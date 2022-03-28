Признанные в мире травматологи консультируют и лечат передовыми методами в Риге

Травма – неотъемлемая часть активного образа жизни. Люди, получившие тяжелые травмы, как правило обращаются к специалистам в тот же день и получают квалифицированную медицинскую помощь. Однако при более лёгких травмах люди зачастую обращаются гораздо позднее, когда постоянная боль начинает мешать в повседневной жизни, ограничивает физическую активность, двигательные функции, любимые занятия.

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По мнению ортопедов-травматологов с многолетним опытом из медицинского центра Northway в Риге, не стоит оставлять без внимания даже мелкую травму. Важно не медлить и обратиться к специалистам, потому что позднее лечение будет более длительным и сложным. То, что можно вылечить в течение нескольких недель при своевременном обращении к врачу, позднее может занять не менее 2-3 месяцев, а то и дольше.

Припухлость, отек, боль, ноющая боль, онемение, ограниченные движения колена, плеча, локтя, запястья, кисти, предплюсны, стопы — все это признаки, которые должны вызвать беспокойство и необходимость обратиться к ортопеду-травматологу. Поврежденные структуры тканей сами по себе заживают тяжело, может надобиться хирургическое лечение. Если не диагностировать проблему своевременно и не назначить необходимое лечение, позже возможность помочь может быть ограничена, может безвозвратно пострадать функция суставов и физическая активность пациента.

В медицинском центре Northway в Риге консультируют ортопеды-травматологи широкого профиля — Марк Федоров и д-р Альгимантас Чебаторюс. Признанные в Литве и за рубежом, профессионалы в своей области специализируются в минимально инвазивном лечении патологий коленного сустава (разрывы, повреждения мениска, связок, хряща), плечевого сустава (нестабильность, разрывы вращательной манжеты), кистевого сустава (свободные тела, артроз, воспаления), а также проводят передовые операции по замене суставов (эндопротезирование).

Опытные специалисты не только постоянно повышают свою квалификацию путем стажировки, участия в национальных и международных конгрессах, но и сами обучают коллег в Литве и за рубежом наиболее эффективным методам лечения.

Марк Федоров, ортопед-травматолог с почти 20-летним стажем работы, принимает участие в ежегодных конференциях в Литве и за рубежом, читает лекции в Турции, Китае, Индии и других странах. Марк является лектором на международном, всемирно признанном предприятии по производству медицинского оборудования Smith & Nephew PLC, Великобритания, ведет теоретические и практические курсы в области артроскопии для врачей в Лондоне, проводит показательные онлайн операции, принимает иностранных стажеров в современном медицинском центре Northway в Клайпеде.

Д-р Альгимантас Чебаторюс, ортопед-травматолог с 15-летним стажем работы, проходил стажировку в клиниках Польши, Германии, Италии, Испании, США, Швеции, Великобритании и других стран, ежегодно принимает участие в национальных и международных семинарах и конференциях. Опытный специалист является автором или соавтором множества научных статей и работ, организатором и докладчиком на международных и национальных научных конференциях ортопедов-травматологов.

Высококвалифицированные врачи успешно лечат как острые, так и хронические заболевания двигательного аппарата, каждый из них ежегодно проводит по 400-650 операций.

Цель признанных в Литве и за рубежом профессионалов в своей области состоит в том, чтобы как можно скорее вернуть пациента к обычной, полноценной жизни. По словам специалистов с многолетним опытом, для этого необходимо максимально точно поставить диагноз и подобрать оптимальный метод лечения. Марк Федоров и д-р Альгимантас Чебаторюс предоставляют в медицинском центре Northway в Риге любые срочные, плановые и дистанционные консультации пациентам из Латвии с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В случае необходимости проведения хирургического лечения, операции планируются в удобное для пациента время в медицинском центре Northway в Клайпеде. Это один из наиболее современных частных медицинских центров в Литве. Современное диагностическое и операционное оборудование, применение наиболее передовых, используемых в настоящее время в Европе и мире, методов лечения, многолетний опыт высококвалифицированных специалистов и их профессионализм помогают точно и быстро диагностировать причины недомоганий у пациентов и успешно устранять их.

В медицинском центре Northway в Клайпеде также проводятся операции по замене суставов (эндопротезирование). С совершенствованием медицинских технологий и квалификации врачей, операции по замене суставов становятся стандартной процедурой, решающей эту проблему. Ввиду своей безопасности, операция, длящаяся около 2,5-3 часов, может проводиться в любом возрасте. Она помогает навсегда избавиться от постоянной боли, ограничений в определенных движениях, которые мешают человеку ежедневно. После замены сустава человек возвращается к полноценной жизни без боли и может снова заняться любимым делом. По словам опытных врачей, именно по этой причине пациенты в последнее время охотно выбирают эту передовую операцию, у которой весьма небольшой риск осложнений. Доц. и д-р Альгимантас Чебаторюс, защитивший диссертацию по оценке качества жизни пациентов после операций по замене тазобедренного и коленного суставов утверждает, что эти операции полностью оправдывают себя, т.к. не только возвращают пациента к полноценной жизни, но и к работе, а потому являются экономически выгодными.

Тем не менее, по словам опытных специалистов, хоть медицинские технологии быстро развиваются и позволяют предлагать все более новые и инновационные методы лечения, а компетенция литовских ортопедов-травматологов признана и ценится по всему миру, самое главное заключается в том, что пациент должен обратиться вовремя.

Если боль мешает вашей повседневной жизни, физической активности, ограничивает движения, не проходит длительное время, важно не медлить и обратиться к специалистам, которые установят причину боли и назначат эффективное лечение. Врачи Марк Федоров и д-р Альгимантас Чебаторюс приглашают вас на консультации удобным для вас способом — в медицинском центре Northway в Риге или дистанционно из любой точки Латвии. Врачи консультируют на английском или русском языках. В случае необходимости проведения операции и запланировав ее, признанные специалисты в области ортопедии проведут ее в медицинском центре Northway в Клайпеде. После операции вы сможете пройти качественную реабилитацию санатории Gradiali в Паланге, окруженном соснами на берегу моря.