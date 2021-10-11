Школьные каникулы в Эстонии – полезные развлечения для всей семьи

Осенние каникулы – это существенный вызов для родителей. Погода за окном не радует, а дома сидеть не хочется. Приглашаем провести каникулы в Эстонии, где школьников ждет множество развлечений и познавательных объектов. Здесь дети и взрослые смогут многое познать и многому научиться.

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Тарту: наука и игрушки прадедов

Если вы отправляетесь в Эстонию на машине, удобнее всего начать знакомство с Тарту. Этот второй по величине город страны находится всего в 250 км от Риги. Гордость Тарту – основанный в 1632 г. университет. Именно тут был разработан проект, из которого вырос Научный центр AHHAA.

Крупнейший научный центр в странах Балтии удивителен тем, что большинство его выставок организовано по методу «попробуй сам». В центре найдут себе занятие не только дети, но и взрослые: здесь можно вызвать молнию, уменьшиться и увеличиться, покататься на велосипеде по натянутому канату, испытать свободное падение, пройтись по зеркальному лабиринту и поучаствовать во множестве других научно-обоснованных развлечений.

Одна из самых впечатляющих частей музея посвящена космосу. Здесь можно посмотреть на небо через проектор, позволяющий увидеть даже самые крошечные звезды Млечного пути.

Еще один музей в Тарту, который обязательно стоит посетить – это Музей игрушек. Здесь вы познакомитесь с историей игрушек и увидите, с какими игрушками играли не только местные, но и ваши бабушки и дедушки. В мастерской музея вы сможете изготовить игрушки сами.

В Тарту определенно стоит остановиться с ночевкой, а вечер можно всей семьей провести в аквапарке «Аура».

Таллинн: Мир фантазий Жюля Верна

Следующую остановку в Эстонии можно сделать в самом Таллинне. Хотя столица Эстонии наиболее известна своим небольшим, но эксклюзивным старым городом, для семей здесь – обилие развлечений.

Во время школьных каникул обязательно рекомендуем посетить Фабрику открытий PROTO.

Фабрика перенесет вас в фантастические времена Жюля Верна и предложит испытать десять захватывающих изобретений позапрошлого века. Единственный подобный музей во всей Европе размещен на территории бывшего секретного завода подводных лодок Noblessner. С помощью виртуальной реальности вы сможете управлять гоночным автомобилем с паровым двигателем, побывать в подземных туннелях, проникнуть в глубины океана, а также полетать на воздушном шаре.

Также рекомендуем аквапарк Atlantis H20 в Таллинне. Здесь много бассейнов и восемь горок разной длины и высоты. Самая длинная горка – 120 м. В аквапарке также есть бассейн с волнами и протекающая внутри река. Не забыты и малыши – для них предусмотрена отдельная зона с двумя маленькими горками, зоной для лазанья и бассейном глубиной 20 см.

Эстонский музей полиции

По дороге из Тарту в Таллинн или домой обязательно стоит посетить Раквере. Это город в Северной Эстонии, известный своим замком XVI века, построенным Ливонским орденом. Здесь можно попробовать блюда средневековой кухни. Меню ресторана крепости славится далеко за пределами Эстонии – здесь вы найдете многое, что смогли бы отведать в Эстонии XVI века.

Также советуем посетить расположенный в Раквере музей полиции. Благодаря активным занятиям и играм здесь можно познакомиться с принципами работы полиции, а также с ее историей. В музее вы сможете оценить скорость реакции за рулем автомобиля, примерить полицейское обмундирование, снять отпечатки пальцев, измерить скорость автомобиля и узнать, как вести себя на улице во время беспорядков.

Подробнее о развлечениях для семейного отдыха в Эстонии можно узнать на сайте visitestonia.com/ru/kanikuly.