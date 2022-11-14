Swetch: вызовы проектирования зданий в Швеции и Норвегии

Swetch — это основанное в Латвии в 2015 году бюро проектирования сборных железобетонных и металлических конструкций, которое уже семь лет предоставляет свои услуги в Швеции и Норвегии. На сегодня предприятие объединяет большую группу профессиональных инженеров-строителей и считается одним из самых активно развивающихся бюро проектирования крупных сборных конструкций зданий.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Вызовы на рынках строительства и недвижимости Швеции и Норвегии

Как и во всем мире, в Швеции и Норвегии сегодня на рынках строительства и недвижимости наблюдается спад. В действительности кризис в этом регионе наступил еще до пандемии Covid-19, а война в Украине ситуацию на рынках только усугубила. В большой степени именно строительные материалы, особенно затраты на металлы, привели к заморозке многих инвестиций, а застройщикам приходилось откладывать проекты до лучших времен. Вторая причина — это повышение шведскими и норвежскими банками процентных ставок на жилищные кредиты, что в 3-м квартале 2022 года наполовину сократило количество желающих приобрести новое жилье, и для прогнозов быстрого восстановления роста рынка недвижимости нет оснований. Как в Швеции, так и в Норвегии существует явный дефицит нового жилья, поэтому в существующих экономических обстоятельствах процветает строительство нового арендуемого фонда.

Несмотря на эту ситуацию ряд клиентов Swetch не откладывали свои планы и изъявили желание полностью завершить проектирование зданий, чтобы при более благоприятных рыночных обстоятельствах "нажать на кнопку" и сразу же начать производство и строительство зданий. Поэтому в целом Swetch смотрит на ситуацию на рынках строительства и недвижимости Швеции и Норвегии с надеждой. Потребность в жилье и инвестициях в этом регионе достаточно высока, поэтому идей и предложений для новых проектов хватает.

Владелец предприятия инженер-строитель Андрис Эйзенбергс [Andris Eizenbergs] рассказывает: "Портфель заказов Swetch в конце 2022 года вырос, поскольку в кризисных обстоятельствах шведские и норвежские строители выбирают консультантов, проектирующих не только более безопасные, но и более экономически выгодные конструкции".

Swetch предоставляет возможности международного карьерного роста в области проектирования

Предприятие не намерено отказываться от своих планов развития и продолжает целенаправленный рост, а это означает, что требуются лучшие чертежники, инженеры-строители и руководители проектов. Потенциальным сотрудникам важно знать, что Swetch — это правильный выбор для карьерного роста в области проектирования в международной среде.

Ядро команды образуют инженеры-строители с обширным международным опытом в области проектирования и глубокими знаниями, полученными в технических университетах Латвии, Дании и Польши.

Руководитель Swetch А. Эйзенбергс [A. Eizenbergs] убежден: "В основе коммерческого проектирования — человек: его желание узнать и ввести инновационные и безопасные подходы к проектированию зданий, позволяющие экономить ресурсы и время на всех этапах строительства". Swetch понимает, насколько важно обеспечить развитие профессиональных компетенций инженеров-строителей и в сфере освоения отраслевого программного обеспечения, и в сфере строительной механики, поэтому предприятие предоставляет сотрудникам возможности обучения. "Развитие экспорта услуг по проектированию с высокой добавленной стоимостью невозможен без постоянных инвестиций в команду", - подчеркивает руководитель предприятия.

Swetch выполнил более 150 качественных проектов металлических и сборных железобетонных конструкций для зданий разного размера и типа в Скандинавии. За эти годы предприятию удалось сформировать успешную и стабильную цепочку сотрудничества, которая объединяет производителей сборных конструкций зданий, строителей, архитекторов и застройщиков во всей Европе.

Важно добавить, что существенную роль при выборе карьеры в области проектирования играет также университет. Именно поэтому инженеры-строители Swetch в качестве приглашенных преподавателей читают лекции студентам Строительного факультета Рижского Технического университета, на которых рассказывают о профессии проектировщика, знакомят с преимуществами и вызовами работы проектировщика в каждодневной жизни.

Новый дом Swetch в современном центре Риги

Проекты на международной арене определяют высокие требования к соответствующей рабочей среде. В связи с увеличением количества сотрудников в прошлом году было принято решение перевести Swetch в бизнес-центр класса A Verde в Скансте, вложив в этот проект долгосрочные инвестиции на сумму полмиллиона евро и увеличив площадь офисных помещений в три раза.

В августе этого года компания Swetch стала первым арендатором офисных помещений в Verde, открыв для себя возможности деятельности в современной рабочей среде в энергоэффективном офисе в современном центре Риги. Дизайн офиса Swetch разработало архитектурное бюро Lauder Architects, получившее внушительное число наград не только от Союза дизайнеров Латвии, но и на международных фестивалях дизайна.

"Предоставляя услуги по проектированию зданий в каждодневной работе мы обращаем большое внимание на оптимизацию строительных материалов, таким образом, сокращая затраты наших клиентов на строительство и снижая общее влияние здания на среду. При выборе офисных помещений в Verde решающим фактором для Swetch было умеренное использование энергоресурсов, а также предоставляемые бизнес-центром возможности для каждодневного хорошего самочувствия сотрудников. Современный офис класса A в отстроенном рижском районе Скансте обеспечивает нашей команде баланс работы и свободного времени, способствуя развитию бизнеса", - уверен А. Эйзенбергс [A. Eizenbergs].

О Swetch

Swetch уже семь лет предоставляет свои услуги в области проектирования сборных железобетонных и металлических конструкций.

Swetch обеспечивает расчет нагрузок сборных железобетонных и металлических конструкций больших зданий: школ, офисов, жилых кварталов, парковок, гостиниц, спортивных центров, больниц и т.д. и разработку чертежей.

В составе команды Swetch - высококвалифицированные инженеры-строителеи с международным опытом. У предприятия два бюро — в Риге и Польше.

В Скандинавии портфель реализованных Swetch проектов включает пятый терминал аэропорта "Арланда", студенческий городок Университета в Эскильстуне, административное здание LIDL, конструктивные решения ряда заводов, гостиниц, офисов и логистических центров, а также жилых зданий, детских садов, школ, медицинских, спортивных и социальных центров.

Дополнительную информацию о Swetch и возможностях работы на предприятии можно получить на веб-сайте: www.swetch.se/lv

Следите за новинками предприятия Swetch в Facebook и Linkedin