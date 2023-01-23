Три шага к идеальному зрению

Меня зовут Марина, я визажист из Эстонии. Три месяца назад я сделала лазерную коррекцию зрения Smile (SMILE Pro), для того, чтобы лучше видеть мир вокруг. Моя мечта сбылась — я хожу без очков и вижу этот мир четче. Намного четче!

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Очки и линзы — сплошные неудобства

Многие годы основной трудностью для меня было не видеть. Мой изначальный показатель остроты зрения был ‒3, поэтому под рукой всегда должны были быть очки — только это облегчало жизнь. А летом невозможно было просто так надеть солнечные очки, так как я должна была использовать линзы, которые при моей тонкой роговице было очень неудобно носить — сразу появлялась сухость в глазах. В итоге я всегда щурилась.

Успеть в последний вагон

Когда в очередной раз пришло время менять мои старые очки, я подумала: может пора покупать новые? А потом подумала: почему бы не сделать операцию? Я стала изучать информацию и прочитала, что для проведения операции подходит возраст от 20 до 40 лет. Я подумала, что у меня еще есть запас в пять лет, но если я ее не сделаю сейчас, то мой поезд уйдет.

В поисках смелости

На самом деле, перед тем, как решиться на операцию, я провела опрос в своем Instagram.

Зачем? Для того, чтобы подписчики поделились своим опытом. Очень многое ответили, что они делали лазерную коррекцию зрения.

Самая частая фраза, которая звучала в комментариях под постом: Это мое лучшее решение в жизни!

Таких ответов, действительно, было очень много!

Шаг первый: подготовка

Когда я решилась, мне, в общем-то, ничего делать не надо было. Я отправила письмо в Клинику др. Соломатина. Мне ответили сразу и со всеми подробностями, а также выслали достаточно обширный перечень операций с описаниями и ценами. Со мной согласовали дату операции, забронировали гостиницу на эти дни и предложили билеты на автобус. Мы же решили ехать в Ригу на машине, поэтому для нас забронировали парковку.

За меня все сделали. Мне просто надо было приехать в гостиницу, в назначенное время прийти в клинику и лечь на операцию.

После чего от клиники до гостиницы пройти 500 метров, отдохнуть в номере, а утром вернуться на контрольный осмотр.

Шаг второй: операция

Я приехала в клинику с утра и прошла полный осмотр. Мне одобрили операцию, после чего дали выпить две таблетки — обезболивающую и успокаивающую. Мы поднялись на пятый этаж, где мне выдали специальный халат и шапочку. Совсем скоро я оказалась в операционном зале.

Когда я легла на кушетку, операция началась. Мне зафиксировали веки, что, как оказалось, абсолютно безболезненно, а после в работу включился лазер. В ходе операции я не чувствовала никакой боли, только странное ощущение, что кто-то что-то делает в глазу, но меня это не сильно волновало. Далее провели послеоперационный осмотр и меня отпустили! Вся процедура заняла не больше 10 минут.

Беспокоиться, как оказалось, не стоило. Все основные страхи, что будет боль во время операции… ее просто нет.

Шаг третий: восстановление

Я подозревала, что после операции буду незрячим котиком, которого надо вести за руку, поэтому брала с собой супруга. По факту, сразу после перед глазами у меня был туман, который постепенно рассеивался, но я бы сама абсолютно спокойно дошла до гостиницы. Тем не менее, я думаю, что для моральной поддержки сопровождающий — это здорово!

По поводу реабилитационного периода тоже не стоит сильно переживать. Хотя бы потому, что после лазерной коррекции зрения методом Smile, который делали мне, реабилитация проходит достаточно быстро. Первую неделю после операции я чувствовала, как восстанавливается мой фокус. Каждое утро, заходя на кухню, я смотрела на часы, а потом в коридор на корешки книг — какие названия книг я сегодня вижу лучше?

Сейчас я прекрасно вижу и живу с ощущением, как будто так всегда и было!

В новую жизнь — с новыми привычками

Помню, первый месяц мне нельзя было краситься. Для девушки это особенно важно, особенно, потому что я визажист. Я понимала, что теперь мне нельзя замазывать синяки, которые раньше были спрятаны под очками, но потом привыкла. Еще первые две недели нельзя было ходить в баню и в бассейн, а потом можно было все. Так, сейчас я могу носить солнечные очки, ходить в спа, в сауну.

У меня теперь не запотевают очки, которые находятся под маской, потому что мне они больше не нужны!

Жизнь значительно комфортнее, когда нет дополнительного аксессуара на лице.

Мне все понравилось!

В Клинике др. Соломатина все были дружелюбны и очень четко давали инструкции: сюда заходить, здесь подождать, туда заплатить, эти таблетки выпить, подняться наверх — там будет происходить то-то и то-то. Меня не оставляли в состоянии неведения ни на минуту, а четко говорили, что сейчас будет происходить.

Мне все понравилось! Особенно очень впечатлило, что в клинике стоит лазер последнего поколения, который делает операцию всего за 19 секунд. Разница с эстонским лазером была почти в два раза! Да, конечно, я довольна результатом.

Обращаюсь к тем, кто еще думает: Что тут думать? Делать!

Я не могу четко ответить — почему, так как это надо прочувствовать. Жизнь в очках и жизнь без очков — она качественно сильно отличается. Жизнь без очков гораздо прикольнее!

Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.