Самый большой фестиваль цветов в странах Балтии приглашает всех желающих до первых осенних заморозков

Настоящий, великолепный и грандиозный праздник цветов в 130 километрах от Риги — в Пакруойском поместье, в Литве достиг своего самого впечатляющего пика цветения. Этот крупнейший фестиваль цветов не только в Литве, но и в странах Балтии, продлится до первых осенних заморозков.

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Каждый день посетителей будут поражать бесчисленные композиции из разных цветов и овощей, их хаотичная гармония, гигантские цветочные скульптуры, смелая цветовая палитра, провокационные сочетания современных достижений цветоводства и уникальные возможности для развлечений на целый день и для всей семьи.

Вот наш TOP-рекомендаций, что стоит посетить в Пакруойском поместье до наступления первых осенних заморозков:

Сфотографируйтесь рядом с самым большим в мире ослом. Провокационная скульптура высотой около 10 метров — наполовину человек, наполовину осел - была создана под вдохновением комедией Шекспира "Сон в летнюю ночь". Она уже несколько лет считается символом Фестиваля цветов. Вы просто должны это увидеть!

Познакомьтесь с необычным! Паноптикум (Кунсткамера) — единственное в своем роде место в Литве, которое приглашает поближе познакомиться со странными, жуткими, но особенно эпатажными тайными коллекциями 19 века. Когда-то эти интереснейшие коллекции и необычные экспонаты со всего мира выставлялись перед гостями усадьбы. Гостей ждали мрачные тайны аристократов, анатомический театр и коллекции диковинок со всего мира.

Ролевые игры! Почувствуйте себя в роли барона или баронессы и насладитесь поездкой в конном экипаже или старинном автомобиле. Огромную территорию поместья, занимающую более 10 гектаров, можно исследовать не только пешком, но и эксклюзивным способом — в карете, на старинном автомобиле или дрожках. Дрожки интересны тем, что они похожи на карету с мотором, только без лошади.

Откройте для себя древнее искусство разведения и дрессировки соколов. В усадьбе возрождают давно забытую традицию соколиной охоты — охота с использованием хищных птиц, как и соколиная охота, включена в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На территории усадьбы можно встретить орлов, соколов, сов, цапель, понаблюдать за их тренировками и обучением.

Кто отважится прокатиться на верблюде? На ферме поместья живут не только лошади, овцы, ослы, гуси, утки, куры, индюки, но и двугорбый верблюд, который готов этим летом покатать всех желающих. Его зовут Буча, и с ним непременно нужно познакомиться!

Примите участие в стрельбе по пивным бочкам и узнайте о процессе дистилляции напитков в медных сосудах. Историческая пивоварня и винокурня XVII века впечатляет аутентичными производственными процессами, где можно наблюдать и даже дегустировать продукцию.

Аттракцион только для тех, у кого крепкие нервы. Подвал пыток — еще одно место, существующее только в этом поместье. Легенда гласит, что один из баронов был чрезвычайно жесток, постоянно придумывал новые наказания. В подвале пыток нашли свое место разные приспособления для наказания, а сегодня к их компании присоединились гильотина и работающий электрический стул. Истории о подвале пыток лишают смелости даже самых отважных.

Песто из крапивы! В поместье у вас будет возможность побаловать себя натуральными, полезными ферментированными овощами и соками. Новое вкусовое открытие — песто из крапивы, которое вы можете попробовать, посетив овощную лавку фермы.

Валяние, перемешивание, литье или, может быть, дистилляция? Ремесленные мануфактуры усадьбы и их мастера помогут вам раскрыть свои скрытые таланты — в прядении шерсти, изготовлении посуды, свечей из натурального воска или создании ароматов вместе с усадебными парфюмерами. В усадьбе можно целый день провести в спокойном творческом процессе.

И это еще не все, что можно открыть и испытать в Пакруойском поместье! Где еще можно найти работающие, оригинальные паровые машины — настоящее чудо технического прогресса! Обширная экспозиция старинных двигателей и инструментов, костюмов и нижнего белья XIX века, отреставрированного швеями усадьбы, фотостудия старинных фотографий и неописуемо красивая органная музыка, ресторан с историческими блюдами — все это можно найти только в Пакруойском поместье, каждый день с 12:00 на Празднике цветов до первых осенних заморозков.

Пакруойское поместье — крупнейшая усадьба Литвы, признанная одним из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, которая была номинирована на звание "Туристический объект года Литвы 2018, 2019, 2021".