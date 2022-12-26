Развлекательный клуб MaryMaris предлагает лучший семейный отдых в Риге

Где лучшие тусовки? У нас в клубе! А точнее — в развлекательном клубе MaryMaris, где можно здорово провести время всей семьей. В ноябре этого года в торговом центре SĀGA открылся новый клуб MaryMaris, и вот несколько причин, почему нужно хватать детей в охапку и срочно ехать в это уже ставшее популярным место.
Дети — в восторге!
Что такое MaryMaris? Это более 3,5 тысячи квадратов радости. Здесь есть все, чтобы провести время вместе с детьми или отдохнуть самим, пока дети развлекаются самостоятельно. Лабиринт, бассейн с шариками (нравится всем детям от 1 до 99!), батутный комплекс, полоса препятствий Ninja, спортивные аппараты, веревочный парк, веселые скалодромы… Одним словом, в клубе можно провести весь день и не заметить, как он пролетел.
Представительница MaryMaris Екатерина Барба рассказывает, что после трех лет успешного существования развлекательного клуба в Akropole, было решено открыть еще одну локацию в т/ц SĀGA: "В наших широтах очень необходимы места, где в любое время года дети могут выплеснуть свою неутомимую энергию, повеселиться, подурачиться и классно провести время. Клуб в Akropole уже завоевал любовь посетителей не только из Латвии, но и из соседних Эстонии и Литвы. Многих наших гостей мы уже узнаем в лицо и знаем по именам — мы очень ценим это доверие и то, что наши гости выбирают именно MaryMaris для семейного отдыха и праздников. Мы приглашаем всех прийти в новый клуб в SĀGA и познакомиться с новой локаций — возможно, именно этот клуб станет любимым местом, где отдохнуть всем семейством".
Кстати, MaryMaris в SĀGA — это единственное в Латвии место, которое круглый год предлагает веревочный парк под крышей. Обычно веревочные парки работают только в летний сезон, однако любители протестировать себя на прочность и ловкость могут полазать по веревочному парку в любое время года, если придут в MaryMaris. В парке есть четыре вида трасс, поэтому что-то интересное для себя найдут и дети, начиная с 6 лет, и даже взрослые.
Обратите внимание: прежде чем купить билет, стоит поинтересоваться у инструкторов, пустят ли именно вашего ребенка на скалодром и веревочный парк из-за ограничений по росту и по весу. Так же просим обратить внимание, что для использования веревочного парка и скалодрома необходима сменная спортивная обувь — кроссовки!
Идеальный отдых для родителей
Главная цель клуба — сделать так, чтобы всем было интересно. Пока дети посвящают себя аттракционам, веселой беготне и прочим активным развлечениям, родители могут либо делать это вместе с ними, либо отдохнуть в кафе, либо даже быстро выйти по своим делам. Правда, последнее могут себе позволить только те родители, у которых дети чуть подросли. На территории клуба дети до 7 лет согласно латвийскому законодательству могут находиться только в сопровождении родителей или старших детей, достигших 13-летнего возраста.
Каждый родитель знает, что организация детского праздника требует больших нервов и времени, которого зачастую просто нет. Именно поэтому в MaryMaris можно заказать детский день рождения "под ключ". Родителям практически ни о чем не нужно переживать — есть домики и столики, где к приходу гостей уже все накрыто, а чтобы детям было весело и интересно, можно отдельно заказать услуги аниматоров. Кроме того, здесь же в клубе можно заказать услуги фотографа, чтобы запечатлеть каждый счастливый момент. Родители могут быть уверены, что дети под присмотром и отлично проводят время! Поскольку спрос на проведение детских праздников в MaryMaris очень большой, то стоит заранее озаботиться резервированием времени.
Еще одна вещь, которая дает возможностям родителям действительно отдохнуть в MaryMaris, это ресторан. "Специально для открытия нового клуба в SĀGA наши шеф-повара разработали новое меню. В нем можно найти не только классическую картошку фри, наггетсы и пиццу, которые любят практически все, но и множество других блюд — яичницу, кашу, супы, картофельное пюре, вареники, драники, стейки и др. Мы знаем, что вкусы гостей отличаются, поэтому составили свое меню с расчетом на все вкусы и возраста. Каждый сможет в выбрать то, что ему нравится, и чувствовать себя комфортно", – рассказывает о ресторане представительница MaryMaris Екатерина Барба.
Безопасность
Чтобы не подвергать ни одного гостя риску, в MaryMaris повышенное внимание уделяют разным аспектам безопасности:
- В клубе строго следят за гигиеной, поэтому перед посещением аттракционов всем гостям нужно будет разуться. Если хочется обеспечить себя или своего ребенка дополнительной безопасностью, то можно приходить в клуб в противоскользящих носках или купить их здесь же.
- На скалодроме и в веревочном парке работают настоящие профессионалы — у всех инструкторов есть сертификаты альпинистов, поэтому жизнь гостей находится в надежных руках.
- Детей младше 14 лет не выпустят за пределы клуба без личного присутствия родителей.
- Все аттракционы каждый день проходят техническую проверку, что позволяет гарантировать максимальную безопасность каждому гостю клуба.
"Помимо того, что мы дарим радость, мы заботимся о безопасности наших гостей", — говорит представительница MaryMaris Екатерина Барба.
Специальное предложение
В обоих клубах MaryMaris круглый год действует специальное предложение — для детей с инвалидностью и детей из многодетных семей (у родителей которых есть "Семейная карточка 3+") один билет на день без ограничения по времени и на все аттракционы стоит 7 евро.
Время работы, стоимость посещения и все остальные подробности о развлекательном клубе MaryMaris можно найти на сайте или узнать, позвонив по телефону +371 66 255 551.