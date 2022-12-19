Тринадцатый автомобиль от Mego и Vesko оcтается в Риге

13 декабря в 13-ой лотерее от Mego и Vesko новый автомобиль Škoda Fabia выиграла домохозяйка Елена. На этот раз она зарегистрировала 15 чеков.В салоне Green Motors собрались представители розничной компании SIA Balstor, представляющей сеть магазинов Mego и Vesko и партнеры, принимающие участие в лотерее.

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"В этот день в торжественной обстановке Елена получила главный приз лотереи — ключи от нового автомобиля Škoda Fabia ", — проинформировал руководитель отдела маркетинга сети Mego Александр Афанасьев.

"Сейчас, в преддверии самых волшебных праздников — мне как никогда радостно за нашу победительницу. Вручение автомобиля — это наша возможность поблагодарить покупателей за то, что совершают покупки в нашем магазине", — сказал Александр.

Елена рассказала о покупке, которая ей принесла победу. Очень часто ожидая сына из музыкальной школы, она заходит в ближайший магазин Мего. Купив хлеб и конфеты Chewits, она решила решила принять участие в лотерее и испытать удачу.

Лена часто посещает магазины Megо, и не впервые участвует в лотерее. В прошлом году она выиграла подарочную карту Мего на сумму 25 евро.

"Это не был первый раз, когда я решила принять участие в лотерее, в прошлом я выиграла в лотерее подарочную карту от Mego. Мне нравится, что в Mego есть товары, которые не продаются в других магазинах, а также всегда большой выбор акционных товаров. Что почувствовали я и моя семья, когда мы узнали о выигрыше? Это было неописуемо, очень приятно, мы просто прыгали от счастья! Теперь мы с семьей будем много путешествовать по Латвии", — Елена не скрывает свое удовольствие.

"Люди верят в удачу, особенно в предновогоднее время, поэтому мы продолжаем организовывать лотереи и дарить надежду и радость нашим покупателям. Мы испытываем такие же сильные эмоции, как и наши победители — ведь дарить, особенно в преддверии Рождества — это огромная радость для нас", — добавил Александр Афанасьев.

Дмитрий Славгородский, менеджер "Putnu fabrika Ķekava", подарил Елене подарочный набор с вкусными продуктами от Ķekava.

Юрис Звинис и Элина Лиепиня рассказали, что компания Fazer участвует в лотереях Mego с самого начала. И это отличный способ познакомить покупателей с новыми продуктами и напомнить о зарекомендовавших себя товарах. И, конечно, подарили победительнице огромную коробку продуктов Fazer.

Исполнительный директор Green Motors Андрис Савицкис добавил: "Skoda Fabia объявлен лучшим автомобилем 2023 года. Мы планируем продолжать наше сотрудничество и дарить радость клиентам Mego".

Между тем, и менеджер компании "Konig Distribution" Алена Ларионова считает, что лотерея является хорошим способом, познакомить покупателей с новыми продуктами, потому что часто лотерейные товары покупают из любопытства, и это хороший повод, чтобы попробовать что-то новое и поэкспериментировать.

Лотерея сети магазинов Mego и Vesko проходила с 5 сентября по 27 ноября. В рамках призового фонда — были разыграны 50 подарочных карт по 50 евро от Mēness aptiekas, 10 роботов-пылесосов от Evelatus и 100 подарочных карт по 50 евро от магазинов Mego, а также главный приз — автомобиль Škoda Fabia от Green Motors.

Сеть магазинов Mego — это компания с местным капиталом, работающая в Латвии в течение 23 лет. На данный момент в сети 90 магазинов Mego.

SIA "Balstor" является крупнейшей латвийской розничной компанией, объединяющей в себе 95 юридических лиц, работающих более чем в 400 торговых точках по всей стране. "Balstor" в качестве системы управления для всех его участников обеспечивает лучшие ИТ-решения, единую структуру и принципы совместных закупок, а также обеспечить эффективное маркетинговое управление.

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