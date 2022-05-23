Storent и Smart-ID дигитализируют строительную отрасль

Строительство — это одна из самых консервативных отраслей в плане введения и адаптации цифровых решений. Однако это не стало препятствием для компании Storent, чтобы стать пионером и в этой сфере тоже. Результат впечатляет и радует их самих — почти 50% сделок по аренде техники происходят онлайн.

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Компания Storent обеспечивает различные услуги по аренде строительной техники в шести европейских странах. В компании работает 273 человека в 29 пунктах аренды. У Storent более 15 000 активных клиентов, и компания управляет технопарком стоимостью 130 миллионов евро. Новая онлайн-платформа сейчас работает в странах Балтии, Финляндии и Швеции.

"Мы всегда считали себя не арендной компанией, которая ищет ИТ-систему, а той, которая создает свои решения и инструменты, чтобы улучшить качество работы и эффективность как для клиентов, так и для сотрудников. С момента основания Storent 15 лет назад компания всегда фокусировалась на инновациях и дигитализации", — рассказывает Гунтис Гринбергс, руководитель по продажам и развитию предприятия.

В ноябре 2019 года, как будто в предчувствии приближающейся пандемии и всплеска удаленных сделок, Storent решила начать работу над созданием онлайн-платформы по аренде техники. "Уже в марте 2020 года на онлайн-платформе совершились первые сделки. Это было чем-то новым и небывалым. Оглядываясь назад, стоит отметить, что вложенные работа и энергия полностью себя оправдали. В тот момент можно было совершать только простые сделки, но мы не остановились на достигнутом. Мы продолжили развитие арендной платформы, добавляя новые возможности", — вспоминает Г. Гринбергс.

Можно только со Smart-ID

Г. Гринбергс рассказывает — в тот момент, когда в мире появился Smart-ID, появились и возможности посмотреть на вещи шире: "До Smart-ID наш план был бы сложно реализуем", — говорит он. С интеграцией этого инструмента не было никаких проблем, и сейчас Smart-ID работает стабильно.

"Мы действительно гордимся тем, что у нас есть такой клиент как Storent. Это компания, которая на практике доказала, что инновации и цифровая трансформация не только планы и слова. Это действительно работает и обеспечивает результат. Нас подобные перемены вдохновляют на совершенствование своих услуг и создание новых. Уже сейчас мы смотрим в сторону создания цифрового кошелька", — рассказывает Санита Мейере, руководительница по развитию бизнеса компании SK ID Solutions, которая является разработчиком инструмента Smart-ID.

Сейчас процесс аренды техники на платформе Storent происходит следующим образом: клиент регистрируется онлайн, подписывает договор об аренде, получает кредитный рейтинг и условия оплаты, выбирает оборудование, срок аренды и адрес доставки. Система автоматически подсчитывает стоимость аренды и транспортные расходы. После получения заказа от клиента создается документ о поставке оборудования. Арендную сделку (приемо-сдаточный акт) клиент подписывает электронной подписью Smart-ID или Mobile ID в Литве. Заявку на возврат техники клиент тоже может подать в интернете.

Самой сложной частью проекта было заинтересовать большую часть клиентов — сделать так, чтобы они попробовали и начали использовать новую услугу. "В этом большая заслуга нашей команды. Мы лично обращались к каждому клиенту, рассказывали и обучали. С некоторыми клиентами общались по два раза, с кем-то — по десять. Мы даже сами водили клиентов в банк, когда это было нужно, чтобы они в первый раз установили Smart-ID и смогли пользоваться этим инструментом авторизации в дальнейшем. Мы вложили время в образование клиентов, потому что онлайн-среда была для них чем-то новым и неосвоенным", — рассказывает Г.Гринбергс.

Он подчеркивает, что в жизни не происходит так, что платформа просто выходит на рынок и сама по себе начинает активно работать. В результате маркетинговых мероприятий информация о новых возможностях достигает клиента, но необходим стимул для того, чтобы они действительно начали использовать инструмент. "10% клиентов всегда готовы попробовать что-то новое. А затем нужно усиленно работать с большей частью клиентов, а оставшиеся 20-25% клиентов — очень консервативны. Так это работает и в нашей отрасли. По опросам мы все еще видим, что есть такие клиенты, которые попробовали новый инструмент, но он их не увлек и они не готовы к переменам. Поэтому важно, чтобы инструмент был максимально понятен клиенту, чтобы им было легко и удобно пользоваться", — говорит Г.Гринбергс.

Не планируют останавливаться

Storent как лидеру рынка удалось "раскачать" всю отрасль. По наблюдениям Гринбергса, конкуренты потихоньку начали вводить различные цифровые услуги, например, начали активно использовать электронную подпись. Нужно упомянуть, что на рынке появляются платформы для аренды строительной техники, которые объединяют почти все работающие в стране арендные предприятия. Это дает клиенту возможность отправить свой заказ сразу нескольким или всем поставщикам услуги, чтобы потом выбрать наиболее подходящее предложение. Концепция похожа на такие платформы, как SkyScanner или Booking, которые обеспечивают клиенту быстрый доступ ко всем участникам отрасли и возможность оперативно выбрать наилучшее предложение.

"Мы тоже с радостью становимся участниками подобных платформ, потому что нам выгодно, что есть и другие компании, которые способствуют дигитализации арендной отрасли. Это в свою очередь не позволяет Storent останавливаться на достигнутом — мы продолжаем работу, чтобы быть в авангарде цифровой трансформации арендной отрасли. Например, недавно мы разработали новый продукт Storent Coins — это программа лояльности. При осуществлении заказов на онлайн-платформе можно будет зарабатывать цифровые деньги, которые начисляются в зависимости от стоимости онлайн-сделки. Эти деньги можно будет использовать на платформе при новых заказах", — рассказывает Гринбергс. "В целом мы довольны результатом, но всегда хочется большего. Я уверен, что потихоньку число пользователей нашей арендной платформы будет расти, потому что онлайн — это наша повседневность. Там проходят рабочие встречи и разговоры. Многие привыкли заказывать продукты через мобильные приложения. Отрасль аренды строительной техники — не исключение".

Что самому предприятию дало внедрение онлайн-платформы? В качестве главных достижений Storent называет эффективность, потому что руководители проектов и консультанты клиентов освободились от трудоемких процедур, связанных с подписанием документов и телефонными звонками. Поэтому теперь у них есть возможность уделить более пристальное внимание качественному очному общению с клиентами. В Storent считают, что таким образом компания получила уникальное конкурентное преимущество, которое делает компанию более привлекательной для тех клиентов, которые с удовольствием используют цифровую среду, экономя свое время. Компании удалось уменьшить внутреннюю бюрократию, потому что внутренние процессы теперь строятся на основании тех решений, которая делает платформа при получении заказа от клиента. Так экономится время сотрудников и деньги компании, а онлайн-канал стал и новым каналом продаж.