Пробка в животе – запор

Было бы идеально, если бы стул выходил один раз в день в определенное время и в комфортной консистенции, но так происходит не всегда. Многим приходится сталкиваться с распространенной в наши дни проблемой – запором. Есть страны, например, Великобритания, где от запоров страдает почти каждый второй житель. Запор не только доставляет неприятные ощущения, но и может создать ряд проблем со здоровьем. Чаще всего людям стыдно об этом говорить и даже рассказывать врачу, однако, если все пустить на самотек, ситуация может стать довольно серьезной.

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Об этом мы поговорили с кардиологом Лиепайской региональной больницы Иветой Шиме.

‒ Как много людей сталкивается с запорами?

‒ Научных исследований в этой области нет. В Латвии тоже не проводилось подобных исследований, потому что нужно вложить большие деньги для опроса пациентов, к тому же, не всегда люди готовы отвечать на такие личные вопросы. Могу сказать, что эта проблема чаще встречается у молодых людей, реже — в зрелом возрасте, но в пожилом возрасте она снова довольно распространена.

‒ Почему страдают молодые люди?

‒ В юности у этого зачастую есть психологические и невротические причины. Подростки и молодые люди часто стыдятся, что им нужно идти в туалет, чтобы опорожниться. Они гостят у друзей, там случаются непривычные ситуации, иногда в туалете не закрывается нормально дверь. Может, после посещения туалета остается запах, который сложно убрать или спрятать, иногда в туалете слишком тонкие стены. То же самое часто наблюдается у детей в школе или в старших группах детского сада.

‒ Как часто нужно опорожняться?

‒ Если человек не чувствует дискомфорта и чувствует себя хорошо, стул может быть реже или чаще. Это зависит от питания, от привычек пациента и того, как много он двигается. Важный фактор — чувствует ли он дискомфорт. Если человек чувствует себя хорошо и стул у него выходит раз в два дня, это нормально. Но если ему плохо, то это ненормально.

‒ Что такое запор? Когда об этом можно говорить?

‒ Об этом можно говорить в разных ситуациях. В сущности — это "ленивый" стул, так можно это прилично объяснить. Запор — это если стул не выходит легко и спонтанно, когда человек сел на унитаз, а если для опорожнения кишечника нужно специально напрягать мышцы живота, нужно как бы надувать живот. О запоре можно говорить в ситуациях, когда опорожнение происходит не как нормальный физиологический процесс, а патологический, неправильный.

‒ Что делать, если запор?

‒ Сначала нужно обеспечить правильное питание, правильный режим дня и движение. Пригодятся и специальные упражнения для пресса и мышц промежности.

‒ Список последствий после Covid-19 возглавляют жалобы на запоры. Действительно ли Covid-19 может способствовать появлению запоров?

‒ В наши дни мы зачастую все связываем с Covid-19, однако в этом случае вряд ли это правда, потому что запоры чаще провоцируют сопутствующие пандемии вещи. Люди чаще находятся дома, больше едят, в том числе сладости, едят продукты, которые содержат много белой муки, меньше гуляют, ощущают нехватку физической нагрузки. Были периоды, когда возможности двигаться были сильно ограничены и нужно было находиться дома. Возможно, часть людей не могла регулярно ходить в туалет, потому что дома находилось много людей и туалет был занят. Это психологические и бытовые факторы, вещи, с которыми нужно мириться, но это не сама болезнь.

‒ Часто ли пациенты жалуются на эту проблему? Понимают ли они смысл регулярного стула?

‒ Это понимают пациенты, которых правильно воспитали в семье и которые обсуждали это с семейным врачом. Но много людей, особенно в возрасте, жалуются на это, хотя на самом деле этой проблемы у них нет.

‒ Людям в годах может казаться, что все связано с возрастом. Запор и многие другие заболевания в их возрасте — это нормальное явление.

‒ У людей в возрасте действительно зачастую это нормальное явление. Если они лежат в кровати, то моторика кишечника, все рецепторы и нервные окончания, которые там находятся и обеспечивают движение содержимого кишечника, двигаются медленнее. Нужно следить, что едят люди в возрасте, чтобы стул был нормальным. Если этого недостаточно, возможно, нужно принимать вспомогательные средства из натуральных продуктов. Нужно научить их делать упражнения, надувать живот и двигать им, тренировать мышцы промежности. Можно пробовать тренировать и мышцы заднего прохода. Важно, чтобы у людей был правильной высоты унитаз, на котором удобно сидеть. Если хочется обеспечить комфортный стул, то сфинктер должен находиться немного ниже уровня наших коленей. Если унитаз слишком высокий, то это сложно сделать.

