Суперлегкий метод для тех, кто хочет сразу разговаривать по-английски

Водитель такси Олег нашел уникальный метод быстрого изучения английского языка! Прочитайте интервью и узнайте, как вы уже сегодня можете изучить английский язык, используя этот простой способ изучения языка.

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– Вы раньше изучали английский язык?

Раньше я пробовал изучать английский язык самостоятельно, но по-настоящему научиться таким образом невозможно. Да к тому же в моем возрасте… Ходить на какие-нибудь курсы тоже времени не было, и это стоит целое состояние!

– Что побудило вас приступить к изучению английского языка именно сейчас?

На новом месте работы английский язык стал ежедневной необходимостью. Мне было очень неудобно от того, что иностранцы пытались со мной заговорить, а я не мог ничего связанного им ответить. Вроде бы понимал, о чем меня спрашивают, но не мог сложить слова даже в элементарные предложения. Да и словарный запас был мизерный. В интернете прочитал о Швейцарском методе. Меня сразу вдохновило предложение учиться в удобное для себя время — с телефона или на компьютере, и не надо адаптироваться к другим условиям или людям.

– Как проходило обучение?

- Подал заявку на участие в программе и сразу же получил ее по электронной почте. Само обучение не доставляло мне трудностей. Очень важно, что я мог обучаться в удобное для себя время, хотя бы 15 минут в день, и именно так, как мне самому хочется — в своем темпе. Очень скоро я понял, как составлять самые простые предложения, и уже на первой неделе обучения мог разговаривать на нормальном уровне. Швейцарский метод разработан таким образом, что изучение английского языка проходит легко и увлекательно.

– Как вы оцениваете свой уровень английского сейчас?

С каждым занятием мой английский становился все лучше. Теперь могу легко общаться по-английски, чувствую, что акцент исчезает. Теперь могу с иностранцами разговаривать на различные, не только связанные с работой темы.

– Что бы вы посоветовали людям, которые еще не говорят по-английски?

Швейцарский метод — это самый быстрый и простой способ заговорить по-английски! Зарегистрируйтесь на программу, и вы сможете изучать английский язык в любое удобное для вас время и в удобном месте!

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