Прыжок на резинке – приключение, которое нужно пережить хотя бы раз в жизни

Хотите испытать свою смелость, получить незабываемое чувство удовлетворения и «поймать» адреналин? Прыгните на резинке! Тем более, Сигулда - единственное место в Северной Европе, где банджи-джампинг осуществляется из вагончика канатной дороги. Захватывающие эмоции и яркие воспоминания гарантированы!

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"Да, это то, что нужно сделать хотя бы раз в жизни! Адреналин зашкаливает, но когда вы спускаетесь и снова стоите на земле, ощущения очень приятные", — рассказывает Иварс Бейтанс, основатель бренда Bungee Sigulda.

В Латвии банджи-джампинг существует уже 30 лет — с 1992 года. И, кстати, в том году именно Бейтанс первым спрыгнул на резинке с крана, установленного у здания Латвийской национальной оперы. А позапрошлым летом он поддержал Матиса Карро, одного из лучших мотокроссменов Латвии, который выпрыгнул из вагона канатной дороги с высоты 43 метров на мотоцикле. Карро признал, что на тот момент это было самое безумное приключение в его жизни и добавил, что со второй попытки прыжок получился бы еще более красивым.

Другими словами, банджи-джампинг — одно из старейших традиционных и захватывающих экстремальных развлечений, доступных в Латвии. Прыжки из вагончиков Сигулдской канатной дороги осуществляются уже 25 лет с неизменно высоким уровнем безопасности. Высота прыжка — 43 метра над рекой Гауя.

Нормы безопасности, технологии и оборудование Bungee Sigulda полностью отвечают стандартам альпинистского и экстремального оборудования. Для прыжков используются три разных типа резинок, которые обозначаются цветом браслета на запястье — для каждой весовой категории свой. Инвентарь регулярно проверяется и обновляется. Все системы имеют многократный запас безопасности, то есть их коэффициент прочности в 7-20 раз превышает прилагаемую силу.

Важно помнить, что ремнями безопасности должен оперировать только инструктор. Базовые системы дублируются, что исключает потенциальную ошибку инструктора, вызванную человеческим фактором. У парней, которые помогают искателям острых ощущений, по большей части хорошее чувство юмора, поэтому общая поездка к месту прыжков в составе чуть более десяти человек обычно проходит весело. "Мы можем шутить обо всем, но только не о безопасности, так как это главный приоритет для нас в Sigulda Adventures", — подчеркивает Бейтанс.

Поэтому резинка не растягивается настолько, чтобы искатель приключений мог коснуться поверхности воды, ведь глубина Гауи в месте прыжка составляет не более двух метров. К тому же это не играет главной роли в данном приключении. Самое важное — это эмоции в момент свободного падения и чувство удовлетворения после возвращения на землю. Аттракцион в Сигулде часто становится частью вечеринки, а также хорошим подарком по особым поводам. К тому же, прыжок можно заснять на видео с помощью сэлфи-камеры или камеры на шлеме, предлагаемой Bungee Sigulda. Обычный телефон здесь не подойдет, так как велик риск случайно уронить его в реку.

Никогда не поздно исполнить мечту прыгнуть на резинке с Сигулдской канатной дороги: это сделал даже один 76-летний пенсионер. Каждый человек весом от 35 до 200 кг может выполнить индивидуальный прыжок. 200 кг — это также максимальный вес для тандемных прыжков, когда два человека прыгают вместе, используя одну резинку одновременно.

Захватывающее приключение над Гауей показалось интересным и создателям популярного в США телешоу "Холостячка" (The Bachelorette). Несколько лет назад Сигулду посетила звезда 15-го сезона, бывшая королева красоты штата Алабама Ханна Браун. Вместе с профессиональным игроком в гольф Гарреттом они прыгнули на резинке в тандеме голышом. Надо сказать, что прыжки без одежды — это почти десятилетняя и очень популярная традиция Bungee Sigulda, осуществляющаяся в один из летних дней.

Банджи-джампинг, предлагаемый Sigulda Adventures с вагончика канатной дороги, доступен с весны до осени.

Бронирование и информация: https:// siguldaadventures.com/bungee

Телефон: +371 28383333

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