Птицеводы приглашают на первый Сельский фестиваль

29 августа в Кегумском крае, на эстраде Бирзгале, Латвийская ассоциация заводчиков породистой птицы и мелких животных организует первый Сельский праздник. Организаторы фестиваля ставят перед собой цель популяризировать сельский образ жизни, а также познакомить общественность с племенным птицеводством и животноводством, уделяя особое внимание местной латвийской породе — латвийской голубой корове, козам местной латвийской породы, а также сахарным курам. Особая целевая аудитория мероприятия — дети, потому что только через усиление интереса к разведению птиц и животных у нового поколения возможно целенаправленное и устойчивое развитие отрасли в домашних малых хозяйствах.

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Сельский праздник рассчитан на широкую аудиторию — от горожан, желающих провести день на свежем воздухе и полюбоваться разнообразными домашними животными и птицей, до профессионалов своего дела, которые смогут пополнить свою коллекцию домашних животных и птицы, познакомиться с другими заводчиками и завязать полезные знакомства.

С 8.00 в течение дня можно будет увидеть различных сельскохозяйственных животных и птиц. И ассоциация по сохранению породы "Синяя корова", и Латвийская ассоциация кролиководов, организующая на фестивале крупную выставку кроликов, и птицеводы пообещали принять участие в фестивале и продемонстрировать своих любимцев. Важно, что во время фестиваля впервые в истории Латвии состоится встреча Балтийских ассоциаций птицеводов, потому что помимо организаторов мероприятия свое участие подтвердили представители Литовской ассоциации декоративной и породистой птицы, Эстонской ассоциации птицеводов и Литовской ассоциации голубеводов. Такая встреча — прекрасная возможность увидеть птиц, выращенных во всех трех странах Балтии, а также познакомиться с их заводчиками, получить ценный взаимный опыт и, возможно, несколько полезных советов.

Нельзя отрицать, что большая часть пород животных и птиц, в настоящее время выращиваемых в Латвии и соседних странах, происходят из многих других частей мира, в том числе из весьма экзотических широт. Однако у латвийцев есть все основания для гордости: благодаря труду энтузиастов несколько пород животных и птиц, созданных в Латвии когда-то давно, сохранились или восстановлены уже сегодня. Это уже упоминавшаяся латвийская синяя корова, латвийская местная коза, сахарные куры, а также пять созданных в Латвии пород голубей — в том числе рижский бело-полосатый голубь, самая редкая местная порода, представленная сейчас лишь несколькими особями. Конечно же, во время фестиваля будет возможность познакомиться с местными породами!

Особенно желанными гостями на фестивале будут семьи с детьми. Разведение животных — это культура, которую культивировали на протяжении многих веков, и у нее будет не только история, но и будущее, только если молодое поколение осознает ее ценность и будет заинтересовано в продолжении работы. Во время фестиваля пройдут творческие мастерские для детей и различные аттракционы, показательные выступления танцоров с собаками.

В рамках фестиваля будет открыта ярмарка, где можно будет купить птиц и животных для своих хозяйств, а также инвентарь для сельского хозяйства и различные деликатесы, приготовленные отечественными производителями из Латвии. Группа "Sastdīnis Muzykanti" из Резекне позаботится о хорошем настроении и, возможно, под её музыку можно будет потанцевать.

Сельский праздник организован Латвийской ассоциацией заводчиков породистой птицы и мелких животных — группой единомышленников, которые только недавно официально зарегистрировали свое существование. Создание ассоциации является первым шагом в развитии племенного птицеводства и организации отрасли в Латвии. Его цель — популяризировать разведение племенных птиц в нашей стране, подчеркивая преимущества содержания племенной птицы на приусадебных участках, внести свой вклад в организацию отрасли на национальном уровне, а также доказать конкурентоспособность латвийских селекционеров в Европе. В настоящее время организация объединяет более 20 членов, среди которых есть как опытные и признанные птицеводы, так и новички, которые уже в самом начале своей деятельности решили сосредоточиться на птицеводстве. Возглавляют объединение Катерина Касаткина, Лига Рога и Иоланта Даудзе. Представители ассоциации подчеркивают, что содержание птицы и скота на приусадебных участках — это вопрос не только практического характера — сколько литров молока, сколько килограммов мяса или сколько яиц можно получить от животного. Породные животные и птицы являются частью культуры и наследия предыдущих поколений. Важно продолжать культивировать эти традиции и передавать их будущим поколениям. Особенно в то время, когда растет интерес к сельскому образу жизни и экологически чистым продуктам питания, что также способствует увеличению количества птиц и мелкого домашнего скота в небольших домохозяйствах.

