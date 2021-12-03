Снег кружится, летает, летает - Мы откроем Bам волшебный секрет

Наступает зима, и рождественское настроение уже витает в воздухе: люди спешат по освещенным рождественским улицам, уже покупают первые рождественские подарки, по радио звучит рождественская музыка, чувствуется первый запах пряников, а прогноз погоды предсказывает снег.

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Праздничный стол для пирогов, картофеля, квашеной капусты и рыбы

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