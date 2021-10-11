Presbyond – ваше отличное зрение после 40!

Ухудшение зрения с возрастом — проблема, которая рано или поздно коснется всех людей после 40 лет. Именно в этом возрасте начинает развиваться возрастная дальнозоркость (пресбиопия), которая нередко сочетается с близорукостью. Возможно ли вернуть зрение "как в молодости"? Как остановить регресс? Где пройти обследование? О причине возрастных изменений зрения и эффективных методах решения проблемы, рассказал профессор Игорь Соломатин.

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Возрастные изменения зрения — почему они происходят?

В основе ухудшения остроты зрения после 40 лет лежит естественный процесс, а именно изменение структуры нашей биолинзы — хрусталика глаза. Хрусталик удерживает специальные мышцы, которые задействуются во всех процессах зрения. При направлении взгляда вдаль мышцы расслабляются, и хрусталик становится плоским, а при взгляде на близкое расстояние мышцы напрягаются, что ведет к утолщению хрусталика.

В процессе взросления и старения организма хрусталик меняет свой размер, вес и цвет. Мышцы также теряют свой тонус и необходимую для обеспечения отличного зрения эластичность, что приводит к постоянному нахождению хрусталика в расслабленном состоянии. В результате этих процессов человек вдаль видит все также, а на близком расстоянии хуже.

Существует миф, что если в молодые годы наблюдается близорукость, то с возрастом она исчезнет сама по себе или исключит развитие дальнозоркости. К сожалению, это не так. Пресбиопия развивается у всех людей после 40 лет, а у некоторых она диагностируется вместе с близорукостью.

Существует ли профилактика дальнозоркости?

Профилактика возрастной дальнозоркости, это, в первую очередь, гигиена зрения и регулярные визиты к офтальмологу. Надо сказать, что своевременное обращение к врачу и коррекция зрения при помощи очков, контактных линз или лазерной хирургии может замедлить или даже остановить этот процесс. Однако немногие люди обращают внимание на первые признаки возрастных нарушений.

Стоит внимательнее отнестись к изменениям зрения, когда для прочтения текста необходимо более интенсивное освещение или, когда при попытках рассмотреть написанное на бумаге, приходится вытягивать руку на всю длину, а буквы все равно расплываются.

Какие решения предлагает современная медицина?

Presbyond Laser Blended Vision от немецкого производителя Carl Zeiss — безопасное и надежное решение для лечения пресбиопии в возрасте от 40 до 60 лет. Операция позволяет улучшить зрение и эффективно борется с вызванным возрастом ухудшением зрения вблизи и вдали. Сегодня Presbyond — лидер среди лазерных технологий, направленных на предотвращение падения зрения, связанного с возрастными изменениями. В случае отсутствия противопоказаний процедура позволяет корректировать зрение вплоть до -8 диоптрий близорукости и до +2 диоптрий дальнозоркости, а также устранять астигматизм до -2 диоптрий.

Технология Presbyond учитывает все индивидуальные особенности пациента и настраивается отдельно для каждого глаза. Микронная точность лазерного луча во время процедуры обеспечивает быстрый, комфортный и безболезненный процесс коррекции.

Кому подходит этот метод восстановления зрения?

Главное преимущество метода Presbyond — он подходит практически всем за счет доказано более легкой переносимости пациентами, чем аналогичные операции по коррекции возрастных изменений зрения.

Многим пациентам важно, что реабилитационный период проходит сравнительно быстро, а читать и работать на близком расстоянии без очков они могут буквально сразу после операции. Другие виды коррекции зрения не могут обеспечить такой результат.

Данный метод позволяет откорректировать зрение до максимально возможных показателей, чтобы пациент отлично видел как на близком, так и на дальнем расстояниях. Важно заметить, что после процедуры Presbyond пациент имеет хорошее зрение и на среднем расстоянии.

Чем процедура Presbyond отличается от стандартной лазерной коррекции зрения?

При коррекции пресбиопии или возрастной дальнозоркости важно учитывать факторы, связанные с общим старением организма. Современная, физиологически оптимизированная технология Presbyond позволяет не только восстановить зрение, но и увеличить глубину фокусировки каждого глаза. Для этого используется стратегия микро-монозрения, когда доминирующий глаз корректируется полностью с целью обеспечить отличное зрение вдаль, а на втором глазу оставляется небольшой минус — обычно до 1,5 диоптрий. Такая комбинация позволяет добиться отличного зрения на ближнем, среднем и дальнем расстояниях.

Как достигается такой эффект? Дело в том, что при подготовке коррекции зрения методом Presbyond у хирурга есть возможность выявлять и корректировать тончайшие настройки оптики глаза. Происходит это за счет сканирования уникального оптического "отпечатка" каждого глаза, а затем все полученные данные используются при подготовке индивидуальной программы коррекции зрения. Так при помощи искусственного интеллекта хирург получает слияние двух изображений для ближнего и дальнего зрения, а также конкретные параметры коррекции.

Как проходит коррекция зрения Presbyond?

Пациент проводит в операционной около 15 минут, а сама коррекция зрения длится всего 2- 3 минуты для каждого глаза. После лазерного воздействия пациент может отдохнуть в отдельной комнате, и через 30-60 минут покинуть клинику.

Операция проводится под местной (капельной) анестезией, поэтому абсолютно безболезненна. В последующие часы после лазерного воздействия пациент может чувствовать легкое жжение в глазах, но уже на следующий день может вернуться к своему привычному образу жизни.

Как попасть на лазерную коррекцию зрения Presbyond?

Перед любой операцией необходимо провести тщательное обследование органов зрения. Опытные офтальмологи Клиники др. Соломатина проведут углубленную диагностику для определения индивидуальных параметров и особенностей строения глаз, а также подберут подходящую процедуру на основании полученных данных.

Presbyond обеспечивает надежный и эффектный результат, мгновенно освобождая пациента от необходимости использовать очки и линзы, поэтому если врач определит, что вам показана эта процедура, вы сможете запланировать операцию на любой удобный для вас день.

Для того, чтобы пройти обследование глаз в Клинике др. Соломатина и получить рекомендации по подходящему методу коррекции зрения, нужно записаться на прием к офтальмологу по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив форму.