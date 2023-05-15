Произведение искусства и технологическое чудо – новый Huawei P60 pro

"Возвращение короля" и "свет в конце туннеля" — так называют Huawei P60 pro некоторые эксперты по технологиям на YouTube. Еще более мощная камера, еще более прочное стекло экрана и еще более быстрая зарядка аккумулятора — обещания производителей звучат весьма заманчиво. Поскольку удивить требовательных пользователей становится все труднее, давайте посмотрим, чем именно Huawei P60 pro попытается завоевать сердца этим летом.

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Уникальный дизайн

Телефон доступен в классическом черном цвете (к тому же матовом, чтобы на корпусе не оставалось отпечатков пальцев) и с жемчужной текстурой, которая блестит в лучах света. Светлый чехол — элегантный и очень прочный — создан по мотивам французского периода рококо из 18 века, когда широко использовался перламутр. Интересно, что кусочки, из которых состоит чехол, сделаны вручную, поэтому на каждом телефоне — уникальный узор. Да, нет двух одинаковых телефонов!

Размер телефона очень приятный — не слишком большой и не слишком маленький, поэтому его можно удобно носить в кармане или небольшой сумке, он весит всего 200 граммов. Изогнуты не только углы дисплея, но и боковые стороны, что делает хранение телефона более удобным. Это пригодится, когда вы играете в игры или просматриваете социальные сети, удерживая телефон в портретном режиме. Эксперты говорят, что экранное стекло стало в 10 раз прочнее благодаря стеклу Kunlun Glass. Поверим на слово, что в лаборатории действительно было проведено бесчисленное количество испытаний на прочность экрана, в рамках которых экран оставался нетронутым при падении на плиточный пол.

Камеры

Сам дизайн камер довольно лаконичный и классический, они расположены в левом верхнем углу телефона. Впечатляет гигантский размер основной камеры! Huawei обещает незабываемые впечатления от фотографии благодаря множеству улучшений. Я тестировала телефон в течение двух недель, и мне показалось, что отдельную статью можно написать про одну лишь только камеру Xmage, потому что качество изображений на три головы выше, чем у телефона, которым я пользуюсь каждый день.

Я начала тестирование с обычного режима "фото". Изображения получились яркие, выразительные, и больше не нужно говорить друзьям: "Нельзя так красиво сфотографировать, в жизни выглядит гораздо лучше". Ценители хороших кадров особенно подчеркивают качество фотографий в условиях недостаточного освещения.

Поэтому я решила в 21:45 сфотографировать морозник, который до этого сфотографировала днем. Было довольно темно, но уже первая фотография вызвала восклицание — серьезно?! Цвета четкие, контрасты со вкусом и "не преувеличены", детали отчетливо видны. Вот почему камера такая большая — чтобы в нее попадало больше света и можно было делать такие снимки.

Foto: DELFI

Коллаж из фото с трехкратным приближением

Подробнее следует рассказать о режиме "макро". Обычно линзу телефона нужно размещать очень близко к объекту, но с этим телефоном так делать не обязательно. Я начала с фотографирования цветов, стоя примерно в трех метрах от клумбы. Дополнительной проблемой был ветреный день, цветы постоянно двигались, но на экране телефона казалось, что все происходит в замедленном темпе. Объяснение довольно простое: основная камера оснащена оптической стабилизацией изображения Ultimate Light-intake, а функция anti shake позволяет снимать кадр в движении. Режим "макрос" для фотографирования цветов подходит идеально, так как вам больше не нужно топтаться по клумбе, чтобы сфотографировать великолепные цветы крупным планом.

Foto: DELFI

Я также пробовала режим "макро" около 10:00 вечера, и результаты не разочаровали. Фон мягко размыт, хорошо виден рисунок каждого лепестка. Правда, изображение получилось чуть более синее, чем сам цветок в реальной жизни, но это не мешает.

