Тестируем: Cтокгольмская диета — маркетинговый трюк или на шаг впереди науки?!

Cтокгольмская диета зарегистрирована как полноценное медицинское учреждение и имеет статус "Патент заявлен". Программа StockholmDiet.com обещает полностью индивидуальный подход, новые рецепты и даже более быстрые результаты с учетом типа телосложения каждого человека. Но как это на самом деле — действительно ли будущее диетологов находится под угрозой и созданы ли инновации в мире похудения, — рассказывают 2 читателя rus.delfi.lv. Читайте дальше и узнайте, как это на самом деле.

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Илга Гудрика из Резекне не верит рекламе, поэтому "попробовала на собственной шкуре":

Все вокруг говорят о Стокгольмской диете! Я слышала о ней много хорошего, но внутри все же не верила, что такое происходит на самом деле! А потом я собственными глазами увидела человека, который благодаря Стокгольмской диете стал вдвое стройнее и вдвое моложе (смеется). Решила попробовать "на собственной шкуре", ведь терять было нечего.

Я прошла бесплатный тест и поняла, что со мной будут работать настоящие профессионалы. Меня спрашивали о моих привычках в питании, самочувствии, состоянии здоровья и уровне активности, о моих целях и предпочтениях, о том, какие продукты я люблю или не люблю. Затем, через некоторое время, я получила по электронной почте план питания, подготовленный специально для меня. Мне нужно было просто его соблюдать.

Поначалу я очень скрупулезно следовала всем указаниям и уже за первую неделю сбросила 5 кг. И тогда я поняла, что этот метод действительно работает. Даже напрягаться не надо! Впоследствии я отступала от плана, но вес все равно продолжал снижаться. По выходным я ела, сколько могла (смеется). Так я научилась правильно питаться и сбросила целых 30 (!!!) килограммов. Теперь я просто летаю, а не хожу! У меня больше не болят лодыжки и горло, я меньше потею и лучше сплю. Я вновь обрела радость жизни и любовь к себе. Не хочу больше жить с лишним весом! Я рада, что в тот день попробовала Стокгольмскую диету.

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Иного мнения придерживается Виктор Хрусталов из Лиепаи:

Я раньше слышал о Стокгольмской диете и видел ее рекламу в интернете, но не задумывался о том, что она может решить мои проблемы. Поэтому я не обращал на нее особого внимания. Потом неожиданно моя теща стала придерживаться Стокгольмской диеты. Ее результаты и отзывы не могли остаться незамеченными. При каждой встрече я отмечал, насколько она изменилась. Она была довольна своим самочувствием и состоянием здоровья. Я не из тех, кто верит в рекламу и сразу бежит в магазин. Но у меня перед глазами был реальный результат.

Я прошел тест на сайте и получил результаты. От меня не требовалось ничего, кроме как следовать четко изложенным инструкциям. Я без труда приобретал необходимые продукты в любом магазине. Оказалось, что правильно питаться — это даже выгодно.

Каждое утро я с большим интересом становился на весы. И результаты были действительно невероятными: в первую неделю я каждый день терял около килограмма. В это трудно было поверить, ведь я не питался целыми днями только морковью и салатами. Я бы даже посоветовал не называть Стокгольмскую диету "диетой", потому что это слово может многих отпугнуть. Это просто вкусный рецепт, правильно составленный опытными профессионалами и поэтому приносящий результаты. Я видел, как мои знакомые, желавшие сбросить лишние килограммы, безрезультатно потели в тренажерном зале. Все удивляются, когда я говорю, что своим преображением я обязан не спортзалу.

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Мнение Виктора: Выбирайте проверенных советников для достижения своих целей. Поначалу это может показаться сложным — изменить свой образ жизни, но когда вы начинаете следовать советам стокгольмских диетологов, оказывается, что изменение очень небольшое, но очень значительное

Мнение Илги: Тоскливое мнение: Смотрите, у меня получилось, и я счастлив! Вы тоже можете! Просто попробуйте сейчас, и быстрые результаты будут говорить сами за себя.

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