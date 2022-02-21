Превентивная медицина: как без лекарств улучшить качество жизни и самочувствие

Люди мечтают не только о длинной, но и о качественной жизни, и есть ощущение, что изменение повседневных привычек и образа жизни может существенно улучшить наше самочувствие. Прежде чем хвататься за очередные медикаменты и подавлять симптомы пригоршнями таблеток, стоит прислушаться к своему организму и попробовать найти корень проблемы. Превентивная медицина ищет закономерности и предлагает индивидуальные методы, с помощью которых каждый человек может привести в порядок функции тела, вернуть жизненную силу, а также физическое и психическое равновесие.

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В клинике превентивной и эстетической медицины Panacea Premium работают сертифицированные специалисты, которые без помощи лекарств помогают улучшать качество жизни, приводить в порядок пищевые и поведенческие привычки, а также уменьшать симптомы старения организма. В этом год клиника отпразднует 18-й день рождения. Изначально специалисты клиники фокусировались на направлении anti aging (антивозрастная медицина) и занимались эстетической медициной и косметологией. Клиенты могли получить разные косметические процедуры для лица и тела, лазерные процедуры и инъекции. А в последние годы клиника стала заниматься превентивной медициной, которая борется со старением не только внешне, но и внутренне.

Что такое превентивная медицина

"Превентивная медицина — это часть современной медицины, которая лежит в научной и практической плоскостях. Это новая парадигма. Важно подчеркнуть, что это ни в коем случае не альтернативная и не нетрадиционная медицина", — рассказывает руководительница клиники Panacea Premium Людмила Ставро-Фрейберга.

Как поясняет эксперт, появление и развитие превентивной медицины было неизбежным — увеличилась не только сама длина жизни, но и выросли требования к ее качеству. Люди хотят жить долго, но не хотят проводить старость в борьбе с различными болячками. В нашем обществе, к сожалению, наблюдается тенденция, что человек в годах сильно болен, хотя на самом деле это не должно быть нормой.

"В наши дни люди в 50-60 лет стремятся быть активными не только физически, но и социально. Они хотят наслаждаться жизнью, хотят поддерживать свое здоровье на хорошем уровне и не хотят мириться с хроническими заболеваниями", — добавляет руководительница клиники.

В мире сейчас доминирует конвенциональная медицина, которая хорошо решает острые проблемы со здоровьем: наблюдает симптомы, делает анализы и обследования, ставит диагнозы и определяет лечение. Стандарту этой медицины соответствует больной человек. А куда обращаться тем, кто находится на "середине дороги" и чувствует дисбаланс, но нет очевидных симптомов?

"Часто бывает, что человек чувствует себя не очень хорошо, но в то же время нет ярко выраженных симптомов болезни, чтобы врач мог поставить диагноз. Классические медики в таких ситуациях отправляют пациента к другим медикам, но в итоге человек мечется между разными врачами и не понимает, что с ним такое", — поясняет Людмила.

Есть много причин, почему человек, который теоретически здоров, не чувствует себя хорошо. Иногда причиной дисбаланса становятся привычки, о вреде которых мы даже не задумываемся. Как говорит эксперт, количество хронических, аутоиммунных и психических заболеваний (особенно после пандемии Covid-19) продолжает расти. Несмотря на то, что конвенциональная медицина очень сильно развита, особенно если говорить о хирургии и трансплантации органов, в случае хронических заболеваний она все еще продолжает лечить симптомы, а не ищет причину проблем.

"В превентивной медицине человек рассматривается как единая система, у которой есть не только отдельные органы, но и личность, мысли и эмоции. Тело человека — это единая система, в которой все взаимосвязано. Например, чтобы лечить печень, нужно проанализировать пищевые привычки, качество сна и еще множество других факторов. Иначе говоря, неважно, чем болеет пациент, важно, какой этой пациент. Разные люди переживают одно и то же заболевание совершенно по-разному, поэтому каждому нужно индивидуальное лечение", — поясняет руководительница клиники.