Foto: DELFI

Если у вас в кармане Huawei P60, обязательно поиграйте с zoom. Увидеть трясогузку на первом снимке практически невозможно, но если увеличить его в десять раз, то хочется снять шляпу перед разрешением. Следует отметить, что при съемке видео также можно увеличить масштаб кадра — и вот уже кажется, что трясогузка, сидящая на коньке крыши, прямо здесь, на расстоянии вытянутой руки. Микрофон тоже мощный, так как пение трясогузки хорошо слышно на видео. Мне подумалось, что телефон можно использовать вместо бинокля в поездках, чтобы поближе рассмотреть детали архитектурных памятников.

Foto: DELFI

Я не особо увлекаюсь обработкой фотографий перед публикацией в социальных сетях, поэтому мне пригодился встроенный в камеру AI assistant. Его иконка — первая в верхнем левом углу. Программа искусственного интеллекта позволяет делать фотографии с яркими цветами, тенями и текстурами, поэтому можно не пользоваться фильтрами и постобработкой. Любители фотографии оценят, что у Huawei P60 есть диафрагмой f/1.4-f/4.0, которую можно регулировать вручную.

Аккумулятор

В телефон встроена батарея емкостью 4815 мАч, а скорость зарядки аккумулятора — еще одна причина, по которой вы захотите купить Huawei P60 pro. Зарядка Supercharge Turbo позволяет зарядить телефон до 50% всего за 10 минут! Полная зарядка — всего за 29 минут. Конечно, также доступна беспроводная зарядка.

Очень здорово, что производители поддерживают принципы устойчивости, поскольку технология BatteryCare обеспечивает более длительный срок службы батареи. Предполагается, что батарея телефона прослужит не менее пяти лет при условии зарядки один раз в день. Таким образом, вам не придется покупать новый телефон каждые два-три года, потому что этот можно будет использовать гораздо дольше.

Крутые "фичи"

Упомянутый выше AI assistant помогает не только сделать фотографии более приятными для глаз. Когда вы включаете функцию AI assistant, во время съемки в правом нижнем углу появляется небольшой символ — кружок в сопровождении пунктирных линий. При нажатии на этот значок появляется все, что умеет AI assistant, — identify, code scanner, shopping и translate. Когда вы приближаете камеру к книге "Заметки уличных музыкантов" на латышском языке, с помощью функции перевода на английский язык переводится только слово "музыкант". Это следует оценить по достоинству, потому что на самом деле переводчик "знает" только несколько языков — китайский, английский, японский, корейский, испанский, французский, русский, итальянский, немецкий и португальский. Попробовала перевести описание, наклеенное на моющее средство, на немецком языке, — получилось!

Когда вы приближаете телефон к стеклянному стакану, функция покупок действительно распознает объект и предлагает визуально похожие предметы. К сожалению, показываются не латвийские интернет-магазины, а менее известные зарубежные.

Еще одна приятная "фишка" — это виджет погоды с 3D-анимацией, которую можно просматривать в любой момент без разблокировки экрана.

Итого

Мощную камеру оценят фотографы-натуралисты и создатели контента для социальных сетей — снимки получаются яркими, детализированными и не требуют дополнительной обработки благодаря помощи искусственного интеллекта. Даже при съемке в темное время суток камера подарит приятные моменты. Телефон также обладает улучшенной пыленепроницаемостью и водонепроницаемостью на глубину до двух метров.

Foto Jānis Zilvers

Эта модель недавно получила самую высокую оценку всех времен от портала DXomark – ее похвалили как за технические возможности, так и за камеру. Первое место в рейтинге означает, что Huawei P60 pro – самый продвинутый смартфон для фотосъемки.

Приверженцы активного образа жизни считают Huawei P60 pro отличным помощником – его можно использовать как бинокль, фотоаппарат и переводчик в заграничных поездках или в магазине. Аккумулятор с длительным сроком службы позволяет запускать игры, Waze и другие приложения в течение всего дня и не беспокоиться о том, что телефон разрядится. Вывод после тестирования телефона такой – отличный летний компаньон! Цена телефона на данный момент составляет 1199 евро.