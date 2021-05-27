Смотрите миниконцерт Лауриса Рейникса онлайн!

В четверг, 27 мая, в 19:00 час. в режиме онлайн можно будет посмотреть концерт самых популярных песен Лауриса Рейникса! Кроме того, в честь открытия э-аптеки совершающие в ней покупки получают призы-сюрпризы!

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"Для того чтобы мы могли отметить вместе открытие интернет-аптеки BENU, хотим преподнести каждому особый сюрприз — концерт наиболее популярных песен в исполнении Лауриса Рейникса. Мы надеемся, что это порадует и доставит удовольствие людям в это время, когда каждый из нас соскучился по культурным и музыкальным мероприятиям", — рассказывает директор BENU Aptieka Latvija Анете Рожкална.

"Пандемия существенно изменила нашу повседневную жизнь, однако она не уменьшила нашей любви к песням, танцам, культуре. Поэтому 27 мая приглашаю вас присоединиться ко мне в режиме онлайн — чтобы подпевать как старые, так и новые песни, танцевать и просто наслаждаться вечером в атмосфере музыки", — говорит Лаурис Рейникс.

Концерт можно будет посмотреть в четверг, 27 мая, в 19:00 на сайте э-аптеки BENU www.benu.lv.

Особые подарки-сюрпризы!

Организаторы подумали также о специальных подарках-сюрпризах — косметике популярных брендов и витаминах, которые клиенты получат, делая покупки в э-аптеке с 26 по 31 мая. В это период вместе с заказами вы получите витамин C 1000 мг LIVSANE для укрепления иммунитета. А покупая косметику на сумму свыше 20 евро — получите в подарок косметические средства самых популярных брендов, таких как Bioderma, Eucerin, Filorga, SVR и другие.*

Заказ в э-аптеке BENU может сделать как незарегистрированный, так и зарегистрированный пользователь, однако зарегистрированные пользователи, являющиеся также обладателями карты BENU, получают скидки, особые предложения и копят пункты BENU за покупки.

В настоящее время в э-аптеке BENU доступен широкий выбор товаров — более 3200, который регулярно дополняется. В ассортименте товаров — биологически-активные добавки, безрецептурные медикаменты, косметика ведущих мировых брендов и средства по уходу за телом, медицинские устройства и специальное питание.

Для облегчения процесса покупок в Интернете и предоставления клиентам удаленных консультаций по использованию лекарств и различным вопросам, связанным со здоровьем, каждый рабочий день с 09:00 до 17:00 в э-аптеке в режиме онлайн будет работать консультант, а также работает телефон Центра обслуживания клиентов 25621621. По нему каждый может обратиться как за консультацией фармацевта, так и с вопросами по заказам, сделанным в э-аптеке, и в других случаях.

Сделанные в э-аптеке заказы можно получить в наиболее удобной для вас аптеке BENU, они также доставляются в любое место по Латвии. Заказы могут быть доставлены домой, в пункты DPD Pickup или в Paku Bode на АЗС Circle K, Virši A и Viada. Доставка осуществляется в течение 2–3 рабочих дней после оформления заказа.

*Предложение не относится к медикаментам и искусственным смесям для младенцев.

* Количество подарков ограничено.