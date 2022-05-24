Пункт назначения этого лета – Maidla Nature Resort в Эстонии

Что в списке твоих путешествий на это лето? Есть так много мест, куда стоит поехать, что сложно выбрать всего лишь парочку. У нас есть пункт назначения именно для вас — к тому же он находится совсем недалеко. Всего в трех с половиной часах езды от Риги расположился Maidla Nature Resort, который объединяет в себе лучшее от эстонской архитектуры и дизайна, а также усадебной культуры. Курорт приглашает посетителей расслабиться и отдохнуть посреди дикой эстонской природы.

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Maidla Nature Resort | Где-то в Эстонии. Где природа встречается с историей

Maidla Nature Resort находится в водно-болотных угодьях, куда ведет потайная дорогая. Доехать из столицы Эстонии Таллина сюда можно за 45 минут. Здесь вы найдете небольшие виллы на сваях. Нетронутые окрестности много говорят об эстонцах и их образе жизни, который всегда шел рука об руку с природой. Эти бутикового типа виллы привлекают туристов со всей Европы и остального мира, поэтому, если вы еще никогда не посещали соседнюю страну, то сейчас самое время, потому что три виллы Maidla Nature Resort являются идеальным убежищем для супружеских пар и соло-путешественников, которые ищут роскошь и покой.

Первая вилла Kaseke, дизайн которой разработала архитектор Мари Хунт, была завершена в августе 2020 года и вскоре после открытия получила несколько архитектурных наград, а также приобрела много поклонников и международное признание.

Название Kaseke происходит от березовых стволов — именно их в огромном количестве можно встретить в пейзаже Майдла. Здание проектировалось таким образом, чтобы не затронуть уже растущие березы, а также чтобы оставить место для их будущего роста: некоторые деревья даже растут прямо сквозь одну из террас виллы. Также на вилле Kaseke есть специальная терраса на крыше, которая делает этот дом идеальным местом для наблюдения за природой или за птицами с высоты.

Фото: Прииду Саарт

Зарезервировать виллу: https://www.maidlaresort.com/nature-villas

При проектировании второй виллы Käbi, которая была открыта этой зимой, целью архитектора являлось создание виллы, где даже внутри можно чувствовать себя так, будто стоишь в лесу между большими деревьями под балдахином из веток — в лесном кафедральном соборе.

Функциональные элементы виллы, камин, душ, туалет и отделения для хранения спрятаны в колонны, которые снаружи напоминают красно-коричневые стволы деревьев. Особенно роскошный элемент Käbi" находится на террасе — это теплая ванна джакузи под открытым небом. Эстонским местным нравится купаться в тишине, в глубоких болотных озерах, где вода теплая и шелковистая. Джакузи на вилле Käbi — это напоминание для тех, кто знает это ощущение.

Фото: Прииду Саарт



Зарезервировать виллу: https://www.maidlaresort.com/nature-villas

Третья вилла Poku будет открыта в июне, и она тоже будет особенной, как и две предыдущих. Poku — это лучшее место для любителей сауны. На создание этой виллы вдохновила флора, характерная для Майдла, а именно высокая осока или поку. Эта вилла состоит из семи "отсеков" разного размера, каждый из которых — это отдельная комната с красивым вельветовым потолком и чудесным видом на природные пейзажи.





Зарезервировать виллу: https://www.maidlaresort.com/nature-villas

Находящиеся поблизости реки текут тихо и спокойно, здесь идиллические виды на местную природу и деревни. Болотная флора и фауна богата уникальными животными и растениями. Окрестности в начале могут показаться непредсказуемыми и дикими, но на самом деле это идеальное место для созерцательного отдыха.

Мы рекомендуем вам исследовать это очаровательное и спокойное местечко во время своего отпуска. Наши прекрасные партнеры и профессиональные гиды предлагают дополнительные услуги. Мы рекомендуем выбрать одну из них, чтобы лучше понять природу и культуру Эстонии, а также найти глубинную связь с самим собой.

Приглашаем вас в путешествие. Проведите ночь в одной из вилл и насладитесь природой – такой, какая она есть. Больше узнать о курорте можно здесь. Резервируйте свой летний мини-оазис прямо сейчас!





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«Я побывала в более чем 40 странах, и среди всех этих мест Майдла стоит особняком – это было лучшее, что мне выдалось испытать. Полная приватность и внимательное отношение, которое обеспечивают в то время, пока ты находишься на природе, – это лучшее, что можно взять от обоих миров. Это воплощение минималистской роскоши. Определенно нельзя упустить эпичный тур по территории усадьбы. Майдла – это не только возможность красиво сбежать от рутины. Это восхитительная история, которая является частью структуры богатого культурного наследия Эстонии. Геете является частью великолепной команды, которая руководит этим местом. Она художница, историк, детектив, социолог и суперженщина, которая сделала наш отдых незабываемым в самом лучшем смысле этого слова. Если хотите побаловать себя и особенного человека, то Майдла – это именно для вас». – Линне