняет эксперт по недвижимости.

Вторая причина — молодые семьи, в которых оба или один родитель может работать удаленно или один родитель работает за границей, решают перебраться из Риги в Валмиеру, Цесис или Смилтене. Кроме этого, наблюдается тенденция, что из-за детей и вопросов, связанных с их образованием, семьи решают вернуться из-за границы обратно в Латвию.

"Смотрят, где хорошие школы, медицина, возможности заниматься спортом и другие вещи. Последние 3-4 клиента, которые решили приобрести землю или дом в Валмиере или под Валмиерой, хотят сделать так, чтобы уже в сентябре их дети могли пойти в школу в Валмиере. Это доказывает, что здесь конкурентная среда для семей", — не скрывает Биернис.

Он подчеркивает, что сейчас спрос на жилые площади в Видземе выше предложения: "Если центр Риги пустует, то мы в этом регионе не можем удовлетворить спрос. В Валмиере и ее окрестностях, 5-10 км от города строятся 200-300 новых домов. Ситуация похожа на ситуацию вокруг Риги, где каждую свободную площадь пытаются застроить. Например, у нас на расстоянии 5-7 км от Валмиеры есть одно село, которое мы успешно развиваем с 2010 года. Если когда-то было сложно доказать банку жизнеспособность проекта, чтобы получить кредитную линию на строительство домов, то сейчас построено уже 20 домов, а впереди еще пять заказов. Мы больше не принимаем заказы, потому что не можем их выполнить. К тому же этот год отличается от других, потому что меняются цены — и на стройматериалы, и на рабочую силу, поэтому, может быть, даже придется все притормозить. Важно и то, что не хватает серийных квартир, а стоимость их строительства — такая же, как в Риге и ее окрестностях".

На вопрос о том, существуют ли какие-то тенденции в выборе местоположения недвижимости, Биернис говорит, что классические частные дома люди хотят строить поближе к центру — Валмиере или Цесису, а дома выходного дня могут быть по всей Латвии. Правда, люди не строят новые дома, а покупают и восстанавливают существующие. "Никто не хочет переживать ковид в пурвциемской квартире ни зимой, ни летом. Люди хотят быть ближе к природе, где меньше плотность людей", — подчеркивает эксперт.

С какими расходами нужно считаться людям, которые хотят приобрести качественный участок земли под застройку в Валмиере, Цесисе или Смилтене? "Сейчас это стабильные 10-20 евро за квадратный метр. Если это уже готовый дом, то его стоимость будет всего чуть-чуть отставать от стоимости дома в окрестностях Риги. Сейчас приобрести дом в пределах 120-150 тысяч евро еще можно, но в ближайший год эта цена может увеличиться со 150 до 200 тысяч евро. Кроме того, территория не безразмерная, и в какой-то момент емкость региона может иссякнуть", — считает Биернис.

Он отмечает, что уменьшается площадь коммерческих помещений — компании продают большие офисы и переезжают в офисы поменьше, потому что в основном люди работают удаленно и собираются делать это и в будущем.

"Если раньше Латвия состояла из Риги и всей остальной Латвии, то сейчас этот концепт изменился, потому что все стали гораздо более мобильными", — резюмирует председатель правления компании LVKV Янис Биернис.

О LVKV

Компания недвижимого имущества LVKV, которая активно работает на видземском рынке с 1992 года и является крупнейшим предприятием в Видземском регионе, предлагающим услуги, связанные с недвижимостью: покупку и аренду, а также оценку квартир, домов, земельных участков, коммерческих объектов, хуторов, сельскохозяйственных угодий и лесов. Работники предприятия — компетентные и квалифицированные специалисты из различных сфер недвижимого имущества, которые являются членами отраслевых ассоциаций, таких как LANĪDA и LĪVA. Больше информации о компании и актуальных предложениях можно найти на сайте https://www.niv.lv/ru/.