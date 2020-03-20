С закрытием спортклубов тренировки проводятся на дому

Мотивация заниматься спортом еще никогда не сталкивалась с такими вызовами, как в эти дни, поэтому MyFitness выступил с отличной инициативой — помочь каждому члену общества размяться, не выходя из дома.

Как свидетельствует информация на сайте MyFitness, размещенная 14.03.2020:

"В заботе об участниках клуба и других жителях Латвии MyFitness принял важное решение: начиная с 15.03.2020 закрываются все клубы MyFitness в Риге".

"Несмотря на то, что наши спортклубы временно закрыты, пока ситуация в стране вновь не стабилизируется, мы продолжаем следовать своей миссии:

"…вдохновлять, мотивировать и поддерживать людей, которые хотят сделать свою повседневную жизнь более активной и здоровой при помощи регулярных упражнений и тренировок".

В субботу мы закрыли клубы, но уже к вечеру понедельника у нас был четкий план — мы продолжим спортивные занятия, но только онлайн", — комментирует происходящее Инна Алне, руководитель MyFitness Latvia.

Сейчас три раза в день мы предлагаем тренировки в режиме прямой трансляции всем подписчикам страницы MyFitness Latvia на Facebook. Мы соблюдаем объявленные государством рекомендации, поэтому проводим тренировки из дома. "На уровне ощущений все зрители онлайн-трансляций занимаются спортом как будто в квартире тренера. Проект пришелся людям по душе и стремительно набирает популярность в социальных сетях", — говорит Лива Морица, маркетинговый руководитель MyFitness Latvia.

"Тренировки в онлайн-режиме — это вызов и для тренеров MyFitness, которые привыкли к атмосфере спортклуба: громкая музыка и много прыгающих спортсменов перед глазами. Для некоторых тренеров это новый опыт в отношении и технологий, и ощущений — ведь надо вести группу, которую не видишь. Тренерам, которые привыкли к очень активному ритму жизни, усидеть дома особенно сложно. Хорошо, что на данный момент мы можем поделиться со всеми своей уверенностью — мотивация открывает новые возможности. Мы вдохновляем, и, в свою очередь, нас вдохновляет число зрителей, позитивные отзывы и фотографии, которые мы получаем от наших подписчиков. И хотя каждый участник тренировки находится у себя в квартире, ощущается неуловимое чувство общности", — так о новых возможностях говорит Анце Олте, руководитель тренеров групповых занятий MyFitness.

MyFitness разворачивает в социальных сетях кампанию: STAY ACTIVE, STAY HEALTHY, STAY POSITIVE, главная цель которой — поддержать мотивацию. В рамках кампании создается и публикуется интернет-контент, который может пригодиться каждому жителю, чтобы не терять желания делать упражнения в домашних условиях, адаптировать меню в соответствии с условиями текущего момента и мыслить позитивно.

А еще это фантастическая возможность для всех "неспортивных" подсмотреть сквозь замочную скважину, чем мы обычно занимаемся в спортклубах. Возможно, это послужит вдохновением для того, чтобы наконец начать делать упражнения, ведь теперь все можно попробовать в комфортной и привычной обстановке.

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