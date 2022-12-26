Развлекательный клуб MaryMaris предлагает лучший семейный отдых в Риге

Где лучшие тусовки? У нас в клубе! А точнее — в развлекательном клубе MaryMaris, где можно здорово провести время всей семьей. В ноябре этого года в торговом центре SĀGA открылся новый клуб MaryMaris, и вот несколько причин, почему нужно хватать детей в охапку и срочно ехать в это уже ставшее популярным место.

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Дети — в восторге!

Что такое MaryMaris? Это более 3,5 тысячи квадратов радости. Здесь есть все, чтобы провести время вместе с детьми или отдохнуть самим, пока дети развлекаются самостоятельно. Лабиринт, бассейн с шариками (нравится всем детям от 1 до 99!), батутный комплекс, полоса препятствий Ninja, спортивные аппараты, веревочный парк, веселые скалодромы… Одним словом, в клубе можно провести весь день и не заметить, как он пролетел.

Представительница MaryMaris Екатерина Барба рассказывает, что после трех лет успешного существования развлекательного клуба в Akropole, было решено открыть еще одну локацию в т/ц SĀGA: "В наших широтах очень необходимы места, где в любое время года дети могут выплеснуть свою неутомимую энергию, повеселиться, подурачиться и классно провести время. Клуб в Akropole уже завоевал любовь посетителей не только из Латвии, но и из соседних Эстонии и Литвы. Многих наших гостей мы уже узнаем в лицо и знаем по именам — мы очень ценим это доверие и то, что наши гости выбирают именно MaryMaris для семейного отдыха и праздников. Мы приглашаем всех прийти в новый клуб в SĀGA и познакомиться с новой локаций — возможно, именно этот клуб станет любимым местом, где отдохнуть всем семейством".

Кстати, MaryMaris в SĀGA — это единственное в Латвии место, которое круглый год предлагает веревочный парк под крышей. Обычно веревочные парки работают только в летний сезон, однако любители протестировать себя на прочность и ловкость могут полазать по веревочному парку в любое время года, если придут в MaryMaris. В парке есть четыре вида трасс, поэтому что-то интересное для себя найдут и дети, начиная с 6 лет, и даже взрослые.

Обратите внимание: прежде чем купить билет, стоит поинтересоваться у инструкторов, пустят ли именно вашего ребенка на скалодром и веревочный парк из-за ограничений по росту и по весу. Так же просим обратить внимание, что для использования веревочного парка и скалодрома необходима сменная спортивная обувь — кроссовки!

Идеальный отдых для родителей

Главная цель клуба — сделать так, чтобы всем было интересно. Пока дети посвящают себя аттракционам, веселой беготне и прочим активным развлечениям, родители могут либо делать это вместе с ними, либо отдохнуть в кафе, либо даже быстро выйти по своим делам. Правда, последнее могут себе позволить только те родители, у которых дети чуть подросли. На территории клуба дети до 7 лет согласно латвийскому законодательству могут находиться только в сопровождении родителей или старших детей, достигших 13-летнего возраста.

Каждый родитель знает, что организация детского праздника требует больших нервов и времени, которого зачастую просто нет. Именно поэтому в MaryMaris можно заказать детский день рождения "под ключ". Родителям практически ни о чем не нужно переживать — есть домики и столики, где к приходу гостей уже все накрыто, а чтобы детям было весело и интересно, можно отдельно заказать услуги аниматоров. Кроме того, здесь же в клубе можно заказать услуги фотографа, чтобы запечатлеть каждый счастливый момент. Родители могут быть уверены, что дети под присмотром и отлично проводят время! Поскольку спрос на проведение детских праздников в MaryMaris очень большой, то стоит заранее озаботиться резервированием времени.

Еще одна вещь, которая дает возможностям родителям действительно отдохнуть в MaryMaris, это ресторан. "Специально для открытия нового клуба в SĀGA наши шеф-повара разработали новое меню. В нем можно найти не только классическую картошку фри, наггетсы и пиццу, которые любят практически все, но и множество других блюд — яичницу, кашу, супы, картофельное пюре, вареники, драники, стейки и др. Мы знаем, что вкусы гостей отличаются, поэтому составили свое меню с расчетом на все вкусы и возраста. Каждый сможет в выбрать то, что ему нравится, и чувствовать себя комфортно", – рассказывает о ресторане представительница MaryMaris Екатерина Барба.

Безопасность

Чтобы не подвергать ни одного гостя риску, в MaryMaris повышенное внимание уделяют разным аспектам безопасности:

В клубе строго следят за гигиеной, поэтому перед посещением аттракционов всем гостям нужно будет разуться. Если хочется обеспечить себя или своего ребенка дополнительной безопасностью, то можно приходить в клуб в противоскользящих носках или купить их здесь же.

На скалодроме и в веревочном парке работают настоящие профессионалы — у всех инструкторов есть сертификаты альпинистов, поэтому жизнь гостей находится в надежных руках.

Детей младше 14 лет не выпустят за пределы клуба без личного присутствия родителей.

Все аттракционы каждый день проходят техническую проверку, что позволяет гарантировать максимальную безопасность каждому гостю клуба.

"Помимо того, что мы дарим радость, мы заботимся о безопасности наших гостей", — говорит представительница MaryMaris Екатерина Барба.

Специальное предложение

В обоих клубах MaryMaris круглый год действует специальное предложение — для детей с инвалидностью и детей из многодетных семей (у родителей которых есть "Семейная карточка 3+") один билет на день без ограничения по времени и на все аттракционы стоит 7 евро.

Время работы, стоимость посещения и все остальные подробности о развлекательном клубе MaryMaris можно найти на сайте или узнать, позвонив по телефону +371 66 255 551.