‒ Пациенты, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, часто жалуются на запоры?

‒ Я бы так не сказала. Более частые запоры возможны в том случае, если у пациента тяжелый атеросклероз, который уже распространился в сосуды ног или мышцы живота. Но это нельзя распространять на больных, у которых повышенное кровяное давление. Запор может быть связан с использованием медикаментов или народных средств. Чаще это встречается у пациентов, которые используют сильные обезболивающие средства, потому что они имеют свойство тормозить моторику кишечника, что в свою очередь приводит к запору. Это наиболее распространенная проблема. Схожий эффект есть у медикаментов, которые содержат кодеин, например, сильные таблетки от кашля. Такие часто использовались при Covid-19. Кодеин способствует появлению запора и делает его очень сильным.

‒ Вы работаете с кардиологическими пациентами. Почему им важно знать и решать эту проблему?

‒ Это важно не только для кардиологических пациентов, а для всех. Решение этой проблемы очень важно для тех людей, у которых случился инфаркт — чтобы им не нужно было идти в туалет и напрягать живот. Большое давление в брюшной полости у острых больных потенциально может вызвать сердечный приступ. Правда, это не относится к общим кардиологическим больным. Речь идет только о тех пациентах, у которых есть внезапная и острая кардиологическая проблема. Им важно обеспечить легкий и регулярный выход стула. То же самое можно сказать о людях после любой операции, а также о молодых мамах после родов.

‒ Британская национальная служба здоровья (NHS — National Health Service) рекомендует избегать запоров пациентам, которые делали коронарную ангиопластику и у которых установлен стент. В Латвии есть подобная практика?

‒ Нет. Британцы обычно дают пациентам много разных документов для изучения, чтобы они знали, что им делать дома. Нужно принимать во внимание, что в Британии много стариков, они довольно упитанные и мало двигаются. Многие живут в городах, где мало возможностей для прогулок, поэтому для британцев эти рекомендации жизненно важны. Многое зависит от места, где живет человек. Если он живет в Лиепае или Вентспилсе, но не гуляет, то это зачастую вопрос лени, а в Риге возможностей для полноценной прогулки много где может и не быть.

‒ Увеличивает ли запор кардиоваскулярный риск?

‒ Только если у человека уже есть какое-то сердечно-сосудистое заболевание. Затрудненное опорожнение кишечника может увеличивать риск того, что повысится давление или ускорится сердечный ритм.

‒ Что кардиолог может порекомендовать пациентам с запорами и сердечно-сосудистыми заболеваниями?

‒ То же самое, что и всем. Нужно правильное питание, в котором будет много клетчатки, достаточно много овощей и фруктов. Есть фрукты, которые хорошо стимулируют стул, например, сливы, абрикосы и персики. Эту функцию хорошо выполняет и хурма, которой в сезон полны все магазины. Еще можно упомянуть манго. Благоприятно действуют на стул зеленые овощи. Их не надо варить, но можно бланшировать или залить водой и немного подогреть, чтобы их можно было разгрызть, но чтобы при этом сохранилась содержащаяся в них клетчатка. Рекомендуется капуста, брокколи, цветная капуста — все эти овощи хорошо способствуют опорожнению кишечника. Подойдет и морковь с брюквой. Важно также гулять и делать упражнения для мышц живота.

Когда достигается определенный объем фекалий (он должен быть довольно большой), нейроны в кишечнике чувствуют, что пришло время вывести содержимое наружу. Если человек ест такую пищу, которая полностью всасывается и не создает необходимый объем фекалий, то у него обычно возникают запоры. У тех, кто ест полностью переработанные продукты, очень маленький объем фекалий, что может свидетельствовать о процессе вздутия в кишечнике или даже раке. Клетчатка существенно повышает этот объем и поэтому она так важна в питании. Большое количество кала способствует рефлексу опорожнения кишечника и обеспечивает нормальный стул.

‒ Чтобы не было запоров, важно пить достаточное количество жидкости.

