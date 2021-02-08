Синий свет экранов: в чем опасность и как защитить глаза

Большинству из нас знакомы такие симптомы, как снижение работоспособности, быстрая утомляемость, покраснение и сухость глаз, снижение остроты зрения — и все это в результате долгих часов, проведенных у экрана компьютера. Почему глаза быстро устают, а нас мучает бессонница? Все дело в синем спектре излучения от мониторов и телефонов, и одними перерывами на отдых тут не обойтись.

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Свет, попадающий в наши глаза, можно разделить на два типа: видимый, с длиной волны 380-780 нм, и невидимый, включающий излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. О вреде невидимого УФ-излучения для глаз знают все, поэтому обычно используют солцезащитные очки. В то же время, вопрос по синему свету для многих остается открытым.

УФ-излучение и синий свет: в чем разница?

Оказывается, синий свет (HEV) имеют самую короткую длину волны и самую высокую энергию, которая разрушительно воздействует на сетчатку глаза. При прохождении через передние отделы глаза он практически не фильтруется, беспрепятственно попадая на сетчатку. Для сравнения, УФ-свет, наоборот, поглощается при попадании на глаз, и до сетчатки доходит менее 5% вредного излучения.

Чем опасен синий свет для глаз?

Самый большой источник синего света — солнце, но то количество времени, которое мы проводим за мониторами, вывело проблему синего света на серьезный уровень опасности. К источникам синего света, кроме мониторов, смартфонов и планшетов, специалисты причисляют также светодиоды, ксеноновые и энергосберегающие лампы.

Чрезмерное воздействие HEV-света вызывает болезненное воспаление конъюнктивы и роговицы. Это негативно влияет на хрусталик глаза, провоцируя развитие катаракты, и на сетчатку, вызывая макулярную дегенерацию.

Как защитить глаза от синего света?

Эффективное и самое универсальное средство для восстановления глаз после интенсивной зрительной нагрузки — особый комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов SIMA с лютеином. В основе формулы SIMA — натуральные компоненты, а также лютеин — именно он является главным пигментом сетчатки.

Входящий в состав SIMA лютеин защищает ткани сетчатки от разрушения в результате воздействия УФ-излучения солнечного света и преждевременного старения. Лютеин также уменьшает поток наиболее агрессивного синего света, за счет того, что отвечает диапазону поглощения лютеина.

Исследования подтверждают, при ежедневном потреблении богатых лютеином продуктов, замедляется развитие катаракты и дегенерации сетчатки. Важно помнить, что при длительном дефиците лютеина, острота зрения может ухудшиться необратимо.

Кроме того, лютеин в комплексе с экстрактом очанки, гинкго билобы и важнейших микроэлементов и антиоксидантов улучшает обмен веществ глаза, предотвращает окислительное повреждение клеток глаза и уменьшает накопление продуктов обмена веществ.

Как SIMA помогает сохранить зрение?

Известно, что на остроту зрения влияет питание, вредные привычки и интенсивность зрительной нагрузки. Пищевая добавка SIMA содержит цинк и витамин А, которые поддерживают нормальную остроту зрения и способствуют правильной работе иммунной системы.

Препарат содержит и экстракт лекарственной травы очанки, которая богата витаминами А, С и В. Они стимулируют кровообращение, способствуют улучшению обмена веществ и защищают глаза при интенсивной нагрузке.

Формула пищевой добавки SIMA разработана совместно со специалистами Клиники др. Соломатина. Благодаря богатому комплексу активных веществ, она обеспечивает профилактику и эффективное лечение заболеваний сетчатки.

Врачи рекомендуют принимать SIMA в следующих случаях:

при работе с компьютером и длительном просмотре телевизора,

в случае повышенной зрительной нагрузки,

при работе в условиях яркого света,

в случае наступления возрастных изменений глаз.



Берегите глаза от синего света и УФ-излучения, а пищевая добавка SIMA поможет сохранить отличное зрение и здоровье глаз.

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