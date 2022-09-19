Профессиональная медицинская помощь вне медицинского учреждения - MED4U

«Med4U» является специализированным поставщиком медицинских услуг, который оказывает медицинскую помощь также и по месту жительства пациента и на общественных мероприятиях, а также предоставляет транспорт и квалифицированный сопровождающий персонал в случаях, когда пациента необходимо доставить в Латвию с места происшествия или из больницы в другой стране.

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Спектр услуг "Med4U" широк и разнообразен, и одним из важнейших является оказание медицинской помощи по месту жительства пациента, что позволяет получить полноценное и качественное лечение и реабилитацию, не посещая медицинские учреждения и не стоя в длинных очередях. Это особенно важно сейчас — во время пандемии Covid-19, кроме того получить полноценное лечение по месту жительства могут и пациенты с Covid-19.

Помощник врача или врач-специалист на месте жительства пациента оценит состояние здоровья клиента (в том числе проводится надзор над состоянием здоровья пациентов с сердечной недостаточностью), проведет необходимые обследования, выпишет медикаменты (Е-рецепт), составит инструкцию по дальнейшему процессу лечения.

Помощник врача или сертифицированная медицинская сестра проведет все необходимые манипуляции: инъекции, внутривенные системы, электрокардиограмма, холтер-мониторинг и наблюдение за давлением, уход за ранами, получение анализов и доставка их в лабораторию, смена долгосрочных мочевых катетеров, уход за трахеостомами, энтеральное и парентеральное питание (в том числе обучение близких), введение назогастрального зонда и др.

Физиотерапевт поможет устранить или уменьшить нарушения движений, боль, отеки, уменьшенную способность к нагрузкам и многое другое.

Эрготерапевт проконсультирует и поможет восстановить независимость пациента в ежедневных занятиях или освоить новые навыки после перенесенного инсульта, травм головы, переломов, повреждений периферических нервов, политравм, ревматологических заболеваний, ожогов, психических заболеваний. Эрготерапевт также проконсультирует о доступности среды, о принципах эргономики в рабочей среде или во время обычной жизни дома.

Аудиологопед проанализирует коммуникацию пациентов, их нарушения речи, голоса и глотания, проведет их коррекцию и терапию для людей любого возраста (в том числе детей), а также миофункциональную терапию (мышечные упражнения для артикуляции лица).

Подолог осуществит лечебный уход за ступнями, в том числе: обработку мозолей, обработку бородавок, шлифовку кератоза и утолщенной кожи, обработку трещин, уход за язвами, лечение утолщенных, поврежденных ногтей и ногтей измененной формы, протезирование ногтей ног (замена поврежденного ногтя или его части), укрепление поврежденного ногтя, коррекция вросшего ногтя.

В случаях, когда обследования или манипуляции невозможно провести дома, предлагаем транспортировку пациента в соответствующее медицинское учреждение.

Транспортировка пациента в сопровождении квалифицированного медицинского работника также возможна в случаях, когда пациент находится в другой стране и должен быть возвращен в Латвию, например, из-за травм или болезни полученной во время поездки. Транспортировка осуществляется соответствующим транспортом (например, специализированным медицинским транспортом) под наблюдением медицинского работника, если это необходимо. Это обеспечивает пациенту удобную и безопасную транспортировку. Заботясь о пациенте, мы предлагаем полный комплекс услуг, обеспечивая наиболее удобный и подходящий вид транспорта, а также транспортировку личных вещей, связанных с пациентом (например, автомобиля). Мы уже транспортировали пациентов с разных стран — из Польши, России и даже Новой Зеландии.

"Med4U" оказывает неотложную медицинскую помощь на общественных мероприятиях. Это как активный отдых на природе и в помещениях, так и спортивные соревнования и тренировки. Во время мероприятия обеспечивается поддержка сертифицированного медицинского персонала необходимым медицинским оборудованием в соответствии со спецификой каждого мероприятия — начиная со специализированного автомобиля скорой медицинской помощи и заканчивая специальным медицинским оборудованием.

Молодым людям в возрасте до 24 лет, беременным женщинам, детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, людям с особыми потребностями, пожилым людям, семьям, воспитывающим не менее трех детей, включая детей в приемных семьях предоставляется скидка 15% от цены услуги.

"Med4U" — это безопасность, качество и профессиональная медицинская поддержка в различных жизненных ситуациях!