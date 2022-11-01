Skanstes City инвестирует 3,4 млн евро в энергоэффективность и сокращение выбросов CO2
Foto: Kaspars Garda

Сумма инвестиций в энергоэффективность и сокращение выбросов CO2 офисного центра Skanstes City до конца 2023 года составит 3,4 млн евро. Это включает в себя установку крупнейшей в Латвии электростанции с солнечными панелями на крыше, парк для зарядки электромобилей, полную реновацию двух зданий и полную перепланировку парковки во дворе за пределами территории Skanstes City – вместо парковки будет создана территория "карманного парка" и пространство для проведения мероприятий под открытым небом. Повышая энергоэффективность, Skanstes City будет ежегодно сокращать выбросы CO2 более чем на 400 тонн.

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На данный момент один из вышеупомянутых инвестиционных планов уже реализован — в Skanstes City создан крупнейший парк зарядки электромобилей в Латвии с 12 точками средне-быстрой зарядки. Skanstes City продолжает строиться как зеленый, устойчивый, дружественный для арендаторов и природы офисный городок. Начата установка солнечных панелей на крышах зданий 50Б и 50С по улице Сканстес общей площадью более 2800 квадратных метров мощностью почти 300 киловатт (кВт), которые будут обеспечивать зеленой энергией офисный центр Skanstes City и его арендаторов. Планируется, что электростанция на солнечных батареях будет производить до 230 мегаватт-часов (МВтч) электроэнергии в год, что сравнимо с потреблением электроэнергии 100 домохозяйствами.

В первом квартале 2023 года будет завершена полная реновация двух зданий на улице Сканстес, 54 и 54А. При этом будет полностью обновлен фасад зданий, проложены новые инженерные сети и оборудование, установлены новые лифты, вентиляционное и охладительное оборудование, а также светодиодное освещение. Здания будут соответствовать классу энергоэффективности А и сертификации BREEAM "Very Good". Сертификация BREEAM может быть получена, если здание соответствует самым высоким стандартам энергоэффективности и устойчивости, предоставляя наиболее безопасные решения для окружающей среды и жильцов. Также планируется, что арендаторам будут доступны новые офисные помещения в двух зданиях площадью 7000 кв. м, где есть возможность создать офис, соответствующий потребностям и пожеланиям конкретного арендатора.

В сотрудничестве с архитектурным бюро ĒTER начата разработка видения развития Skanstes City до 2030 года, в результате чего можно будет начать застройку прилегающих к зданиям территорий. Уже в 2023 году запланировано преображение внутреннего двора Skanstes City, предусматривающее создание дружественной для среды новой зеленой территории, pop-up зоны и зон активности, которую мы сейчас называем "карманным парком". С другой стороны, для парковки автомашин будет значительно расширена стоянка на улице Лактас, 16, что обеспечит еще более доступное место для автомобилистов.

"Skanstes City можно превратить в место для встреч и общения людей. Skanstes City станет отличным образцом urban mix – местом не только для работы, но и для времяпрепровождения вне работы. Также было бы хорошо добавить жилые дома, школы, услуги, чтобы создать ощущение "города в городе". В Латвии очень уникальная и богатая природа — много лесов, море и запах сосен, и города могли бы перенять это, обустроив парки, скверы и другие зоны отдыха", — говорит о концепции внутреннего двора Skanstes City швейцарский архитектор, партнер Hosoya Schaefer Architects Маркус Шефер (Markus Schaefer).


О Skanstes City

Skanstes City — крупнейший офисный парк в историческом центре Риги и повседневное рабочее место для более чем четырех тысяч человек. Он включает в себя восемь зданий на северной стороне строящегося парка природы и отдыха в микрорайоне Скансте, где арендуют помещения более 60 латвийских и международных компаний.

Skanstes City управляется SG Capital Partners AIFP (SG Capital) — компанией по управлению инвестициями в коммерческую недвижимость в странах Балтии, которая фокусируется на устойчивости инвестиций. Клиентами SG Capital являются крупнейшие институциональные инвесторы (пенсионные фонды, финансовые институты) в регионе. SG Capital была создана в 2015 году и принадлежит учредителям. В настоящее время компания управляет фондом SG Capital Partners Fund I и Sustainable Forest and Land Fund.

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