‒ Именно так. Человек состоит из воды, поэтому пить очень важно. Если содержимое кишечника становится сухим, то его сложно вывести. Благодаря воде кал набухает, и стул становится нормальным.

‒ Рекомендуют ли кардиологи осмотические средства нового поколения?

‒ Да, рекомендуют. Осмотическими называются те средства, которые обеспечивают физиологически нормальный стул. Их использование не создает выраженного вздутия кишечника и дискомфорт. У них нет риска привыкания. Поэтому мы рекомендуем их чаще всего. Наиболее часто рекомендуемое средство — макрогол — используется для симптоматического лечения запоров и для размягчения твердых испражнений. Он способствует регулярной деятельности кишечно-желудочного тракта и дает естественное ощущение облегчения. Средство начинает действовать постепенно, в течение 1-3 дней.

‒ Как действует макрогол?

Макрогол 4000 — это осмотическое слабительное средство, которое эффективно притягивает воду. Оно увеличивает количество воды в толстой кишке и замедляет всасывание воды из желудочно-кишечного тракта, размягчая твердый кал и увеличивая его объем — таким образом укрепляется моторика кишечника. В результате облегчается движение кала по желудочно-кишечному тракту и восстанавливается нормальный стул. Большая часть медикаментов является безрецептурной. Эти средства надежные, их могут использовать и беременные, и мамы, кормящие ребенка грудью. Единственное, их использование не должно становиться привычкой.

‒ Вы упомянули, что нужно есть фрукты, овощи, пить воду. О чем еще важно упомянуть?

‒ Да, нужно включить в меню больше овощей, нужно есть крупы, например, перловку. Количество подобной еды должно быть больше, чем количество переработанных продуктов. Именно переработанные продукты — печенье, булки, конфеты и др. — вызывают запор. Эти продукты не нужны организму. Это лакомства, которые можно есть раз в неделю, а не постоянно. Если человек будет есть здоровую еду, которая состоит из овощей, небольшой порции мяса или рыба, а на сладкое выберет фрукты, то стул у него будет очень хороший.

Расскажу об одной интересной вещи. Сладкие фрукты способствуют моторике кишечника, поэтому во многих странах традиционно их едят первыми. В основном в странах Азии — в Китае, Японии и Корее. Например, у нас манго — это десерт, а они едят его первым. Эти фрукты способствуют моторике кишечника и всегда выводятся из организма первыми. Таким образом живот будет меньше вздуваться и кал будет выходить легче. Поэтому сначала надо есть сладкие фрукты, потом овощи, которые тоже способствуют хорошей моторике, и только потом нужно съесть несколько кусочков рыбы или мяса, которые останутся в желудке подольше, потому что там есть белок, который будет дольше перевариваться. Поэтому у людей в этих странах запоры встречаются реже.

‒ Какая должна быть физическая нагрузка, чтобы стул был нормальным? Старые люди обычно говорят: я двигаюсь — я хожу по дому!

‒ Ходить по дому недостаточно. Если ходить только по дому, то человеку нужно делать упражнения, напрягая, надувая и двигая мышцами живота. Даже просто стоя у окна. Время от времени нужно напрягать мышцы промежности. Нельзя долго сидеть у телевизора или компьютера, иногда нужно вставать и доходить до кухни или ванной, что-то делать по дому. Если человек долго сидит, это плохо, потому что он все время давит на попу. Необходимы хотя бы пассивные тренировки. Если человек сидит, то надо хотя бы потренировать живот, сделать упражнения для мышц живота и ягодиц. Нужно все время что-то делать самому.

‒ Что еще важно знать?

‒ Очень часто по состоянию кожи лица можно сказать, здоровый ли у человека кишечно-желудочный тракт.

Если запор появился внезапно, то желательно сходить к семейному врачу, чтобы выяснить причину проблемы. Кроме этого, нужно следить за здоровьем полости рта. Человек не сможет есть здоровую пищу, если у него нет зубов. Это тоже очень важный фактор. О каком здоровом питании можно говорить, если нет зубов и еду нельзя пережевать!

‒ Что бы вы пожелали жителям Латвии?

‒ Если у вас нормальный стул, то вы будете лучше себя чувствовать и настроение будет более позитивным.



SCA-LV-000091, 04 2022

Статья написана в сотрудничестве с Ipsen pharma

Источник "Народ и Здоровье"