Чем может помочь коуч по здоровью

Людмила рассказывает, что изначально врачам превентивной медицины приходилось объяснять своим пациентам вещи, кажущиеся элементарными, — как правильно пережевывать пищу, как правильно сидеть на унитазе, сколько жидкости пить. Это занимало очень много времени, поэтому органически появилась необходимость в ассистентах, которые могли бы людям все это рассказывать и поддерживать их на пути к достижению поставленных целей.

У коуча по здоровью в превентивной медицине очень важная роль. Это помощник врача, сертифицированный специалист, который может помочь пациенту улучшить образ жизни и самочувствие. Коучи знают не только то, что нужно есть, как есть, как правильно спать и бороться со стрессом, они обладают знаниями из области психологии. Этим специалисты обычно начинают общение с вопросов, которые, казалось бы, не связаны со здоровьем.

"Консультация с коучем начинается со сбора анамнеза, специалист выясняет, какие жалобы есть у пациента, какая у него цели и пожелания. Цель должна быть конкретной и выполнимой в определенный отрезок времени, нельзя просто сказать "я хочу быть более здоровым". Затем разрабатывается план действий. Если необходимо, то проводятся дополнительные обследования. Например, если у пациента есть хронические заболевания, то привлекается врач превентивной медицины, который может назначить тест на скрытую непереносимость пищевых продуктов, микробиоту и другие углубленные анализы, ультрасонографию и другие обследования, после которых назначается лечение. После этого вместе с коучем нужно расставить приоритеты. Мы обычно начинаем с ведения дневника и тайм-менеджмента. Если человек утверждает, что у него нет времени, то оно не появится из ниоткуда. Поэтому нужно начинать планировать. Нужно уделять время себе — на отдых, на отпуск и хобби. Если человек сидит в социальных сетях, то это не отдых. Это сжигание времени. После того как все разложено по полочкам, время начинает появляться.

У коуча по здоровью две задачи: с одной стороны, как ассистент врача он предоставляет образовательную информацию медицинского характера и адаптирует ее под конкретного человека, а с другой стороны — работает "чистым" коучем, который помогает человеку самостоятельно найти решение проблемы или ответы на конкретные вопросы.

Коуч — не учитель, который будет указывать, что можно и что нельзя делать. Он будет "давить" на то, чтобы вы сами в своей голове отыскали такие инструменты, с помощью которых можно было бы решить именно ваши проблемы. Быть коучем по здоровью достаточно сложно, потому что у него есть вся информация о том, что и как пациенту нужно делать, но он не имеет право высказывать свое мнение и давать готовые решения. Он будет несколько раз переспрашивать, правильно ли он понял, что вы именно тот, кто хочет что-то изменить в своем образе жизни и привычках. Коуч движется с той же скоростью, что и пациент. Коуч побуждает не только находить корень проблемы, но и придумать, как попасть из точки А в точку Б — то есть решить проблему. Он может помочь и тогда, когда все рекомендации от врача понятны, но появляется проблема с внедрением их в жизнь", — рассказывает руководительница клиники.

В превентивной медицине большое значение имеет вовлечение самого пациента и его желание улучшить качество жизни. "Очень важно, чтобы человек был вовлечен в улучшение своего здоровья. Если он говорит, что у него нет времени на изменение привычек, то мы заходим в тупик и просто не можем внедрить новые привычки. Мы не можем дать правильное питание, если человек все время продолжает есть в ресторанах и не хочет привести в порядок пищевые привычки", — поясняет эксперт превентивной медицины.

Специалисты клиники, которой руководит Людмила, работают в команде и каждый отвечает за определенный этап в лечении пациента. Роль коуча по здоровью в течение первой встречи — быть ассистентом врача, он расспрашивает пациента и старается понять проблематику. Уже на первом визите специалисты понимают, с чего нужно начать: либо сразу идти по медицинской линии или же необходим коучинг, чтобы у человека выкристаллизовалась цель, которой он хочет достичь.

