Проверяем: Самая популярная диета в Латвии. C 21 лишними кг пробует Петер
Foto: Publicitātes foto

Не секрет, что лишний вес встречается почти у каждого третьего жителя Латвии. Чтобы узнать, что на самом деле стоит за знаменитой Стокгольмской диетой и можно ли легко похудеть за короткое время, мы попросили Петера испытать ее на собственной шкуре.Петер (42) до сих пор удивляется достигнутому результату - быстро и без особых усилий он сбросил 21 килограм...

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Pасскажи, как ты решился приступить к похудению?

Чаще всего я передвигаюсь на автомобиле, а питался я нерегулярно, зачастую это приводило к перееданию. Так, понемногу и незаметно для себя я основательно округлился. В попытках избавиться от лишнего веса старался следить за своим питанием, однако я не знал о тонкостях правильного питания, и никаких результатов не добился.

Что же ты делал для того, чтобы привести себя в форму?

В интернете я заметил статью об очень хорошем методе. Люди рассказывали, что при помощи Стокгольмской диеты быстро привели себя в форму! Я подумал – неужели я бы так не смог?! Поэтому и согласился заполнить тест на домашней странице Стокгольмской диеты, чтобы посмотреть, чем же мне скажут питаться специалисты по питанию. Сразу получил результаты своего теста. Я воспринял это как вызов самому себе. Я же не дедуля какой-нибудь, мне ведь еще хочется выглядеть хорошо!

Нажмите здесь — Stockholmdiet.com — здоровое питание и красивая фигура, не выходя из дома

Удавалось ли соблюдать план?

Я начал соблюдать план на следующий день после его получения. Мне было легко выполнять все указания, не было никаких проблем. Порадовало меня то, что в плане питания содержались некоторые советы, которые легко вписались в мой ритм работы. В сочетании с правильным меню они дали ощутимый результат. Уже на следующий день я весил на 2 килограмма меньше – я был очень рад, и это мотивировало меня продолжать диету. Во время диеты у меня всегда было ощущение сытости. Теперь мои пищевые привычки изменились до неузнаваемости. У меня есть ощущение сытости и я больше не переедаю. После еды меня не одолевает лень, совсем наоборот – я теперь полон энергии! Благодаря советам и меню Стокгольмской диеты я избавился от 21 килограмма лишнего веса. И самочувствие мое улучшилось – теперь я чувствую себя лучше, чем когда-либо ранее!

Вы порекомендовали бы другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

Такой метод должен попробовать каждый, кто хочет вновь обрести форму и никогда не возвращаться к старым привычкам! Начните с заполнения теста на домашней странице Стокгольмской диеты, и уже через несколько дней вы убедитесь – результаты будут!

Это не очередная диета - это ваше решение жить лучше - без лишних килограммов. НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС с бесплатного тестом

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Alejas iela, Babītes nov.,
295 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Talsu nov.,
178 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Engures nov.,
800€