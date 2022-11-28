Стиральные машины, которые обеспечивают чистоту одежды на беспрецедентно новом уровне

Одежда играет в нашей жизни очень важную роль. Она помогает создать свой индивидуальный стиль, усовершенствовать образ или даже продемонстрировать окружающим свои чувства и настроение. Приятно пахнущая, идеально чистая и выглаженная одежда способна придать уверенности в себе, а также создать человеку определенный имидж. Мы доверяем заботу об одежде стиральной машине, поэтому покупку качественного, надежного и энергоэффективного устройства следует рассматривать как ценную долгосрочную инвестицию. А еще, это возможность позаботиться не только об окружающей среде, но и о собственном комфорте и самочувствии.

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Чистая одежда — безупречное качество

Согласно мировым исследованиям установлено, что в среднем на одного человека приходится около 148 предметов одежды. Довольно внушительная цифра, не так ли? Кроме того, разная одежда, имеет различную фактуру и состав ткани. Если в далеком прошлом наши бабушки и прабабушки (ну, или прадедушки) устраивали специальные "дни стирки", то сегодня этого процесс весьма прост, поскольку современные "умные" технологии быстро и качественно делают эту трудоемкую и утомительную работу за нас.

Однако, в связи со стремительным ростом цен на энергоресурсы, вопрос о способах экономии, к которым относится и частота использования бытовых приборов, стал достаточно актуальным. На самом деле, если вы купите стиральную машину среднего или высокого класса энергоэффективности, то вам не придется беспокоиться о чрезмерном потреблении электроэнергии и воды, потому что устройства такого вида вполне экономичны.

Идеальное удаление пятен при помощи пара

Посмотрим правде в глаза, у каждого из нас есть по меньшей мере один предмет одежды, который мы больше не можем носить из-за какого-нибудь старого пятна, которое невозможно отстирать. Стиральные машины Beko оснащены технологией "Steam Cure", которая обеспечивает идеальную чистоту белья. В начале цикла стирки пар растворяет пятна, что значительно облегчает чистку одежды на дальнейших этапах стирки. А обработка паром на финальном этапе, восстанавливает форму одежды, делая при этом ткань мягкой, гладкой и приятной на ощупь.

Даже самые занятые люди смогут оценить и ежедневно наслаждаться преимуществами данной функции, потому что она дает возможность постирать белье всего за 28 минут (при полном баке) или за 14 минут (2 кг белья).

Снижение расхода стирального порошка

Знаете ли вы, что в стандартных стиральных машинах примерно 20% моющего средства расходуется не полностью? Это означает, что деньги, в буквальном смысле слова, смываются в канализацию. Даже если такая потеря за один раз может показаться незначительной, то в течение года набегает весьма существенная сумма. Заботясь о полном и эффективном использовании моющего средства, стиральные машины Beko оснащены инновационной технологией "Aqua Fusion", которая предотвращает потерю стирального порошка, позволяя своему владельцу сэкономить.

Одежда без бактерий

Даже если одежда только что постирана и тщательно высушена, на ней все равно могут обитать различные нежелательные микроорганизмы, поэтому особенно важно обратить внимание на то, оснащена ли стиральная машина функцией "Hygiene+", которая позволяет быстро и эффективно избавиться от пыльцы, пылевых клещей и различных бактерий, способных вызывать аллергические реакции, ухудшая наше общее самочувствие и качество жизни. Кроме того, программа "Hygiene" в стиральных машинах Beko получила знак одобрения "Allergy UK", который означает, что устройства прошли научные испытания, доказавшие что они эффективно уничтожают различные микроорганизмы и аллергены.

Идеально гладкая одежда даже после нескольких часов в стиральной машине

Иногда, при нашем насыщенном темпе жизни, мы можем забыть о некоторых, казалось бы, не очень важных вещах. Например, вынуть из стиральной машинки постиранное белье. Но, теперь вам больше не нужно будет об этом беспокоиться, потому что благодаря особому режиму, выполняющему дополнительный оборот барабана каждые несколько минут, ваше белье, даже проведя после завершения цикла стирки вплоть до 8 часов в закрытой машине, будет гораздо меньше помятое.

Что еще стоит учитывать при выборе стиральной машины?

Безусловно, инновационные технологии и новейшие функции являются весомым фактором при выборе модели стиральной машины. Но, также нужно учитывать и другие не менее важные нюансы:

● размер помещения. От него будут зависеть размеры и параметры вашей стиральной машины, поэтому предварительно рекомендуется тщательно измерить высоту и ширину предполагаемого места ее установки. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов, когда купленное устройство вдруг не поместится на запланированное место;

● количество белья и частота стирки. Если у вас большая семья с маленькими детьми, оптимальным будет приобретение стиральной машины вместимостью от 8 кг. Однако, если вы стираете белье сравнительно редко, например, раз в неделю-две, то вам подойдет устройство, способное постирать до 7 кг белья;

● привлекательность дизайна. Хотя в первую очередь следует учитывать функциональность стиральной машины, ее внешний вид, без сомнения, тоже важен. Особенно, если вы приобретаете отдельно стоящее устройство, которое невозможно "спрятать" в изящном шкафчике или за дверцей. Обычно производители стиральных машин создают свои устройства в минималистичном стиле, выделяя лишь несколько элементов, поэтому они легко вписываются в общий интерьер любого помещения;

● экономичность. Важно также обратить внимание на класс энергоэффективности, который обозначается буквами от А до G (наиболее энергоэффективный класс обозначается буквой С). Кроме того, при покупке стиральной машины убедитесь, что она оснащена функцией, сообщающей о возможной протечке, помогая таким образом избежать лишнего расхода воды.

Правильное и регулярное техническое обслуживание бытовой техники является своего рода гарантией ее долговечности.Любому из нас хочется, чтобы купленная стиральная машинка прослужила как можно дольше, а белье стиралось безупречно. Однако для достижения этой цели устройство время от времени нуждается в надлежащем уходе и обслуживании. В основном, это достаточно простой процесс:

1. Очистка фильтра. В фильтре обычно накапливается различная грязь, а также туда могут попасть мелкие предметы, например, кольца, серьги, монеты и т. д., поэтому необходимо регулярно его чистить.

2. Очистка отсеков для моющих средств и кондиционера. Остатки стирального порошка и ополаскивателя для белья могут стать питательной средой для бактерий. Кроме того, во избежание появления неприятных запахов барабан машинки рекомендуется держать полуоткрытым, чтобы в нем циркулировал воздух.

3. Чистка стиральной машины. Хотя бы пару раз в год рекомендуется запускать устройство без белья. Для этого следует установить особый режим (рекомендуется 90°С) и использовать предназначенные для чистки машины моющие средства. Таким образом стиральная машина будет очищаться сама и ее производительность улучшится.

Нашу повседневную жизнь довольно сложно представить без стиральной машины, поэтому очень важно использовать качественную бытовую технику, гарантирующую рациональность, экологичность и неизменно высокое качество, которые могут обеспечить современные технологии в сочетании с функциональными решениями.