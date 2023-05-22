Рекордным количеством квартир завершился проект Ezerjugla

Проект "Ezerjugla" с объемом введенных в эксплуатацию квартир — более 530 — является самым крупным и амбициозным жилым проектом в Латвии, реализованным в один этап. "Ezerjugla", которая из простого названия проекта вскоре станет узнаваемым знаком качества и топонимом в районе, включает в себя благоустроенный пляж для жителей и соседей комплекса, новые дороги и улицы, тротуары и озеленение, а также новые сети связи для всех жителей Юглы.

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Эксперты в области недвижимости Colliers отнесли этот проект к сегменту проектов бизнес-класса, учитывая наличие подземного паркинга, новой инфраструктуры, территории, благоустроенной по высшим стандартам, и отделочных материалов бизнес-класса. На территории проекта площадью 4,5 га расположены скамейки и шезлонги из красного дерева, позволяющего им не изменять внешний вид в течение 50 лет, детские площадки из нержавеющей стали, эксклюзивные элементы освещения, собственный канал, соединенный с озером Югла, открытая спортивная площадка и радиальная монолитная бетонная скамья, спроектированная в испанской дизайнерской компании. Квартиры проекта предлагаются первым покупателям по цене 2 200 — 2 400 евро/м2, а это значит, что в настоящее время покупателям предлагается возможность приобрести проект бизнес-класса по цене экономичных проектов. Как поясняют представители проекта, такие цены возможно предложить благодаря масштабности проекта, позволившей снизить себестоимость.

Проект имеет респектабельный и конкурентоспособный пакет предложений. Так, например, в домах есть лифты, что нетипично для 4-этажных зданий. Дома строятся по принципу лестничных клеток, а не коридоров, поэтому в большинстве лестничных клеток всего по 4 квартиры на этаже. Лестничные клетки оборудованы легендарными лифтами Otis, которые к тому же останавливаются в подземном паркинге. Данный проект является одним из редких в столице, где места хватит для всех машин, а парковочные места могут приобрести даже владельцы самых компактных квартир. Также практически во всех квартирах есть балконы или террасы. Из окон и балконов, в зависимости от расположения квартиры, открывается вид на благоустроенный двор, лес, канал или парк, а апартаментам премиум-класса — на озеро Югла. Все квартиры оснащены умными технологиями — например, радиаторы способны автоматически отправлять домоуправлению показатели потребленного тепла. Также оплата других коммунальных услуг — вода, канализация, электричество — производится на основании смарт-счетчиков. Система умного дома позволяет дистанционно управлять и изменять интенсивность отопления или освещения с помощью смартфона. Стоит отметить, что прошлой зимой расходы на отопление в двухкомнатных квартирах не превышали 45 евро. В квартирах установлены радиаторы Kermi немецкого производства, дубовый паркет, деревянные двери, сантехника Gustavsberg. Еще один бонус — предусмотрены закрытые и охраняемые помещения для хранения детских колясок, велосипедов и других сезонных вещей. На территории установлено видеонаблюдение, а для дополнительной безопасности вход в подъезд возможен с использованием индивидуальных чип-ключей

Особого внимания заслуживает расположение жилого комплекса. Став жителем "Ezerjugla", вместе с покупкой квартиры каждый становится совладельцем 4,5 га земли, расположенной рядом с благоустроенным парком с собственным водоемом. Эта местность издавна ценилась, как особо живописная, а немецкий философ Гердер признал ее самым красивым местом в мире. Живя в соседней усадьбе Гравенхайде (сегодня улица Уделю 30), он даже посвятил этому месту стихотворение. Представители проекта с нетерпением ждали весеннего потепления, чтобы завершить полное озеленение территории и воплотить в жизнь чувство, выраженное в слогане проекта "Как на своем острове", создав приусадебную территорию как зеленый частный парк, посадив сотни разных деревьев.

Комплекс состоит из восьми четырехэтажных корпусов, каждый из которых имеет индивидуальное расположение и количество подъездов. Первые два этажа домов построены методом монолитного бетонирования, а остальные этажи выполнены из блоков и панелей- перекрытий. При строительстве использовались материалы только европейского производства, в том числе и для крытых работ. Благодаря продуманной и функциональной планировке, квартиры "Ezerjugla" подходят семьям с детьми, молодым специалистам, пожилым людям и всем, кто ценит жизнь в городской среде, но при этом хочет ощущать непосредственное прикосновение к природе — наслаждаясь зеленью двора, близостью озер и леса. В то же время квартиры "Ezerjugla" станут отличной инвестицией при реализации на рынке аренды, так как в ближайшем окружении почти нет предложения равноценного жилищного фонда.

Благодаря жизненному опыту старшего архитектора Виктора Валгумса, получившего большую награду в строительной отрасли за свой пожизненный вклад, появилась возможность разработать такой амбициозный и сложный проект. Виктор — ведущий архитектор в компании по проектированию Zenico Projekts. Уважаемый архитектор инициировал и разработал профессиональные стандарты общества "Латвийское Объединение архитекторов" и является одним из самых активных членов союза. Под руководством Виктора были завершены проекты реконструкции Рижского Мотормузея, санатория "Baltic Beach Hotel", главного здания "Swedbank", "Rietumu banka" и бывшего производственного корпуса завода VEF. Строительство проекта, в свою очередь, было выполнено Abora, компанией с почти 30-летним опытом работы в этом секторе.

"Ezerjugla" находится на улице Мурьяню, в одном из самых зеленых районов Риги. В непосредственной близости от проекта удобная инфраструктура — есть магазины, частный детский сад с собственным зоопарком и школой плавания, а также различные школы, в том числе — фехтования, гимнастики и музыки, медицинские учреждения, а также отличный трафик — близость остановок общественного транспорта позволит легко добраться в любую точку города. Например, до центра города можно доехать всего за полчаса.