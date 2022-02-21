Тепловой насос или газовый котёл – обзор систем отопления

Сегодня мы уделим особое внимание двум различным видам отопления современного здания: тепловому насосу и газовому отоплению. Каковы же сильные и слабые стороны обеих систем? И что выгоднее: тепловой насос или газовое отопление? Или разумнее совместить тепловой насос с газовым отоплением (гибридный тепловой насос)? Bosch ознакомит вас с этими системами отопления.

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Как работает газовое отопление и тепловой насос?

И газовый обогреватель, и тепловой насос используют как для отопления, так и для приготовления горячей воды. Однако работают они совсем по-разному. Тепловые насосы обогревают, извлекая возобновляемую энергию из окружающей среды; при газовом отоплении это осуществляется путем сжигания ископаемого топлива.

Газовое отопление

Центральным элементом системы газового отопления является горелка, в которой сжигается природный газ. Если необходимо тепло, зажигается горелка и приблизительно через секунду открывается клапан, подающий газ на горение. Это отсроченное открытие клапана является важной функцией безопасности и предотвращает попадание в камеру сгорания слишком большого количества газа, что может привести к взрыву. Произведенная тепловая энергия передается к резервуару с водой, и с помощью теплообменника, установленного в газовом котле, транспортируется в систему распределения тепла с помощью циркуляционного насоса.

Тепловой насос

Тепловой насос переносит тепловую энергию за счет потока хладагента. Хладагент поглощает тепловую энергию из окружающей среды (источником тепла может быть наружный воздух, геотермальная энергия или грунтовые воды) и испаряется. Затем газообразный хладагент попадает в компрессор, который сжимает его с помощью электричества, повышая тем самым давление и температуру. Затем во вторичном теплообменнике хладагент конденсируется и передает тепло системе отопления. На последнем этапе расширительный клапан уменьшает давление хладагента, и цикл начинается снова.

Тепловой насос или газовое отопление — что лучше?

Решая, что выбрать- газовое отопление или тепловой насос, нужно знать преимущества и недостатки обеих систем. По сравнению с тепловыми насосами конденсационный газовый котел на первый взгляд кажется более выгодным вариантом. Технология существует уже несколько десятилетий, а инвестиционные затраты невелики. Кроме того, системы газового отопления не требуют много места, работают с низким уровнем шума и чрезвычайно эффективно преобразуют газ в тепло. Однако не следует забывать, что для газового котла также требуются подключение газа и дымоходная система.

Хотя тепловые насосы стоят дороже, благодаря низким эксплуатационным расходам разница окупается уже через несколько лет. Кроме того, у газового отопления гораздо больше работ по обслуживанию. А цена электроэнергии, необходимой для работы теплового насоса, подвержена меньшим колебаниям, чем цена газа. Ведь газ и дальше будет дорожать, в основном из-за платы за выбросы углекислого газа CO 2 .

Тепловые насосы подходят, если в существующем здании реконструируются как система отопления, так и теплоизоляция.

В случае реконструкции также возможно сочетание теплового насоса и газовой системы отопления.

В новых зданиях с самого начала закладываются высокие стандарты теплоизоляции, а систему отопления адаптируют к работе и низкими температурами. Поэтому в новостройках тепловой насос часто оказывается более выгодным, чем газовое отопление.

Информация о дружественности к окружающей среде

Еще одним важным аспектом при сравнении тепловых насосов с газом является их экологичность. Безусловно, по сравнению с углём или жидким топливом газовое отопление работает с низким уровнем выбросов, но всё равно при сжигании ископаемого топлива образуется CO 2 . А тепловой насос просто извлекает возобновляемое тепло из окружающей среды, поэтому величина углеродного следа зависит только от способа получения электроэнергии, необходимой для «перекачивания» тепла. Если тепловой насос питается «зелёной» электроэнергией из возобновляемых источников энергии или от собственных фотоэлектрических панелей, то он полностью CO 2 нейтрален.

Сравнение затрат: тепловой насос или газовое отопление

Использование теплового насоса или газа главным образом отличается связанными с этим затратами. Вы можете установить современную систему газового отопления за 7 000-9 000 евро, в то время как воздушный тепловой насос с монтажом стоит около 11 000 евро. А расходы на геотермальный тепловой насос часто достигают 15 000 евро (в зависимости от системы), например, когда в качестве источника тепла используются относительно дорогостоящие вертикальные скважины. Однако такие инвестиции быстро окупаются, ведь нужно учитывать эксплуатационные расходы обеих систем.

Сегодня средняя цена киловатт-часа тепла при газовом отоплении составляет около 9 центов. Электричество для теплового насоса обходится примерно в 25 центов за киловатт-час. Это значение необходимо разделить на сезонный коэффициент преобразования теплового насоса (SCOP), который характеризует годовую эффективность работы устройства. Если результат меньше цены киловатт-часа газового отопления, вы сэкономите на отоплении с тепловым насосом. И обычно это так, поскольку при правильной эксплуатации даже воздушные тепловые насосы среднего ценового диапазона обеспечивают SCOP от 3,5 и выше. Следует также помнить о меньших затратах на техническое обслуживание и о возможностях со-финансирования тепловых насосов в будущем.

Как совместить тепловой насос с газовым отоплением

Системы отопления можно проектировать для моновалентного и бивалентного режима работы.

Моновалентная система отопления использует только один источник энергии для обогрева дома, например газ или электричество (тепловой насос).

отопления использует только один источник энергии для обогрева дома, например газ или электричество (тепловой насос). Бивалентная система отопления вырабатывает тепло из двух разных источников энергии. Например, воздушный тепловой насос в паре с газовым котлом.

Когда тепловой насос комбинируется с другим теплогенератором, это называется гибридной системой отопления. Такая система оптимально использует оба источника энергии. Это достигается благодаря противоположным профилям эффективности:

Если требуется низкая температура подачи, например, когда на улице еще достаточно тепло, работает только тепловой насос, что снижает затраты на отопление и улучшает общий экологический баланс. Однако, когда потребность в отоплении увеличивается, например, в холодное зимнее время, в работу включается конденсационный газовый котел, обеспечивающий высокую мощность и эффективность при любой температуре подачи.

С помощью интеллектуального управления всегда выбирается наиболее выгодный теплогенератор. При высокой потребности в тепле с финансовой точки зрения гибридное отопление зачастую является лучшим выбором, чем мощный тепловой насос, работающий в моновалентном режиме.

Тепловой насос или газ — рекомендации по продукции Bosch