Рецептурные лекарства — прямо домой

Mēness aptieka расширяет спектр услуг фармацевтического ухода и предлагает помощь в решении вопроса доставки и получения рецептурных лекарств людям, которым сложно сделать это в аптеке.

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Самый надежный и быстрый способ получения ежедневно используемых рецептурных медикаментов — самостоятельно приобрести их в аптеке, однако это не всегда возможно. Может быть, человек, которому выписаны лекарства, живет очень далеко от аптеки, может быть, в передвижении его ограничивает состояние здоровья — хронические болезни, слабый иммунитет, функциональные нарушения — или этого не позволяет какая-либо другая важная причина.

Только что пережитый кризис, связанный с Covid-19, ясно показал, что у каждого в исключительных случаях должна быть возможность получить лекарства, не прерывая самоизоляцию. Надо учитывать, что для приобретения лекарств можно делегировать другое лицо — родственника, друга или соседа, однако если и делегирование вызывает проблему, например в кругу ближайших контактов нет человека, которому эту важную задачу безопасно доверить, то можно воспользоваться новой услугой — доставкой рецептурных лекарств на дом. Mēness aptieka работает, чтобы жителям Латвии и эта новая услуга была удобно доступна.

Аптека в настоящее время уже принимает удаленные заказы на доставку лекарств, в том числе рецептурных лекарств, а также компенсируемых государством лекарств и медицинских устройств, по месту жительства. Рецепт на лекарства обязательно должен быть выписан в электронной форме. Лекарства на дом доставляет курьер, и рассчитываться за медикамент и услугу можно платежной картой. Стоимость курьерской доставки по Риге составляет 3 евро, за пределами Риги — 5 евро.

Необходима идентификация

Для получения услуги необходимо позвонить онлайн-фармацевту Mēness aptieka по телефону 27050849 по рабочим дням с 9:00 до 17:00. Актуальное время и условия предоставления услуг всегда можно узнать на www.menessaptieka.lv. Чтобы фармацевт по телефону идентифицировал человека, с которым говорит, надо будет назвать свое имя, фамилию, адрес места жительства и персональный код. Фармацевт в системе E-veselība проверит, какие лекарства выписаны, и проконсультирует по их использованию. Если выписано международное непатентованное название лекарства, расскажет, какие лекарства дешевле и какие аптека может выдать, пояснит, какова частота употребления, условия хранения выписанных лекарств, и ответит на любой непонятный вопрос о применении этих лекарств. Фармацевт попросит быть дома в то время, когда лекарства могут доставить, а также обсудит порядок оплаты. В различных ситуациях право на поставку лекарств имеет фармацевт и ассистент фармацевта или медицинский персонал, а также курьер, представитель волонтерских организаций и обществ, лицо, осуществляющее уход, и специалист по социальной работе, оказывающий услуги социального ухода.

Важна надежная упаковка

Важно, что при доставке лекарств на дом они должны быть правильно упакованы, и это означает двойную упаковку. На внешней упаковке будут указаны имя, фамилия, адрес, номер контактного телефона получателя, а также указание на необходимость дополнительной идентификации, если будут доставлены наркотические и психотропные лекарства (их поставку можно осуществлять только работающему в аптеке фармацевту или ассистенту фармацевта, и при получении лекарств человеку нужно будет назвать свой персональный код). В свою очередь, на внутренней упаковке с лекарствами будут указаны имя, фамилия, персональный код и адрес получателя, название, адрес, время работы соответствующей аптеки, имя, фамилия контактного лица аптеки и номер телефона, на который можно звонить, если возникают вопросы о доставленных лекарствах.

Возможность такой услуги в Латвии — новинка. До сих пор нормативные акты разрешали продажу в интернете только безрецептурных медикаментов, но не было возможности удаленной продажи и доставки рецептурных лекарств на дом. Условия кризиса, вызванные Covid-19, создали объективную необходимость в такой услуге, поэтому внесены изменения в нормативные акты, дающие возможность расширить спектр услуг фармацевтического ухода.