В клинике Panacea Premium работают разные специалисты — врач превентивной медицины, коуч по здоровью, специалист по питанию, спортивный врач, физиотерапевт. Все они в дополнение к своей основной профессии получили специальное образование в области превентивной медицины.

"Очень важна мотивация. Например, если жена приводит мужа лечиться, то из этого обычно ничего не выходит. Если у него самого не будет мотивации, то ничего не получится. В превентивной медицине важно то, что человек сам активно вовлечен и берет на себя ответственность за свое здоровье. Сейчас ситуация такова: у меня есть жалобы, я иду к врачу, который выписывает мне лекарства, но ни не помогают. Что я говорю? Что этот врач плохой, потому что он выписал мне неправильную таблетку. Я иду к другому врачу за другой супертаблеткой. А в превентивной медицине мы рассказываем, что нужно делать, но вот только это нужно делать самому. Если тебе необходимо больше спать, то это означает, что именно тебе нужно спать, а не кому-то другому. И это значит, что человек берет на себя ответственность за свое здоровье. Коммуникация между коучем и клиентом — это тяжелая работа. Коуч вместе с вами будет "ковыряться" в вашей голове", — говорит специалист.

Превентивная медицина открыта к тому, чтобы решать любую проблему со здоровьем

Есть разные проблемы со здоровьем, которые в наши дни все еще считаются нормальным явлением. В качестве примера руководительница клиники упоминает пременопаузу и климакс у женщин. С началом климакса может появиться лишний вес, ухудшается сон, наблюдается ряд других проблем, которые негативно влияют на самочувствие. Многие врачи утверждают, что это естественно, хотя на самом деле с этим не стоит мириться. Женщины хотят найти кого-то, кто сможет им помочь, но классическим врачам не хватает знаний. Когда Людмила начала учиться в Международном институте интегральной, превентивной и антивозрастной медицины (PreventAge®) в Москве, она наконец-то получила ответы на многие вопросы. Сейчас она представляет и продвигает институт в Балтии.

Превентивная медицина зародилась в США. Важно отметить, что для того, чтобы стать врачом превентивной медицины, нужно обязательно иметь высшее медицинское образование. Обучение происходит в США и в филиале в Германии на английском языке, а также на русском языке в двух учреждениях в России. В свою очередь в Латвии есть представительства института PreventAge (www.preventage.ru) и Университета образовательной медицины (www.preventage-school.ru), где как врачи, так и люди без медицинского образования могут получить новые знания, не выезжая за границу.

"Мы открыты к тому, чтобы решать любую проблему со здоровьем. Превентивная медицина включает в себя генетические исследования и разные другие исследования нового типа, которые не доступны повсеместно. В превентивной медицине всегда говорится о корректировках образа жизни. К тому же, эти корректировки должны быть очень индивидуальными. Всегда идет речь о сне, о суточных ритмах, о еде, ее качестве и правильном жевании. Мы всегда будем говорить о физической активности и том, насколько важно двигаться и быть устойчивым к стрессу. Стресс — это часть нашей жизни, с ним надо научиться сосуществовать так, чтобы не причинять вред здоровью и внутренним органам. Кроме этого, мы говорим о пищевых добавках.

Впрочем, надо отметить, что много хорошо — тоже плохо. Нужно образовывать и обучать общество, однако мы не побуждаем людей фанатично соблюдать все рекомендации, мы учим приспосабливаться к обстоятельствам. Например, если был большой праздник, где человек нагрешил, переел, то не надо насчет этого переживать и себя корить. Вместо этого важно подумать о следующем шаге — как нивелировать допущенную ошибку. Регресс и отступления от плана — это нормальное явление, ведь мы все живые люди.

Превентивная медицина развивается очень стремительно. На эти знания есть спрос. Люди хотят хорошо себя чувствовать и хотят качественную старость. Наша клиника открыта для всех вне зависимо от возраста. О своем здоровье надо заботиться заблаговременно. Мы можем помочь улучшить не только самочувствие и замедлить старение, но и заложить основы для более качественной старости", — завершает рассказ специалист.

Более подробная информация доступна на сайте клиники https://panaceapro.lv/ru.