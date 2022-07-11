Продолжается реализация проекта «За чистые реки», направленного на улучшение экосистемы латвийских рек. Будет снесена первая речная плотина

В прошлом году бренд натуральной минеральной воды "Mangaļi" в сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы приступил к реализации проекта "За чистые реки!", цель которого — улучшение качества воды и русла латвийских рек. В этом году при поддержке общественности в Латвии будет принята первая мера по реализации проекта — снесена Беясская дамба на реке Алукснес. Нередко люди наносят вред природе, даже не сознавая это. Поэтому планируется продолжить работу по информированию общественности о необходимости освобождения водотоков от препятствий и создания условий для естественного течения воды и повышения ее качества.

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"Вместе с брендом "Mangaļi" мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу сообщить о местах нахождения о речных плотин. В целом было выявлено около 70 плотин, 10 из которых, по мнению экспертов Всемирного фонда дикой природы, наносят серьезный ущерб экосистеме латвийских рек", — говорит посланница проекта Лелде Цериня.

На рассмотрение экспертов поступила информация о плотинах различного рода, — как возникших в результате древесных наносов и деятельности бобров, так и созданных при строительстве гидроэлектростанций. Следует отметить, что не все плотины следует рассматривать как вредоносные. Например, распространенные в Латвии бобровые плотины, хотя и создают препятствия течению, являются естественной частью экосистемы в отличие от искусственных плотин.

"Выявлено три плотины, оказывающие наиболее негативное влияние. Их планируется снести в ближайшие годы, причем самая большая из них — Беясская дамба на реке Алукснес — будет ликвидирована уже в конце этого лета", — информирует посланник проекта Томс Гревиньш.

Так как Беясская дамба — единственная плотина на 24-километровой реке Алукснес, то ее снос освободит водоток на всей длине реки. Ликвидация плотины, которая в настоящее время не имеет ни функционального, ни коммерческого значения, будет способствовать движению микроорганизмов, рыбы и других обитателей реки. Кроме того, поскольку Алукснес является притоком реки Педедзе, имеющей несколько участков с качественной средой обитания, то после сноса плотины Педедзе будет полностью доступна для рыбы, обитающей в Алукснес, например, для миноги и форели. После ликвидации дамбы река восстановит свое естественное русло и течение. Рыба сможет мигрировать и нереститься, в воде повысится содержание кислорода, биологические частицы в воде будут разрушаться быстрее, качество воды улучшится.

В ходе реализации проекта будет проведен опрос жителей, который поможет выяснить, насколько общественность осведомлена о состоянии экосистемы латвийских рек и как на это состояние влияют плотины. Опрос покажет, какие действия предпринимают жители для уменьшения загрязнения рек и какие проблемы, связанные с загрязнением рек, больше всего волнуют их. Планируется также выяснить, что происходит с отходами, попавшими в реку.

"Друзья, только вместе, рука об руку, мы сможем улучшить экосистему латвийских рек. Следите за ходом реализации проекта, участвуйте в его мероприятиях и выступайте за чистоту рек", — призывают посланники проекта Айя Андреева и Янис Айшпурс.