ТОП-5 лучших мест в Паланге для зимних кадров в Instagram

По мере приближения самых красивых праздников года литовский курортный город Паланга приглашает вас насладиться волшебством праздника и провести отпуск у гостеприимных соседей. Здесь вы сможете отправиться на зимнюю прогулку по самым красивым местам курортного города и запечатлевать праздничные выходные на великолепных инстаграмных снимках.

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Рождественские елки

2 декабря, в 18:00 в Паланге, рядом с Курхаузом, на пересечении улиц Басанавичяуса и Витаутаса, зажгли рождественскую елочку. Впечатляющим световым и музыкальным шоу было провозглашено время ожидания праздника – время, когда в течение нескольких недель жители и гости города будут наслаждаться красотой праздничных украшений и различными мероприятиями.

3 декабря, в 18:00 елку зажгли на пешеходной площади Швянтойи. В этом году символом праздника является фонарь, излучающий свет, добро и покой. Жителей и гостей курорта ждала музыкальная программа для всей семьи, а кульминацией зажигания елки стал великолепный салют. В празднике приняли участие ученики начальной школы Швянтойи, а актриса и певица Клайпедского молодежного театра Эвелина Шимелиониене порадовала посетителей чудесным пением.

Улица графа Тышкевича

Улица графа Тышкевича, которая в настоящее время носит имя Йоно Басанавичяуса, является главной пешеходной улицей Паланги. В ее начале находится иконический сквер Юрате и Каститиса с фонтаном. Юрате была богиней моря и влюбилась в обычного рыбака, за что Перун наказал ее, не давая встретиться с любимым человеком и превратив слезы Юрате в янтарь. Улица и сквер расположены в исторической части города, где все еще можно увидеть множество старинных зданий и примеров традиционной архитектуры, большинство из которых являются свидетельствами почти 200-летней истории курорта. Самые древние курортные виллы, расположенные на этой улице, – это строительные комплексы Gražina и Aldona, которые являются культурно-историческими памятниками страны. С другой стороны, сама улица Басанавичяуса – это отличное место, чтобы насладиться неспешностью курортного города. Здесь есть множество кафе и ресторанов, различные развлекательные заведения, а также место для городских праздников и различных праздничных мероприятий.

Иконический Палангский мол

Посещение Паланги немыслимо без визита на культовый пешеходный мол или морской мост с потрясающим видом на заходящее солнце. Пристань L-образной формы простирается в длину на 470 метров и привлекает не только туристов, но и местных рыбаков. В конце 19 века мол построили как причал для кораблей, но его регулярно разрушали шторма и волны, поэтому в итоге мол перестали использовать в судоходстве, а в 1998 году он был полностью восстановлен – теперь мол стоит на бетонных сваях и это самое популярное место для прогулок в Паланге. Добраться до него довольно просто – к молу ведет главная пешеходная улица города, улица Йоно Басанавичяуса, а виды и кадры с мола – просто незабываемы! Если прогулки по молу вам будет недостаточно, то прямо рядом, в окружении величественных сосен простирается красивый пляж Паланги с мелким песком.

Заброшенный мол Швянтойи

Популярной достопримечательностью Швянтойи является извилистый пешеходный мост через реку Швянтойи, также известный как Обезьяний мост. Он соединяет улицу Капу с пляжем, где, в свою очередь, находится заброшенный деревянный мол Швянтойи. Когда-то Швянтойи был портовым городом, и разговоры о восстановлении этого статуса не прекращаются по сей день. План 1939 года, разработанный после того, как нацистская Германия отвоевала Клайпеду у Литвы, предусматривал создание города на территории Швянтойи. Поскольку Клайпеда снова стала частью Литвы, после 1990 года визионеры стали представлять себе здесь рыбацкую гавань и марину для яхт в устье реки Швянтойи. Правда, это видение не воплотилось в реальность, мол становится все более заброшенным, что, впрочем, делает его особенно привлекательным объектом для посещения, а также для охоты на интересные фотокадры.

Роскошный парк Бирутес

Парк Бируте, называемый жемчужиной Паланги, был создан в конце 19 века – его спроектировал по приказу графа Тышкевича известный французский архитектор Эдуар Франсуа Андре. Парк Бирутес – один из самых богатых, аккуратных и ухоженных парков Северной Европы. Фактически этот парк площадью 101,3 га представляет собой ботанический сад с тщательно спроектированной сетью тропинок, клумбами, двумя прудами и различными архитектурными элементами и скульптурами – фотографии здесь выходят просто замечательные.

Посередине парка находится Музей янтаря, в котором хранится самая большая коллекция янтаря в мире – около 30 тысяч экспонатов. А отреставрированные исторические интерьеры замка – это отличное место для создания торжественных фотографий.