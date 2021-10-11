ТРИ ОСЕННИХ ТРЕНДА ДЛЯ ВАШЕЙ СПАЛЬНИ

Попрощаться с летом было нелегко, но смена времен года хороша тем, что вместе с ней меняются и тренды. С наступлением холодов мы обратим внимание на вашу спальню и рассмотрим три тренда этого сезона, которым можно следовать на пути в современный и уютный мир сна.

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ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Экологичные и созданные с заботой о природе материалы уже давно используются при производстве товаров из ассортимента JYSK. Знакомьтесь с комплектами постельного белья SCANDINAVIAN SENSE — они изготовлены из переработанных материалов, которые обрели новую жизнь на благо людям и окружающей среде. Кроме того, в дизайне коллекции используются яркие оттенки, которые идеально подойдут тем, кто хочет добавить немного радости и креативности в интерьер спальни. К тому же результаты многочисленных исследований доказали, что лучше всего спать на постельном белье и мебели из качественных и натуральных материалов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ





Функциональность — главное, качество любой комнаты, в том числе и спальни. Добиться этого поможет многофункциональная мебель, среди которой определенно выделяется жемчужина JYSK — континентальная кровать. В JYSK есть как одноместные, так и двуспальные континентальные кровати, а расположенные внизу ящики для хранения отличаются большой вместимостью. Также вы можете выбрать более экономичный вариант поменьше — каркас кровати с выдвижными ящиками для хранения. Главное — не только выбрать удобную кровать, но и подобрать к ней комфортное и приятное для тела постельное белье. Комплекты, выдержанные в одном стиле и изготовленные из качественной хлопчатобумажной фланели, отлично впитывают влагу, гипоаллергенны и обладают высокой прочностью. Фланель – мягкий и нежный материал, особенно подходящий для холодного времени года. Посмотрите на нашу коллекцию фланелевого постельного белья — в ней вы найдете дизайны, удовлетворяющие разные вкусы.

ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙТЕ МЕСТО ДЛЯ ЭЛЕГАНТНОСТИ

Если в жизни и существует что-то неизменное, то это элегантность. Такой позиции придерживается и JYSK, дополняя ассортимент товаров особо элегантными дизайнами, например, наиболее востребованными нашими продуктами — кроватями KONGSBERG. Элегантный серый цвет и присоединенное к раме изголовье позволяют создать невероятно удобное и приятное спальное место. И вишенкой на этом торте элегантности станет сатиновое постельное белье сдержанного дизайна из коллекции KRONBORG GOLD. Не забудьте подумать и о дизайне прикроватной тумбочки, который будет соответствовать выбранной кровати и ее аксессуарам: чистые линии и изысканный оттенок лучше всего проявляются в мебели из коллекции TRAPPEDAL.

Если ищете еще больше идей для обустройства вашей спальни в новом сезоне, то расширьте свой кругозор, заглянув в блог и путеводители JYSK. Здесь подходящую обстановку для спальни подберут даже самые требовательные ценители спокойного и гармоничного оазиса сна.