Швейцарский. Сверхточный. Исключительно бережный

Шаг в будущее с ФЕМТОЛАЗЕРОМ ZIEMER Z8



В Клинике др. Соломатина теперь можно вылечить катаракту и получить отличное зрение на самой современной лазерной аппаратуре в странах Балтии и с оптическими имплантами от лучших мировых производителей. И все это без боли, скальпеля и швов.

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Фемтолазер Ziemer Z8 — это новейшая многоцелевая лазерная платформа для

☑ лечения катаракты

☑ коррекции зрения

☑ лечения роговицы

Он является результатом прогрессивных конструкторских решений и эффективной инженерной работы швейцарской компании Ziemer Ophthalmology.

Комфорт нового уровня

Ziemer Z8 — это новый стандарт качества операции. Вместе с интуитивно понятным программным обеспечением и дополнительными приложениями, инновационный Ziemer Z8 представляет собой многоцелевую лазерную платформу для сверхточных и комфортных офтальмологических процедур.

Он обеспечивает безболезненные, бескровные и бесшовные операции по коррекции зрения, а также фемтолазерное сопровождение хирургии катаракты и пересадки роговицы.

Концепция коротких импульсов

Уникальность лазера Ziemer Z8 состоит в низком уровне энергии с очень короткими импульсами и высокой частотой. Это обеспечивает меньшую нагрузку на ткани глаза по сравнению с использованием других лазерных установок. Такой бережный подход особенно важен для пациентов со сложным строением роговицы.

Без касания скальпеля

Все необходимые манипуляции по лечению катаракты теперь выполняются без единого касания скальпеля — лазерным лучом швейцарской установки последнего поколения Ziemer Z8.

ЗНАКОМСТВО С ЛАЗЕРОМ ZIEMER Z8

Технически совершенный фемтосекундный лазер

Повышенная безопасность

Для лазерной хирургии глаза: улучшенные настройки подачи энергии и оптимизированные параметры лечения, встроенные в новый Ziemer Z8, обеспечивают быструю, безопасную и щадящую процедуру.

Для катаракты: усовершенствованная технология обеспечивает стабильную и безболезненную операцию, значительно сокращая время лечения и повышая результативность хирургии хрусталика.

Швейцарское качество

Швейцарское производство всех составляющих лазерной платформы обеспечивает улучшенную точность процедуры и качество оптики, новую систему мониторинга, превосходное удобство использования и абсолютный комфорт для пациента.

"Новый лазер Ziemer Z8 позволяет нам проводить как сложные операции по лечению глазных заболеваний: от кератоконуса до пересадки роговицы, так и восстанавливать зрение, получая великолепный эффект.

Во-первых, теперь это еще комфортнее и безопаснее для пациента, так как нет необходимости делать разрезы скальпелем. Есть свои плюсы и для врача: все этапы хирургии осуществляются быстро, под надежным контролем и эффективно.

Во-вторых, это более деликатная операция для структур глаза, так как масштаб механической работы значительно уменьшается, устраняя ненужный контакт и раздражение тканей, окружающих хрусталик глаза. Это, в свою очередь, снижает риски и дискомфорт пациента, а также ускоряет восстановительные процессы.

В-третьих, во время операции по удалению катаракты, мы корректируем зрение, используя лазерный луч. Мы исправляем особенности формы роговицы, или астигматизм, для достижения оптимального результата. И за это сейчас не нужно отдельно доплачивать!

В-четвертых, лазерный луч помогает осуществлять манипуляции с точностью до микрона, что дает возможность идеально подготовить глаз к имплантации мультифокальных линз премиум-класса. Точное анатомическое соответствие тканей позволяет таким линзам максимально раскрыть свой потенциал в улучшении зрения пациента как вблизи, так и на средней и дальней дистанциях".

Хирург-офтальмолог Максим Соломатин

Клиника др. Соломатина, Рига, Латвия

Компактность

Мобильный и маневренный Ziemer Z8 легко интегрируется в операционную и обеспечивает оптимальную безопасность и комфорт как для хирурга, так и для пациента во время всего процесса.

Надежное партнерство

Ziemer Z8 — по-настоящему гибкая многоцелевая лазерная платформа с выверенными компонентами и улучшенными программами, представляющая собой технически совершенного партнера для хирурга-офтальмолога.

Расширенное хирургическое планирование

Запатентованная система оптической когерентной томографии, разработанная специально для Ziemer Z8, позволяет хирургу получать идеально точную визуализацию структур глаза и оптимизирует выполнение всех этапов операции. Это ускоряет рабочий процесс, а операцию делает более короткой по времени, что снижает уровень стресса у пациента.

"Фемтокатарактальный лазер Ziemer Z8 позволяет нам получить трехмерную визуализацию структур глаза перед тем, как мы начнем любые манипуляции. Благодаря этому мы можем провести операцию эффективнее и безопаснее. Только представьте: мы можем проделать всю операцию без использования ножа — кератома, применяя только лазер.

Операция катаракты достаточно инвазивная, не похожая на лазерную коррекцию зрения, но уже на следующий день большая часть пациентов видят на 80 – 100 %, то есть зрение становится значительно лучше, чем оно было до операции".

Хирург-офтальмолог Андрей Соломатин

Клиника др. Соломатина, Рига, Латвия

Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.