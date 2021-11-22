Страхование здоровья: почему это выгодно — как работникам, так и работодателям

Линардс Лоцанс, руководитель личного страхования Baltijas Apdrošināšanas Nams



Полис страхования здоровья с хорошим покрытием — это подарок, за который работники всегда благодарны своему работодателю. Сотрудники рассматривают страхование здоровья как важное и мотивирующее преимущество как при трудоустройстве, так и при исполнении обязанностей. Для работодателя нет лучшего способа продемонстрировать, что он ценит своих сотрудников, чем обеспечить им страхование здоровья. К тому же такие работодатели знают, что так инвестировать в рабочую силу — выгодно: государство поощряет страхование здоровья налоговыми льготами.

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То, что система здравоохранения, финансируемая государством, часто неспособна обеспечить оперативное и качественное оказание медицинских услуг, было известно и до пандемии Covid-19. Иначе быть и не могло с отраслью, хронически недополучавшей финансирование. В итоге люди, у которых заболевания еще не перешли в острую фазу или не стали впрямую угрожать жизни, ожидают обследования или визиты к врачу месяцами. Очередь на отдельные плановые операции растягивается на несколько лет! Бесплатная медицина — это миф: все жители вынуждены вносить большую долю взноса пациента. Это приводит к тому, что самые нуждающиеся отказываются от визитов к врачу, запускают свое здоровье.

В таких обстоятельствах выигрывают жители, которым работодатель обеспечивает качественное страхование здоровья. Ведь это позволяет гораздо быстрее получить медицинские услуги, в том числе в частных лечебных учреждениях, что без страхования могут позволить себе далеко все. К примеру, диагностическое обследование при помощи магнитного резонанса, оплаченное государством, приходится ждать в среднем три месяца и даже дольше. Пациенты, у которых есть страховой полис, могут получить эту услугу в течение нескольких дней.

В Латвии страхование здоровье целиком в руках работодателей. Доля страховых полисов, которые физические лица приобрели за свои средства, в 2020 году ничтожна мала: всего полпроцента от всех заключенных страховых договоров. С учетом специфики и цены продукта — это закономерно. В таких обстоятельствах работники ждут, когда об их здоровье позаботится работодатель.

Государство стимулирует работодателей вкладываться в страхование здоровья сотрудников, применяя целый ряд налоговых льгот. К сожалению, мы, страховщики, видим, что некоторые руководители предприятий и учреждений до сих пор слабо информированы о том, какие скидки по налогам они могут получить.

Работодатели, осуществляющие страхование здоровья работников, а также страхующие от несчастных случаев, должны знать:

Нормативные акты Латвийской Республики предусматривают, что выплата страховой премии не является источником дохода, облагаемым подоходным налогом с жителей, если сумма страховой премии составляет не более 10% от брутто-зарплаты за страховой год и ее размер не превышает 426,86 евро.

Страховая премия (если она составляет не более 10% от брутто-зарплаты за страховой год и ее размер не превышает 426,86 евро) не является и объектом обязательного социального страхования.

И, наконец, платежи работодателей по страхованию здоровья и страхованию от несчастных случаев работников в понимании Закона "О подоходном налоге с предприятия" — это расходы, связанные с хозяйственной деятельностью. Это означает, что уменьшается и доля уплачиваемого предприятием подоходного налога.

Очевидно, что работодателю, который готов предоставлять своим работникам блага помимо зарплаты, выгоднее застраховать здоровье сотрудников, чем периодически выплачивать им премии. Часто это и более эффективно. Объясню на примере. Чтобы заплатить работнику премию в размере 300 евро, за которую нужно уплатить налоги, необходимо изыскать 518,20 евро, поскольку в виде налогов в государственную казну уйдут 218,20 евро. В случае же если работнику куплен полис страхования здоровья, дополнительных расходов не будет, поскольку сумма не облагается налогами.

Опыт подтверждает и то, что работники обычно намного выше оценивают страхование здоровья, которое в течение всего года создает своего рода "подушку безопасности", чем выплату разовой премии. Сейчас каждый работник, принимая решение о начале или продолжении трудовых отношений, оценивает те блага, которые помимо зарплаты предоставляет работодатель: страхование здоровья — это один из главных бонусов, которые учитывают сотрудники. В свою очередь, государство дает работодателям стимул использовать страхование здоровья как метод привлечения и мотивации сотрудников, одновременно предлагая налоговые льготы.

Добавлю, что благодаря страхованию здоровья значительные средства вкладываются в само здравоохранение, помогая ему функционировать. В 2020 году страховые выплаты составили более 70 миллионов евро. Подавляющая часть средств выплачивается за платные медицинские услуги. Когда-то в государственном управлении витала идея о введении обязательного страхования здоровья жителей, что позволило бы привлечь в отрасль существенные дополнительные средства. Однако менялись министры, в список приоритетов правительства вносились коррективы, и эта идея была забыта или, как минимум, задвинута на дальнюю полку. Это означает, что в ближайшие годы общая ситуация в здравоохранении вряд ли изменится. Здоровье работающих будет по-прежнему зависеть от заинтересованности, отзывчивости и финансовых возможностей работодателей.

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