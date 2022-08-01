Шопинг по-новому: онлайн-магазин Stockmann для ценителей качества и удобства

Шопинг в интернете уже давно стал такой же привычной вещью как утренний кофе, а бренд Stockmann не нуждается в представлении и ни у кого не вызывает никаких вопросов. С учетом пожеланий и отзывов от клиентов обе эти вещи теперь доступны в новом интернет-магазине, который всего лишь на расстоянии вытянутой руки предлагает увлекательный шопинг в сети с рядом приятных преимуществ.

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Улучшенный и персонализированный шопинг

Главное, что характеризует приятный шопинг, это индивидуальный подход, и именно это предлагает новая платформа для электронной коммерции Stockmann, которая дает доступ к профилю MyStockmann и возможность зарегистрироваться, чтобы у вас всегда был доступ к истории покупок и информации, соответствующей вашим интересам — начиная от вдохновляющих советов и заканчивая особыми предложениями.

В новом интернет-магазине модных товаров и товаров для дома вы можете создать фильтр с желаемыми товарами по месту его нахождения — онлайн или в универмаге. Вы можете отфильтровать продукты по самым новым, чтобы можно было всегда следить за новинками. Здесь же можно будет зарезервировать товары и потом получить их в магазине, а также оставить отзывы на совершенные покупки, что поможет Stockmann улучшать свои интернет-услуги и ассортимент.

Всемирно известные бренды — под рукой

Ни для кого не новость, что Stockmann обеспечивает предложение от всемирно известных брендов, а теперь это разнообразие и качество стали еще более доступными.

Новая платформа для электронной коммерции Stockmann предлагает одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для дома от таких всемирно известных брендов, как Calvin Klein, DKNY, Ecco, Esprit, Furla, Garry Weber, högl, Karl Lagerfeld, Lee, Levi's, Marc O'Polo, Moschino, Palladium, Rains, Superdry, Tommy Hilfiger, Under Armour, Vans, Wrangler и многих других.

Что важно — постоянные клиенты регулярно получают особые предложения и скидки, а также товары программы лояльности, которые можно найти в каждой товарной категории. Их можно отличить по известному символу программы лояльности. Вы также можете использовать фильтр, чтобы исключить продукты по сниженным ценам в каждой продуктовой категории. К тому же на все покупки свыше 70 евро распространяется бесплатная доставка, а также бесплатный возврат товаров.

Пожелания клиентов — превыше всего

Главный двигатель развития Stockmann — это клиенты и их пожелания. Отзывы и нужды клиентов легли в основу создания новой платформы. Stockmann заботится о том, чтобы шопинг был по возможности проще и приятнее, поэтому продолжает совершенствоваться и предлагать сервис самого высокого качества.

Наслаждайтесь широким выбором товаров и качеством на расстоянии вытянутой руки — на новой интернет-магазине Stockmann!