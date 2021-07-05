Создайте красоту своими руками

В условиях пандемии спрос на собственное жилье с зеленой зоной увеличился почти вдвое, и большинство людей объединяет одно желание – иметь собственный оазис для отдыха. После приобретения недвижимости серьезным вызовом для многих становится правильная подготовка грунта на участке, реализация планировки участка, его разделение на зону огорода и зону отдыха, формирование зеленых насаждений. Немало есть и тех, кто предпочитает минимализм, эстетичный ландшафт с ровно подстриженным, словно взбитый ковер, газоном и несколькими некапризными кустарниками, декорированными каменной крошкой. Но цель у всех одна – максимально удобный и простой уход за участком без постоянных услуг или консультаций специалистов по озеленению, а также необходимость не перегружать пространство ненужными и загрязняющими природу продуктами с ограниченной функциональностью.

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Продукция литовского производителя нового поколения, торговой марки GARDMEX, изготовлена ​​из переработанного пластика. Мы предлагаем свои инновационные и прочные продукты для разнообразного решения задач. Многие, кося газон триммером или газонокосилкой, задумываются, как защитить от повреждения плодовые деревья. Обернув плодовые деревья защитой ствола от Gardmex, мы предотвратим ущерб, вызванный этой проблемой.

Чтобы трава не прорастала там, где она нежелательна (в зонах, посыпанных мульчей, щебнем или мелкими камешками), на помощь приходят ограждения для травы и пластиковые бортики, которые помогают структурировать и сегментировать зеленую зону. Пластиковыми бортиками можно огородить деревья, удалить по внутреннему радиусу дерн, застелить агропленкой и заполнить желаемым материалом: щебнем, мелкими камешками или мульчей. После этого трава вокруг саженца расти не будет, и к нему не придется приближаться с техникой, чтобы скосить траву. Забитые в бортик зубчатые пластиковые гвозди на протяжении многих лет удерживают бортик в нужном положении. Зубчатые гвозди не позволяют земле после зимы поднять бортик. Бортики также используются для укрепления краев брусчатки — укрепленные таким образом края не разваливаются, и дорожка долгие годы радует желаемой формой.

Добраться до усадьбы весной или дождливой осенью зачастую становится серьезным вызовом, намокшая и грязная обувь — наименьшая проблема, когда приходится искать помощь, чтобы вытащить застрявшую машину. Таких ситуаций помогут избежать дорожные соты от GARDMEX, которые укрепляют грунт и улучшают просачивание дождевой воды в грунтовые воды. Таким образом можно предотвратить формирования колеи на дороге, мокрых тропинок к теплице или овощной грядке на другом конце двора. Все, что вам нужно сделать — это подготовить место для укладки сот, сняв верхний слой земли на высоте нескольких сантиметров (для автомобильной стоянки рекомендуется снять не менее 30 см), утрамбовать покрытие, застелить агротекстильной пленкой, засыпать слой мелкого гравия и уложить газонные соты, которые между собой соединяются защелками).

Тогда можно решать, что вы больше хотите — расширить газон или насыпать дорожку из каменной крошки. При первом варианте необходимо засыпать уложенные соты слоем чернозема, полить водой, чтобы земля хорошо заполнила пространство и не осталось воздушных зазоров, и, наконец — засеять травой, гарантируя таким образом, что ни проходя, ни проезжая на легковом или тяжеловесном автомобиле по этой "зеленой" дорожке, вы никогда не застрянете, какая бы ни была погода и время года. Останется лишь косить траву косилкой и наслаждаться прекрасным результатом и видом вашего двора. Продукция GARDMEX также предлагает еще одну опцию, если вы хотите сформировать стильную и экологичную дорожку из камешков. Тогда вам нужно засыпать дорожку из уложенных сот щебнем или мелкими камешками. Такая дорожка порадует вас своей прочностью так же, как и первый вариант. Правильно подготовленные соты Gardmex по результатам испытаний выдерживают до 160 тонн на квадратный метр этого продукта. Использование сот помогает подружиться с силой и красотой природы и обуздать ее. Изделия из переработанного пластика GARDMEX создают красоту вашими руками и берегут ваш отдых, позволяя дольше наслаждаться покоем и дарящим радость видом.