Раймонд просто попробовал… и сбросил 20 кг

Один из самых потрясающих результатов — Раймонд (47) избавился от 20 килограммов лишнего веса и готов вдохновить других на восхитительные перемены. Прочитайте интервью и узнайте, каков был его путь к мечте!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

- Раньше я просто делал вид, что лишний вес – это не моя проблема. Успокаивал себя тем, что, "мужики же никогда не выглядят толстыми. Они просто "здоровые"" (смеется). Я ел привычные жирные, мучные и сладкие блюда и безрассудно продолжал разбухать. Раньше мне казалось, что есть с пользой для здоровья значит есть безвкусную пищу, а мне так нравилось поесть с душой!

– Какова была мотивация похудеть именно сейчас?

- Я пытался свыкнуться со своим внешним видом "здоровяка", но лишний вес начал очень мешать при занятиях спортом. Я не мог поддерживать привычную скорость бега, и выносливость также снизилась. Это порождало во мне гнев на себя и свой большой живот! Я решил похудеть и начал искать рекомендации для хорошей диеты.

– Как Вы узнали о Стокгольмской диете?

- Стокгольмскую диету попробовал знакомый врач, который был очень удовлетворен результатом. Он порекомендовал попробовать ее и мне.

Нажмите здесь — StockholmDiet.com — и составьте план питания, подходящий именно для вас!

– Удавалось ли соблюдать диету?

- Я заполнил тест, где ответил на вопросы о своих привычках питания и состоянии здоровья. Вскоре я получил свой план питания на электронную почту и без дальнейшего промедления начал его соблюдать. Я заметил, что вес понемногу снижался, но допускал, что однажды он может вернуться. Подозрения рассеялись на 7-й день диеты, когда я понял, что потерял уже 6 килограммов. Решил продолжить, так как вес снижался хорошо, и это приносило невероятное удовлетворение! Так за короткое время я потерял в общей сложности 20 килограммов. Больше не надо носить тяжелый жировой "пояс", а ноги и руки стали легче. Теперь у меня совершенно другой взгляд на жизнь!

– Вы бы порекомендовали другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

- Воспринимайте Стокгольмскую диету как услугу самим себе. Мужчины и их жены становятся счастливее, когда разжиревший трехдверный шкаф-обжора превращается в стройного и активного человека. Каждый из нас заслужил это чувство!

Только сегодня: получите результаты вашего теста бесплатно и консультацию специалиста по похудению — только на сайте StockholmDiet.com!

С персонализированным меню StockholmDiet.com вы, наконец, осуществите свою МЕЧТУ О КРАСИВОМУ ТЕЛЕ и получите комплименты от других. НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