Темнота – больше не помеха! Делайте профессиональные фотоснимки новым Huawei P60 Pro

Совсем недавно к ассортименту товаров в серии Huawei P добавилась новинка – смартфон Huawei P60 Pro. Известный своими уникальными функциями камеры, P60 Pro подойдет для торопливых пользователей, ценящих не только элегантный вид изделия, но и его приспособленность к непредвиденным жизненным ситуациям. В этом новом смартфоне каждый найдет что-то ценное и полезное для себя, включая и таких требовательных знатоков современных технологий, для которых важны функциональность и высокая производительность.

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Камера с большой буквы К

Самая заметная и обсуждаемая функция Huawei P60 Pro – высокопроизводительная фотокамера, которая подойдет как любителям фотографии, которые только ступают на эту стезю, снимая свои первые закаты, так и серьезным представителям профессии, которые стремятся делать качественные и продуманные снимки.

Huawei P60 Pro оснащен самой большой в отрасли физической диафрагмой F1.4 и несколькими группами линз, а также 48-мегапиксельной, особо светочувствительной (Ultra Lighting) телефотокамерой, которая существенно улучшает светопроницаемость объектива. Это значит, что теперь данной камерой можно поймать и в точности запечатлеть мгновение именно так, как оно выглядит в жизни. При этом камера телефона способна обеспечить качество изображения и в условиях ограниченной освещенности, например, в сумерках и рассветные часы или ночью, позволяя увековечить звездное небо или туманные рассветы наилучшим образом. Сейчас уже не нужно беспокоиться о том, что ночное небо останется только в памяти или мутным снимком в недрах телефона, потому что эту красоту можно будет уловить и даже с гордостью опубликовать в своем профиле Instagram.

Готовность к любой жизненной ситуации

Не секрет, что в цифровую эпоху время и скорость имеют решающее значение – нам нужно уметь молниеносно принимать решения и подключаться к важным звонкам или рабочим совещаниям, независимо от местонахождения. Поскольку телефон стал нашим незаменимым повседневным спутником, без которого мы не выходим из дома, долгое время работы от аккумулятора и возможность быстрой подзарядки стали практически обязательными требованиями, а не прихотью. Huawei P60 Pro позаботился о том, чтобы мы ничего не пропустили – телефон оснащен аккумулятором емкостью 4815 мА·ч, а благодаря режиму Turbo его можно зарядить до 50 % всего за 10 минут, существенно сэкономив ценное время.

Дизайн, который не разочарует

Чтобы пользовательский опыт был на высоте, важны не только продуманные функции, но и эстетичный дизайн, который подойдет для самых разнообразных жизненных ситуаций. Huawei P60 Pro обеспечивает и то, и другое – в корпусе используется натуральная жемчужная минеральная пудра, создающая привлекательный эффект освещения, одновременно сохраняя уникальную естественную текстуру. Благодаря модулю камеры, установленному в верхнем прозрачном слое корпуса, достигается эффект тонкой конструкции, что значит более удобное использование в повседневной спешке. В свою очередь, каждый угол экрана Huawei P60 Pro стал более закругленным и мягким, расширяя поле зрения, а также обеспечивая более удобный захват и точность прикосновений, что особенно важно при потреблении контента как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Нельзя не отметить, что телефон подойдет и любителям острых ощущений, и искателям приключений – его экран особенно устойчив к ударам благодаря стеклу Kunlun Glass, повышающему устойчивость к падениям вплоть до 10 раз, а также защищающему от пыли и воды. Это значит, что телефон подойдет и молодым родителям, чьи дети пытаются изучать и "пробовать на вкус" все новое, а также хозяевам домашних животных, которым иногда приходится сталкиваться с самыми непредвиденными обстоятельствами.

Новый Huawei P60 Pro станет надежным ежедневным спутником, который не только сыграет роль фотографа, помогая запечатлеть прекраснейшие мгновения латвийского лета, но и не подведет в современной динамичной обыденной жизни, требующей принимать решения здесь и сейчас.