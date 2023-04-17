Rock Machine. В Латвию возвращается велосипедный бренд для всей семьи

Хорошие новости для всех любителей активного отдыха — после многолетнего перерыва в Латвию вернулись всемирно известные спортивные велосипеды марки Rock Machine! Их можно приобрести лично в магазине INTOP, который принадлежит SIA IT Sales, по адресу Rencēnu ielā 10a, Rīgā, а также в интернет-магазине Intop.lv.

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Велосипеды чешской марки Rock Machine доступны на рынке с 1994 года, а популярность они заслужили благодаря своим универсальным качествам — высокому качеству, долговечности, эстетичному дизайну и доступной цене, а также широкому ассортименту моделей для женщин и для мужчин. Также у бренда есть различные электровелосипеды, поэтому каждый сможет выбрать именно тот, который ему подходит.

В 2000 году компания Rock Machine пришла в Европу и почти мгновенно стала лидером рынка, но через девять лет бренд был приобретен известной велосипедной корпорацией Bike Fun International. С помощью своих лучших экспертов корпорация приступила к переделке моделей — улучшила конструкцию рамы, а также разработала новые дизайны велосипедов.

Велосипеды марки Rock Machine предназначены для широкого круга пользователей и разных потребностей — от ежедневных поездок по городу до щекочущих нервы прогулок по извилистым лесным тропам. Высокое качество сборки и эргономичный дизайн обеспечивают безопасность, длительный срок службы и комфорт.

Что выделяет велосипеды Rock Machine среди прочих? Они собраны на прочной алюминиевой раме, которая поставляется в комплекте с компонентами известного производителя Shimano. Почти все модели оснащены многоскоростной коробкой передач и амортизирующими вилками высокого класса от таких всемирно известных брендов, как RockShox, RST и Sutour.

Помимо легких и прочных рам велосипеды Rock Machine обладают отличной амортизацией, легко маневрируют и собраны из высококачественных компонентов, поэтому подходят для различных условий и интенсивности езды.

Поскольку компания IT Sales является эксклюзивным дистрибьютором велосипедов марки Rock Machine в Балтии, в ее ассортименте доступны различные аксессуары, запчасти и оборудование для велосипедов Rock Machine. И велосипеды, и велооборудование можно найти в интернет-магазине или выбрать в физическом магазине вместе с консультантом.

Что не менее важно, SIA IT Sales предлагает ремонт и обслуживание велосипедов, поэтому вы получите полный спектр велосипедных услуг — от покупки велосипеда до профессионального обслуживания перед новым велосипедным сезоном.

SIA IT Sales работает как оптовый продавец, поэтому, если вы хотите предложить своим клиентам высококачественные велосипеды Rock Machine, то можете связаться с нами по вопросам сотрудничества, написав на электронную почту rm@itsales.lv или позвонив +371 26943333.

