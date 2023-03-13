Сохрани зрение с помощью регенерации сетчатки!

С возрастом стала замечать, что стала хуже видеть в поле центрального зрения, появилось легкое затуманивание, скачущие линии, стали пропадать цвета, или даже иногда перед глазами маячит серое или черное пятно? Это сигналы возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которая поражает центр сетчатки и вызывает потерю остроты центрального зрения. Если ничего не предпринимать, то на последней стадии ты не сможешь читать или водить машину. Но есть способ сохранить зрение.

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Что такое ВМД?

В нашей сетчатке есть область, которая отвечает за остроту зрения — макула. В ней фоторецепторы, клетки, с помощью которых мы видим, расположены особенно плотно. С годами центр сетчатки поражается и происходит потеря остроты центрального зрения. Это процесс называется возрастной макулярной дегенерацией — ВМД.

По статистике каждый десятый человек в возрасте 50-65 лет сталкивается с ВМД, но в последние годы ее признаки можно наблюдать и у более молодых людей. Основными причинами заболевания являются естественный процесс старения, генетика и образ жизни.

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Процесс дегенерации сетчатки и фоторецепторов является необратимым, и особенно опасен он тем, что на ранних стадиях человек может его даже не замечать. Чтобы вовремя выявить ВМД, делается снимок сетчатки или оптическая когерентная томография (OCT).

Нобелевская премия по физике

В 2012 году был изобретен особый вид лазера — наносекундный лазер ультракоротких импульсов, который воздействует на определенные клетки глаза, не повреждая окружающие клетки. Это первый лазер, эффективность которого на ранней стадии лечения ВМД была официально признана в Европейском союзе. В 2018 году за ультракороткое воздействие лазерным лучом в офтальмологии присудили Нобелевскую премию по физике, а уже с 2019 года новаторский подход в борьбе с ВМД стала предлагать Глазная клиника Др. Лукина.

Как проходит лечение

Терапия омоложения сетчатки — это неинвазивный и безболезненный метод регенерации клеток. Процедура проводится амбулаторно в клинике, длится 10-20 минут, и после нее можно вернуться к повседневной рутине. Во время терапии с помощью особого лазера в сетчатке стимулируется естественная биологическая реакция, в ходе которой начинается процесс регенерации клеток. Омоложение происходит медленно, первые результаты будут заметны примерно через 3-6 месяцев после процедуры, а у кого-то и позднее. Это зависит от индивидуальных особенностей организма.

Комментарий под ним: Два изображения сетчатки в поперечном разрезе, которые сняты с разницей в 4 месяца – до и после терапии реювенации сетчатки у пациента с генетически унаследованной Vitelliform dystrophia. Пациент может не чувствовать улучшения зрения, но изображение наглядно показывает, что на уровне клеток происходят положительные изменения.

Следи за здоровьем своих глаз и в случае необходимости своевременно обращайся к специалистам за помощью!

Больше информации на сайте клиники: www.acuklinika.lv.