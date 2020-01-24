Стройная фигура в 2020 году: Kак похудеть за короткое время на 37 кг

Один из самых потрясающих результатов — Вадим Кузнецов избавился от 37 (!!!) килограммов лишнего веса и готов вдохновить других на восхитительные перемены. Узнайте в интервью, каков был его путь к мечте!

Какой у вас был предыдущий опыт похудения?

Я всегда был достаточно упитанным. Раньше худеть не пробoвал, так как думал, что это просто невозможно. Всю жизнь я был ужасным сладкоежкой, поглотитель всяких булочек и пирожных (смеется). Питался неправильно, только два раза в день, к тому же гигантские порции еды съедал именно поздно вечером, перед самым сном. Логично, что мой вес только увеличивался.

Почему вы решили похудеть именно сейчас?

Мало того, что мой вес уже достиг отметки в 130 кг и я выглядел ужасно, еще и существенно ухудшилось мое здоровье. После очередной болезни и порции антибиотиков мой семейный врач указала на то, что основная причина проблем — именно лишний вес, и, если я буду продолжать в том же духе, все может закончиться очень печально. Это и было последней каплей. Я решил начать действовать и найти легкую, здоровую диету, которая не заставит голодать.

Как тебе удавалось соблюдать Стокгольмскую диету?

Не медлил и начал диету как только ее нашел. Приступил к диете вообще не напрягаясь, так как в моем плане питания все было детально и пошагово написано, и ничего сверхъестественного тут не было. Конечно, первые дни были самыми тяжелыми, так как питался совсем по-другому, не так как раньше, но голодным не был ни разу. В течении пары дней организм подстроился и сразу же удивил меня и первым результатом — я потерял 6 килограммов.

Сколько килограммов ты потерял в общей сложности?

С начала диеты и до сегодняшнего дня в общей сложности я потерял 37 килограммов.

Нажмите сюда и составьте план питания, подходящий именно для вас!

Расскажи подробней, как изменилась твоя жизнь после соблюдения диеты?

Начнем с того, что после соблюдения диеты я больше не болел! Эффект диеты просто великолепный — я забыл о боли в спине, от которой мучился уже 12 лет. Специально я прошел полное медицинское обследование и вам надо было видеть лицо моего семейного врача, когда она увидела идеальные результаты анализов ( смеется). Она сказала, что мое здоровье теперь как у юноши. Одежда стала на четыре размера меньше, и я наконец-то похож на нормального мужчину.

Посоветовал бы ты Стокгольмскую диету и другим людям?

Да, определенно! Всем, у кого проблемы с лишним весом, я советую только Стокгольмскую диету! Попробуйте, Вы будете в восторге!

Зарегистрируйтесь на программу диеты сегодня и получите свой индивидуальный план похудения! Важно: начните, когда захотите, ваш план похудения будет доступен в ваш профиле Стокгольмской диеты.

Нажмите сюда и составьте план питания, подходящий именно для вас!











