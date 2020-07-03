Самое важное о приеме лекарств летом и другие советы клинического фармацевта

Нередко, принимая медикаменты, мы вовсе не задумываемся о тех факторах, которые влияют на эффективность лечения, например, о времени приема, пище и жидкости, употребляемой одновременно с лекарствами. Кроме того, некоторые медикаменты могут вызывать фотосензибилизацию, т. е. усиливать чувствительность кожи к солнечным лучам, что особенно актуально летом. Клинический фармацевт Илзе Приедниеце разъясняет важнейшие нюансы, которые нужно учитывать, принимая медикаменты летом, а также — как на эффективность лекарств влияет питание. Чтобы помочь клиентам выяснить эти и многие другие вопросы, связанные с приемом медикаментов, BENU Aptieka начала предоставлять бесплатные консультации клинических фармацевтов по телефону — чтобы каждый мог обратиться к фармацевту за советом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Илзе Приедниеце окончила фармацевтический факультет Рижского университета им. Страдыня, затем продолжила учебу в магистратуре, где изучала клиническую фармакологию. В аптеке она работает с 2006 года, позже получила также сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию фармацевта. В своей работе Илзе больше всего ценит возможность помогать людям и давать им советы в случае различных заболеваний.

Вызванный Covid-19 кризис показал, что необходимо искать другие возможности, чтобы помогать людям, и одна из них — это консультация по телефону, т. е. возможность задать фармацевту все интересующие вопросы удаленно. Наиболее актуально это в случаях, когда возникают любые вопросы о медикаментах, правильном режиме их приема, хранении, взаимодействии, побочных явлениях, доступности, при хронических заболеваниях, а также — когда имеются другие вопросы, связанные со здоровьем и профилактикой болезней. Предлагаются также очные консультации — на них необходимо записываться заранее.

Медикаменты и солнце

Один из наиболее актуальных вопросов летом, о которых многие, увы, забывают, это влияние медикаментов и пищевых добавок на кожные реакции, вызванные солнцем. Некоторые медикаменты могут вызывать нежелательные кожные реакции, фотосензибилизацию кожи, в результате которой она становится более восприимчивой к солнечным лучам и может возникнуть ожог, покраснение, гиперпигментация кожи.

Такие побочные явления могут вызывать медикаменты как для наружного, так и внутреннего применения — болеутоляющие и противовоспалительные средства, антибиотики, диуретики, а также другие лекарства. По этой причине, прежде чем начать прием медикаментов, всегда необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией по их применению. Фотосензибилизацию могут вызывать лекарственные травы, например, зверобой, и косметические средства. Поэтому, перед тем, как выйти на улицу летом, необходимо воспользоваться солнцезащитными средствами, надеть подходящую одежду и головной убор, избегать пребывания на солнце во время лечения, нельзя также посещать солярий. Также нужно проконсультироваться со специалистом о правильном приеме медикаментов и пищевых добавок — особенно, если они назначены впервые.

Медикаменты и питание

Для того чтобы медикаменты дали необходимый эффект, очень важно принимать их так, как указано в инструкции, — натощак, во время или после еды. Например, если в инструкции написано, что лекарство нужно принимать за полчаса до еды, то, возможно, еда уменьшает всасывание лекарственного препарата.

Пища может как замедлять, так и ускорять всасывание лекарства, поэтому очень важно принимать медикаменты правильно.

Кроме того, некоторые лекарства взаимодействуют с продуктами питания. Здесь можно упомянуть молочные продукты, грейпфрутовый сок, а также черный чай и кофе. Черный чай вместе с лекарствами может образовывать малорастворимые соединения, поэтому нужно всегда помнить, что лучшая жидкость для запивания лекарств — это чистая вода.

Фармацевт подчеркивает — ситуации и комбинации могут быть разными, вот почему лучше и безопаснее всего было бы обратиться за советом к специалисту и обсудить, как принимать лекарство правильно, безопасно и эффективно.

Эти и многие другие важные вопросы вы можете выяснить у наших опытных клинических фармацевтов по телефону 62603478. Консультация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Заботьтесь о своем здоровье и пользуйтесь медикаментами ответственно, согласно указаниям!